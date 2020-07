Додано: Нед 12 лип, 2020 12:50

Мені в США теж спочатку було дуже незвично залишати Tips...

У нас же не прийнято - хіба що не брати решту від грошей за рахунок...

Але там все по-іншому...

Tip big, because you get good service and they count on tips.



В магазинах ціна завжди вказана без податку штату - його нараховують на касі.

Приблизно так само і в рестораціях/кафе: в меню вказана ціна ресторану/кафе.

Але то ціна "нетто" - без зарплати офіціянта, який вас обслуговує.

Він приносить рахунок - там вказана ціна за продут.

Нижче написано: просимо власноруч дописати суму tips, вказати сумарний рахунок та розписатися.

При цьому вам показуть, яку суму tips рекомендується додати до рахунку, зазвичай 15-18%.

Ви можете вказати нуль - нема питань - для володаря кафе/ресторану це буде говорити, що офіціянт працює погано, якось не так подавав блюдо, не питав, чи Вам зручно і таке інше.

Тому ті tips в США - індикатор роботи персоналу.

Вперше tips в США я заплатив в Los Angeles і не по рахунку, а вкафе, де ми ввечері заїхали повечеряти, раптом прийшов такий собі хлопак - як в кіно - ковбой, і одягнений відповідно.

Ми їли курку "По-мексиканські", а він під гитару співав пісні ну точно, як в кіно. Десь після третьої пісні тихенько поперду поставив коробку з надписом фломатером: tips . Я навіть не знав, що то означає, але підійшов і поклав в коробку 10 $.

Віне відразу заспівав жвавіше...



Крім того, треба врахувати, що персоннал обслуговування має мінімальну найнижчу оплату праці і реально може заробити собі на прожиття саме сумлінною роботою - на tips'ах.

Я навіть один раз порахував в штаті Каліфорнія: мінімалка - 14,5$ за годину.

Припустимо працює 10 годин та 20 днів на місяць. Навряд чи більше...

Разом буде нараховано 20х10х14,5=2 900$.

За рік 12х2900=34 800 доларів США.

Це досить низька заробітна плата. З неї буде вираховувано податку: 6% або 2088 доларів

(доречі - а скільки податку платить читач)

California State Tax Quick Facts

Income tax: 1% - 13.3%

Sales tax: 7.25% - 10.50%

Property tax: 0.77% average effective rate

Gas tax: 62.05 cents per gallon of regular gasoline, 87.21 cents per gallon of diesel



Тоді на руки щомісяця людина отримує: 34800-2088=32712 доларів або 2 552 долари на місяць.

Як він їх буде витрачати:

- оренда житла (добре, якщо є своє, але ж...) - мінімум 600 доларів на місяць кімната для одинака.

Окрему квартиру "0+1" не зможе орендувати - мінімум 2000 доларів на місяціь.

- власне харчування - в 500 доларів навряд чи вкладеться, він половою та огризками, як пан Флайман, точно харчуватися не буде, думаю 1000 доларів на місяць.

- авто в лізінг із страховкою - гадаю найдешевше - 400 доларів на місяць.



Вже разом 600+1000+400=2000 доларів на місяць.

Залишок 2552-2000= 552 долари:

- пальне - 1 галон - 4 літри 3,12 долари +податок. Повний бак заправити 13 галонів або

десь 42 долари - нехай 3х42 = 126 доларів.

- десь перекусити в кафе - один похід 10-15 доларів - нехай 10 походів - 150 доларів.

- на дівчат, розваги та презервативи залишається 276 доларів.

Не густо.

Тому тут в кафе всі виключно завжди - якщо прийшли в двох, втрьох і так далі - платять ПООСОБНО.



Ось ті 276 доларів залишку дадуть можливість за рік купити собі б/у авто та не витрачати гроші на лізинг.



Ну ось: тільки tips і рятують, і змушують людину працювати краще та якісніше!



P.S. В Туреччині НЕ прийнято платити tips. Найчастіше офіціянт не буде з вас брати оплату по рахунку (хоча інколи може підійти з терміналом), а запрошує вас розплатитися до стійки, за якою сидить володар/менеджер кафе - він сам робить розрахунок з клієнтом.

Зазвичай офіцянт працює 10 годин на добу і має за день роботи чистими готівкою 70-100 лір або 275-390 гривень.

За місяць може заробити мінімалку.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).