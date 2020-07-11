Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:А сравнение зарубежных украинцев с евреями диаспоры пока (возможно,когда-нибудь это изменится) некорректно ни по вложением денег в историческую родину,ни по желанию воевать за нее и отдать жизнь
Колись я працював а Америці в хорека, заходили до мене в бар купа різного народу. Я тоді був молодий, відкритий, і мало розуміючий, які на світі бувають люди.
До чого це я? Ага, згадав. Була одна категорія російськомовних відвідувачив зі специфічним акцентом, яка ні бакса тіпсів ніколи не залишала, і постійно нила, як же їм в тій клятій омериці погано.
До речі, американці і інші російськомовні тіпси залишали, доречі дуже щедро.
Тоді я не розумів що воно таке за народ... Тепер бачу частно на форумі іхніх представників, ну, шо сказати? Краще промовчу...
Мені в США теж спочатку було дуже незвично залишати Tips... У нас же не прийнято - хіба що не брати решту від грошей за рахунок... Але там все по-іншому... Tip big, because you get good service and they count on tips.
В магазинах ціна завжди вказана без податку штату - його нараховують на касі. Приблизно так само і в рестораціях/кафе: в меню вказана ціна ресторану/кафе. Але то ціна "нетто" - без зарплати офіціянта, який вас обслуговує. Він приносить рахунок - там вказана ціна за продут. Нижче написано: просимо власноруч дописати суму tips, вказати сумарний рахунок та розписатися. При цьому вам показуть, яку суму tips рекомендується додати до рахунку, зазвичай 15-18%. Ви можете вказати нуль - нема питань - для володаря кафе/ресторану це буде говорити, що офіціянт працює погано, якось не так подавав блюдо, не питав, чи Вам зручно і таке інше. Тому ті tips в США - індикатор роботи персоналу. Вперше tips в США я заплатив в Los Angeles і не по рахунку, а вкафе, де ми ввечері заїхали повечеряти, раптом прийшов такий собі хлопак - як в кіно - ковбой, і одягнений відповідно. Ми їли курку "По-мексиканські", а він під гитару співав пісні ну точно, як в кіно. Десь після третьої пісні тихенько поперду поставив коробку з надписом фломатером: tips . Я навіть не знав, що то означає, але підійшов і поклав в коробку 10 $. Віне відразу заспівав жвавіше...
Крім того, треба врахувати, що персоннал обслуговування має мінімальну найнижчу оплату праці і реально може заробити собі на прожиття саме сумлінною роботою - на tips'ах. Я навіть один раз порахував в штаті Каліфорнія: мінімалка - 14,5$ за годину. Припустимо працює 10 годин та 20 днів на місяць. Навряд чи більше... Разом буде нараховано 20х10х14,5=2 900$. За рік 12х2900=34 800 доларів США. Це досить низька заробітна плата. З неї буде вираховувано податку: 6% або 2088 доларів (доречі - а скільки податку платить читач) California State Tax Quick Facts Income tax: 1% - 13.3% Sales tax: 7.25% - 10.50% Property tax: 0.77% average effective rate Gas tax: 62.05 cents per gallon of regular gasoline, 87.21 cents per gallon of diesel
Тоді на руки щомісяця людина отримує: 34800-2088=32712 доларів або 2 552 долари на місяць. Як він їх буде витрачати: - оренда житла (добре, якщо є своє, але ж...) - мінімум 600 доларів на місяць кімната для одинака. Окрему квартиру "0+1" не зможе орендувати - мінімум 2000 доларів на місяціь. - власне харчування - в 500 доларів навряд чи вкладеться, він половою та огризками, як пан Флайман, точно харчуватися не буде, думаю 1000 доларів на місяць. - авто в лізінг із страховкою - гадаю найдешевше - 400 доларів на місяць.
Вже разом 600+1000+400=2000 доларів на місяць. Залишок 2552-2000= 552 долари: - пальне - 1 галон - 4 літри 3,12 долари +податок. Повний бак заправити 13 галонів або десь 42 долари - нехай 3х42 = 126 доларів. - десь перекусити в кафе - один похід 10-15 доларів - нехай 10 походів - 150 доларів. - на дівчат, розваги та презервативи залишається 276 доларів. Не густо. Тому тут в кафе всі виключно завжди - якщо прийшли в двох, втрьох і так далі - платять ПООСОБНО.
