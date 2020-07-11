Додано: Нед 12 лип, 2020 08:50

Вот не поверите, а мне слова airmax78 понравились:

«Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает»



Перечитайте два раза и жизнь покажется веселее и надежнее.



Именно так кстати делает мой бывший подчиненный, проживающий сейчас в Ирландии - совсе не центре вселенной и геополитики. Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины, у которых, как оказалось «все по-другому», метод проб и ошибок (с дуру купил в родном городе двушку, потом еле продал),

Сейчас смена места работы (первый раз за 7 лет), выход на зарплату в 4000€, украинская жена и полный пофигизм в судьбе так будоражащей их Айя Софии.

Цитата:

«Я рассказывал, как я в прошлом году был в Украине и заехал в трамвайное депо 2, видел (фамилия удалена) и (фамилия удалена) , может помните таких?

На это без слез нельзя было смотреть.... и меня аж передернуло от мысли что если бы я не умотал я бы тоже был как они...

(фамилия удалена), правда, крутится кое как, а (фамилия удалена) ходит чумазый как слесарь с окладом 11000 грн.»

(Конец цитаты)

Как видите, airmax78 прав.

(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).