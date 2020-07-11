Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем. Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха. Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?
х х х
Авіакомпанія Pegasus відкриває новий прямий рейс зі Львова в Туреччину (Бодрум)! З 15 липня цього року! Квитки в продажу!
Я знаю, что читатель привык платить за всякое дерьмо втридорога, но в Турции такого нет - за 269 лир (1000 гривен в сутки) Вы прямо сейчас можете забронировать не бомжатник в Бердянске без завтрака за 1000 гривен, а приличный отель с завтраком... https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd Семейный отель расположен в типичном белоснежном бодрумском доме на одной из аутентичных узких улочек Эгейского побережья. Номера отеля Mia Butik с кондиционером и террасой с видом на замок Бодрум добавят удовольствия вашему отдыху. Дети до 6 лет - бесплатно. Ну, если вы хотите круто и по режиму "все включено" с 7-ми разовым питанием и виски, то это - дорого - 380 лир или 1500 гривен в сутки... https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd Дети до 6 лет - бесплатно, дети до 12 -лет - двое (!!!) скидка 50%.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем. Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха. Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?
Проблемы у меня есть как и у всех, но это точно не Турция с Манавгатом где был в прошлом году или Софией переданной братаном-мусульманином Эрдоганом в Стамбуле под мечеть. Более того не понимаю тех кто рвётся сейчас по привычной инерции в любые курортные места, от Одессы до Антальи, но не осуждаю и не озабочен-жизнью как и здоровьем каждый распоряжается по своему усмотрению если ему больше 18 лет.
airmax78 написав:Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637 Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.
Мне вот не нравится, что во Львове Костёл и монастырь Святой Марии Магдалины превращен в Буди́нок орга́нної та ка́мерної му́зики - там установлен самый большой на территории Украины оргАн и его не возвращают и не собираются возвращать верующим.
Мне вот не нравится, что самый красивый и уникальный по архитектуре храм в Днепре - "Брянская церковь" не возвращают православным верующим и там тоже "Дом органной и камерной музыки". И все иконы и росписи - все заштукатурено и закрашено краской. Мне даже может не нравится, что в городе, в котором вы живете, в Печерском районе, недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, построят мечеть. Самую большую в Украине. Но я же не говорю: "Мне это уже не нравится".
Слушайте, Макс, но объективно, мне вот реально не нравится, что в Симферополе оккупанты ликвидировали единственный на весь Крым Кафедральный собор Православной церкви Украины Святых равноапостольных Владимира и Ольги, а всех священников арестовали и все имущество уничтожили.
Даже не так, мне не нравится, что лично Вы не сказали по этому поводу: "Мне это уже не нравится".
Да не в соборе дело. Он на Израиль начинает залупаться.Типа лидером исламского мира себя определил. Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает.
airmax78 написав:Да не в соборе дело. Он на Израиль начинает залупаться.Типа лидером исламского мира себя определил. Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает.
Что значит начинает? Провокации с турецкой флотилией в Газу после которой были высланы израильский и турецкий послы из Турции и Израиля уже 10 лет. Палестинцы очень удобная и безопасная тема на которой пиарятся многие, в т. ч. Эрдоган