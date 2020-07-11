Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем. Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха. Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?
х х х
Авіакомпанія Pegasus відкриває новий прямий рейс зі Львова в Туреччину (Бодрум)! З 15 липня цього року! Квитки в продажу!
Я знаю, что читатель привык платить за всякое дерьмо втридорога, но в Турции такого нет - за 269 лир (1000 гривен в сутки) Вы прямо сейчас можете забронировать не бомжатник в Бердянске без завтрака за 1000 гривен, а приличный отель с завтраком... https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd Семейный отель расположен в типичном белоснежном бодрумском доме на одной из аутентичных узких улочек Эгейского побережья. Номера отеля Mia Butik с кондиционером и террасой с видом на замок Бодрум добавят удовольствия вашему отдыху. Дети до 6 лет - бесплатно. Ну, если вы хотите круто и по режиму "все включено" с 7-ми разовым питанием и виски, то это - дорого - 380 лир или 1500 гривен в сутки... https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd Дети до 6 лет - бесплатно, дети до 12 -лет - двое (!!!) скидка 50%.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем. Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха. Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?
Проблемы у меня есть как и у всех, но это точно не Турция с Манавгатом где был в прошлом году или Софией переданной братаном-мусульманином Эрдоганом в Стамбуле под мечеть. Более того не понимаю тех кто рвётся сейчас по привычной инерции в любые курортные места, от Одессы до Антальи, но не осуждаю и не озабочен-жизнью как и здоровьем каждый распоряжается по своему усмотрению если ему больше 18 лет.
airmax78 написав:Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637 Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.
Мне вот не нравится, что во Львове Костёл и монастырь Святой Марии Магдалины превращен в Буди́нок орга́нної та ка́мерної му́зики - там установлен самый большой на территории Украины оргАн и его не возвращают и не собираются возвращать верующим.
Мне вот не нравится, что самый красивый и уникальный по архитектуре храм в Днепре - "Брянская церковь" не возвращают православным верующим и там тоже "Дом органной и камерной музыки". И все иконы и росписи - все заштукатурено и закрашено краской. Мне даже может не нравится, что в городе, в котором вы живете, в Печерском районе, недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, построят мечеть. Самую большую в Украине. Но я же не говорю: "Мне это уже не нравится".
Слушайте, Макс, но объективно, мне вот реально не нравится, что в Симферополе оккупанты ликвидировали единственный на весь Крым Кафедральный собор Православной церкви Украины Святых равноапостольных Владимира и Ольги, а всех священников арестовали и все имущество уничтожили.
Даже не так, мне не нравится, что лично Вы не сказали по этому поводу: "Мне это уже не нравится".
Да не в соборе дело. Он на Израиль начинает залупаться.Типа лидером исламского мира себя определил. Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает.
airmax78 написав:Да не в соборе дело. Он на Израиль начинает залупаться.Типа лидером исламского мира себя определил. Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает.
Что значит начинает? Провокации с турецкой флотилией в Газу после которой были высланы израильский и турецкий послы из Турции и Израиля уже 10 лет. Палестинцы очень удобная и безопасная тема на которой пиарятся многие, в т. ч. Эрдоган
Вот не поверите, а мне слова airmax78 понравились: «Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает»
Перечитайте два раза и жизнь покажется веселее и надежнее.
Именно так кстати делает мой бывший подчиненный, проживающий сейчас в Ирландии - совсе не центре вселенной и геополитики. Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины, у которых, как оказалось «все по-другому», метод проб и ошибок (с дуру купил в родном городе двушку, потом еле продал), Сейчас смена места работы (первый раз за 7 лет), выход на зарплату в 4000€, украинская жена и полный пофигизм в судьбе так будоражащей их Айя Софии. Цитата: «Я рассказывал, как я в прошлом году был в Украине и заехал в трамвайное депо 2, видел (фамилия удалена) и (фамилия удалена) , может помните таких? На это без слез нельзя было смотреть.... и меня аж передернуло от мысли что если бы я не умотал я бы тоже был как они... (фамилия удалена), правда, крутится кое как, а (фамилия удалена) ходит чумазый как слесарь с окладом 11000 грн.» (Конец цитаты) Как видите, airmax78 прав. (Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
change_pm написав:Так цікаво спостерігати, як євреї, які не живуть в Ізраїлі, переживають стосовно собору чужої для них релігії, яку (релігію) в глибині душі вони зневажають... Потім дивимся за океан, а там! Стільки преживаючих за долю України українців в нннадцятому поколінні. І патриоти вони, і допомагають на словах )))) Не такі вже українці і євреє різні, чи не так панове?
Невнимательно читаете, житель туманного Альбиона. Я же уже написал что Турция меня интересует только в контексте экспансии новоявленного султана на БВ. А сравнение зарубежных украинцев с евреями диаспоры пока (возможно,когда-нибудь это изменится) некорректно ни по вложением денег в историческую родину,ни по желанию воевать за нее и отдать жизнь