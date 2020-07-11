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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:39

Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем.
Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха.
Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?

х х х

Авіакомпанія Pegasus відкриває новий прямий рейс зі Львова в Туреччину (Бодрум)!
З 15 липня цього року!
Квитки в продажу!

Я знаю, что читатель привык платить за всякое дерьмо втридорога, но в Турции такого нет - за 269 лир (1000 гривен в сутки) Вы прямо сейчас можете забронировать не бомжатник в Бердянске без завтрака за 1000 гривен, а приличный отель с завтраком...
https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd
Семейный отель расположен в типичном белоснежном бодрумском доме на одной из аутентичных узких улочек Эгейского побережья. Номера отеля Mia Butik с кондиционером и террасой с видом на замок Бодрум добавят удовольствия вашему отдыху.
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Дети до 6 лет - бесплатно, дети до 12 -лет - двое (!!!) скидка 50%.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:16

  akurt написав:Но я рад, что у Вас в жизни больше нет других проблем.
Хотя нет, ошибаюсь: сегодня Монголия выразила озабоченность о закрытии храма Бога сурами на острове Пасха.
Надеюсь, Вы озаботитесь и вмешаетесь?

Проблемы у меня есть как и у всех, но это точно не Турция с Манавгатом где был в прошлом году или Софией переданной братаном-мусульманином Эрдоганом в Стамбуле под мечеть. Более того не понимаю тех кто рвётся сейчас по привычной инерции в любые курортные места, от Одессы до Антальи, но не осуждаю и не озабочен-жизнью как и здоровьем каждый распоряжается по своему усмотрению если ему больше 18 лет.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:38

  akurt написав:
  airmax78 написав:Слушайте, Аккурт, но, объективно, лидер всех сельских турок реально загоняет: https://t.me/orda_mordora/5637
Мне это уже не нравится. Как бы он от своего заклятого кремлевского друга не подхватил имперскую заразу.


Мне вот не нравится, что во Львове Костёл и монастырь Святой Марии Магдалины превращен в Буди́нок орга́нної та ка́мерної му́зики - там установлен самый большой на территории Украины оргАн и его не возвращают и не собираются возвращать верующим.

Мне вот не нравится, что самый красивый и уникальный по архитектуре храм в Днепре - "Брянская церковь" не возвращают православным верующим и там тоже "Дом органной и камерной музыки". И все иконы и росписи - все заштукатурено и закрашено краской.
Мне даже может не нравится, что в городе, в котором вы живете, в Печерском районе, недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, построят мечеть. Самую большую в Украине.
Но я же не говорю: "Мне это уже не нравится".

Слушайте, Макс, но объективно, мне вот реально не нравится, что в Симферополе оккупанты ликвидировали единственный на весь Крым Кафедральный собор Православной церкви Украины Святых равноапостольных Владимира и Ольги, а всех священников арестовали и все имущество уничтожили.

Даже не так, мне не нравится, что лично Вы не сказали по этому поводу:
"Мне это уже не нравится".

Да не в соборе дело. Он на Израиль начинает залупаться.Типа лидером исламского мира себя определил. Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:48

  airmax78 написав:Да не в соборе дело. Он на Израиль начинает залупаться.Типа лидером исламского мира себя определил. Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает.

Что значит начинает? Провокации с турецкой флотилией в Газу после которой были высланы израильский и турецкий послы из Турции и Израиля уже 10 лет.
Палестинцы очень удобная и безопасная тема на которой пиарятся многие, в т. ч. Эрдоган
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:50

Вот не поверите, а мне слова airmax78 понравились:
«Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает»

Перечитайте два раза и жизнь покажется веселее и надежнее.

Именно так кстати делает мой бывший подчиненный, проживающий сейчас в Ирландии - совсе не центре вселенной и геополитики. Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины, у которых, как оказалось «все по-другому», метод проб и ошибок (с дуру купил в родном городе двушку, потом еле продал),
Сейчас смена места работы (первый раз за 7 лет), выход на зарплату в 4000€, украинская жена и полный пофигизм в судьбе так будоражащей их Айя Софии.
Цитата:
«Я рассказывал, как я в прошлом году был в Украине и заехал в трамвайное депо 2, видел (фамилия удалена) и (фамилия удалена) , может помните таких?
На это без слез нельзя было смотреть.... и меня аж передернуло от мысли что если бы я не умотал я бы тоже был как они...
(фамилия удалена), правда, крутится кое как, а (фамилия удалена) ходит чумазый как слесарь с окладом 11000 грн.»
(Конец цитаты)
Как видите, airmax78 прав.
(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:04

В чому схожість?

Так цікаво спостерігати, як євреї, які не живуть в Ізраїлі, переживають стосовно собору чужої для них релігії, яку (релігію) в глибині душі вони зневажають...

Потім дивимся за океан, а там! Стільки преживаючих за долю України українців в нннадцятому поколінні. І патриоти вони, і допомагають на словах ))))

Не такі вже українці і євреє різні, чи не так панове? :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:11

  change_pm написав:Так цікаво спостерігати, як євреї, які не живуть в Ізраїлі, переживають стосовно собору чужої для них релігії, яку (релігію) в глибині душі вони зневажають...

Потім дивимся за океан, а там! Стільки преживаючих за долю України українців в нннадцятому поколінні. І патриоти вони, і допомагають на словах ))))

Не такі вже українці і євреє різні, чи не так панове? :lol:

Таки так
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:12

  change_pm написав:Так цікаво спостерігати, як євреї, які не живуть в Ізраїлі, переживають стосовно собору чужої для них релігії, яку (релігію) в глибині душі вони зневажають...
Потім дивимся за океан, а там! Стільки преживаючих за долю України українців в нннадцятому поколінні. І патриоти вони, і допомагають на словах ))))
Не такі вже українці і євреє різні, чи не так панове? :lol:


Невнимательно читаете, житель туманного Альбиона.
Я же уже написал что Турция меня интересует только в контексте экспансии новоявленного султана на БВ.
А сравнение зарубежных украинцев с евреями диаспоры пока (возможно,когда-нибудь это изменится) некорректно ни по вложением денег в историческую родину,ни по желанию воевать за нее и отдать жизнь
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shapo
 
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