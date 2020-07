Додано: Нед 12 лип, 2020 12:50

Мені в США теж спочатку було дуже незвично залишати Tips...

У нас же не прийнято - хіба що не брати решту від грошей за рахунок...

Але там все по-іншому...



Tip big, because you get good service and they count on tips.



P.S. В Туреччині НЕ прийнято платити tips. Найчастіше офіціянт не буде з вас брати оплату по рахунку (хоча інколи може підійти з терміналом), а запрошує вас розплатитися до стійки, за якою сидить володар/менеджер кафе - він сам робить розрахунок з клієнтом.

Зазвичай офіцянт працює 10 годин на добу і має за день роботи чистими готівкою 70-100 лір або 275-390 гривень.

За місяць може заробити мінімалку.