Ось ті 276 доларів залишку дадуть можливість за рік купити собі б/у авто та не витрачати гроші на лізинг.
Ну ось: тільки tips і рятують, і змушують людину працювати краще та якісніше!
P.S.В Туреччині НЕ прийнято платити tips. Найчастіше офіціянт не буде з вас брати оплату по рахунку (хоча інколи може підійти з терміналом), а запрошує вас розплатитися до стійки, за якою сидить володар/менеджер кафе - він сам робить розрахунок з клієнтом. Зазвичай офіцянт працює 10 годин на добу і має за день роботи чистими готівкою 70-100 лір або 275-390 гривень. За місяць може заробити мінімалку.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
San написав:Доброе утро, Акурт! А почему цены на недвижимость на курортах Эгейского моря выше, чем Средиземного?
Интересный вопрос. Я встречал рейтинг мест для жизни в Турции, так вот неожиданно для меня на ПЕРВОМ месте вовсе не Стамбул или Анталия, а вот именно упомянутый регион - и конкретно турки поставили на первое место Cesme (Чешме). Я собирался сделать тур в тот регион еще в марте - но вот не получилось, но планирую. Потому пока точно не дам ответ - ибо просто не знаю, что там такого особого... Единственно знаю, что в Кушадасы очень дорогие виллы и очень дорогое жилье. Там прикол в том, как мне сказали, что очень мало земли под застройку и минимальная цена недвиги - 250 000 евро. ЧТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, ТАК КАК ПРИ ПОКУПКЕ ТАКОЙ НЕДВИГИ ПОЛУЧАЕШЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ (инвестиция в недвижимость на сумму более 250 000 долларов США). Причем в течение 1-6 месяцев получает гражданство вся семья.
Еще такой прикол. 04 июля 2020 в субботу в Анталии был целый десант из Украины - визит министра иностранных дел - Дмитро Кулеба, были посол Украины в Турции, а также консулы в Стамбуле и в Анталии. Была беседа, в которой я принимал участие - министра с представителями украинской диаспоры - приехали лидеры 15-ти (!!!) общественных украинских объединений. Дали возможность всем задать вопросы министру. Ну, самый приятный вопрос был о том, что украинцы подготовили переводы на турецкий язык стихов украинских поэтов - от Шевченко до Лины Костенко. Столкнулись с тем, что без разрешения ныне действующих поэтов нельзя даже на турецком без их ведома/разрешения опубликовать такие стихи в сборнике. Просили министра посодействовать во встрече с поэтами как Линой Костенко и другими. Но самый прикольный вопрос был от дамы, которая РЕЗКО отличалась от всех других и видом, и одеждой, и манерами - ну настоящая итальянская или испанская принцесса. Так вот она сказала министру, что представляет именно упомянутый выше регион, что в этом регионе МНОГО УКРАИНСКИХ IT-тишников живут и успешно работают на благо всего мира, кроме Украины - и вот они готовы для Украины "свернуть горы" при получении соответствующих заказов/запросов/предложений. Просили министра знать об этом и возможно сотрудничать. Так что там народ живет не простой...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Ну Вам же, який не мав, не має, не матиме ніколи в житті відношення до закордонної нерухомості подобається ж писати щоденно на цій гілці - а я що, гірший? Крім того, Ви не бачите головного: я завжди пишу про економічний бік життя за кордоном, про фінананси, про банки, про банківську дяльність з точки зору українця, що мешкає за кордоном (перекази і таке інше), про житло, про витрати на житло, про забезпечання себе, про ціни на нерухоімсть, про витрати на подорожі, про юридичні аспекти отримання ВНП і таке інше.
Я розумію, що особисто Вас - який не має ні родини, ні житла, ні авто, ні роботи, ні перспектив у роботі та житті - те трохи дратує, але ж не забувайте те, що вдало сказали на київській гілці: "И да, жизнь несправедлива..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).