flyman написав:akurt написав:Вот не поверите, а мне слова airmax78 понравились:
«Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает»
Перечитайте два раза и жизнь покажется веселее и надежнее.
Именно так кстати делает мой бывший подчиненный, проживающий сейчас в Ирландии - совсе не центре вселенной и геополитики. Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины, у которых, как оказалось «все по-другому», метод проб и ошибок (с дуру купил в родном городе двушку, потом еле продал),
Сейчас смена места работы (первый раз за 7 лет), выход на зарплату в 4000€, украинская жена и полный пофигизм в судьбе так будоражащей их Айя Софии.
Цитата:
«Я рассказывал, как я в прошлом году был в Украине и заехал в трамвайное депо 2, видел (фамилия удалена) и (фамилия удалена) , может помните таких?
На это без слез нельзя было смотреть.... и меня аж передернуло от мысли что если бы я не умотал я бы тоже был как они...
(фамилия удалена), правда, крутится кое как, а (фамилия удалена) ходит чумазый как слесарь с окладом 11000 грн.»
(Конец цитаты)
Как видите, airmax78 прав.
(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).
выход на зарплату в 4000€ - ми тут мали би при цій фразі забитися під стіл і відчути всю нікчемність. 4000€ це до податків, чи після? За оренду/іпотеку скільки відслюнявлює? Хоть 1000€ відкладає в місяць, чи в кредит від пейчека до пейчека?
Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины, - таки тре було пострадати, що потім заехал в трамвайное депо 2 , щоб переконатися, що все зробив правильно
І яким це боком ця душерозриваюча історія до дешевих йогуртів та фруктів в Анталії?
Як це яким?
Пан Акурт поставив перед укро-пересічним вибір:
1) ЗП 11 000 грн і чумаза робота в трамвайному депо
2) каторжна робота в Ірландіх з бонусом 4000 євро/міс плюс жінку треба з собою везти, з України. Бажано з села, не балувану
3) Рай в Анталії, в Туреччині. Дешева комфортна нерухомість плюс дешевий йогурт, безплатні фрукти і гостинні турки