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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:21
flyman написав:
выход на зарплату в 4000€
akurt написав:
Вот не поверите, а мне слова airmax78 понравились:
«Вы хотите жить в государстве-лидере исламского мира? Ну и вообще, кто залупается на Израиль - плохо заканчивает»
Перечитайте два раза и жизнь покажется веселее и надежнее.
Именно так кстати делает мой бывший подчиненный, проживающий сейчас в Ирландии - совсе не центре вселенной и геополитики. Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины, у которых, как оказалось «все по-другому», метод проб и ошибок (с дуру купил в родном городе двушку, потом еле продал),
Сейчас смена места работы (первый раз за 7 лет), выход на зарплату в 4000€, украинская жена и полный пофигизм в судьбе так будоражащей их Айя Софии.
Цитата:
«Я рассказывал, как я в прошлом году был в Украине и заехал в трамвайное депо 2, видел (фамилия удалена) и (фамилия удалена) , может помните таких?
На это без слез нельзя было смотреть.... и меня аж передернуло от мысли что если бы я не умотал я бы тоже был как они...
(фамилия удалена), правда, крутится кое как, а (фамилия удалена) ходит чумазый как слесарь с окладом 11000 грн.»
(Конец цитаты)
Как видите, airmax78 прав.
(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).
- ми тут мали би при цій фразі забитися під стіл і відчути всю нікчемність. 4000€ це до податків, чи після? За оренду/іпотеку скільки відслюнявлює? Хоть 1000€ відкладає в місяць, чи в кредит від пейчека до пейчека?Трудные 5 лет к гражданству (бывало ночами рыдал, уткнувшись в ирландскую подушку), странные ирландские девушки/женщины,
- таки тре було пострадати, що потім заехал в трамвайное депо 2
, щоб переконатися, що все зробив правильно
І яким це боком ця душерозриваюча історія до дешевих йогуртів та фруктів в Анталії?
Як це яким?
Пан Акурт поставив перед укро-пересічним вибір:
1) ЗП 11 000 грн і чумаза робота в трамвайному депо
2) каторжна робота в Ірландіх з бонусом 4000 євро/міс плюс жінку треба з собою везти, з України. Бажано з села, не балувану
3) Рай в Анталії, в Туреччині. Дешева комфортна нерухомість плюс дешевий йогурт, безплатні фрукти і гостинні турки
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29
Frant написав:
Як це яким?
Пан Акурт поставив перед укро-пересічним вибір:
1) ЗП 11 000 грн і чумаза робота в трамвайному депо
2) каторжна робота в Ірландіх з бонусом 4000 євро/міс плюс жінку треба з собою везти, з України. Бажано з села, не балувану
3) Рай в Анталії, в Туреччині. Дешева комфортна нерухомість плюс дешевий йогурт, безплатні фрукти і гостинні турки
цікавий допис:
(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).
Тут читача має задусити жаба, бо акурт має смартфон з якого можна писати, чи те що він на Середземному морі на пляжі після плавання?
Може, 20 років тому мобілка і відпочинок в Туреччині можна було прив"язати до успєхного успєха, але зараз це доступно навіть охоронцю і касирші з АТБ.
Цікавий притиск на критерії успішності 90х. Думаю, на акурта ті роки сильно вплинули. Досі в нього за фетиш дешеві дорадо, йогурт, Туреччина.
Хоча я теж пам"ятаю, що у90і 100 гр. шоколадка коштувала близько $1, так і зараз.
Але чомусь цей факт мене не будоражить.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:06
shapo написав:
А сравнение зарубежных украинцев с евреями диаспоры
пока (возможно,когда-нибудь это изменится) некорректно ни по вложением денег в историческую родину,ни по желанию воевать за нее и отдать жизнь
Колись я працював а Америці в хорека, заходили до мене в бар купа різного народу.
Я тоді був молодий, відкритий, і мало розуміючий, які на світі бувають люди.
До чого це я? Ага, згадав.
Була одна категорія російськомовних відвідувачив зі специфічним акцентом, яка ні бакса тіпсів ніколи не залишала, і постійно нила, як же їм в тій клятій омериці погано.
До речі, американці і інші російськомовні тіпси залишали, доречі дуже щедро.
Тоді я не розумів що воно таке за народ...
Тепер бачу частно на форумі іхніх представників, ну, шо сказати? Краще промовчу...
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