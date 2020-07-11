Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:А сравнение зарубежных украинцев с евреями диаспоры пока (возможно,когда-нибудь это изменится) некорректно ни по вложением денег в историческую родину,ни по желанию воевать за нее и отдать жизнь
Колись я працював а Америці в хорека, заходили до мене в бар купа різного народу. Я тоді був молодий, відкритий, і мало розуміючий, які на світі бувають люди.
До чого це я? Ага, згадав. Була одна категорія російськомовних відвідувачив зі специфічним акцентом, яка ні бакса тіпсів ніколи не залишала, і постійно нила, як же їм в тій клятій омериці погано.
До речі, американці і інші російськомовні тіпси залишали, доречі дуже щедро.
Тоді я не розумів що воно таке за народ... Тепер бачу частно на форумі іхніх представників, ну, шо сказати? Краще промовчу...
Мені в США теж спочатку було дуже незвично залишати Tips... У нас же не прийнято - хіба що не брати решту від грошей за рахунок... Але там все по-іншому...
Tip big, because you get good service and they count on tips.
P.S.В Туреччині НЕ прийнято платити tips. Найчастіше офіціянт не буде з вас брати оплату по рахунку (хоча інколи може підійти з терміналом), а запрошує вас розплатитися до стійки, за якою сидить володар/менеджер кафе - він сам робить розрахунок з клієнтом. Зазвичай офіцянт працює 10 годин на добу і має за день роботи чистими готівкою 70-100 лір або 275-390 гривень. За місяць може заробити мінімалку.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
San написав:Доброе утро, Акурт! А почему цены на недвижимость на курортах Эгейского моря выше, чем Средиземного?
Интересный вопрос. Я встречал рейтинг мест для жизни в Турции, так вот неожиданно для меня на ПЕРВОМ месте вовсе не Стамбул или Анталия, а вот именно упомянутый регион - и конкретно турки поставили на первое место Cesme (Чешме). Я собирался сделать тур в тот регион еще в марте - но вот не получилось, но планирую. Потому пока точно не дам ответ - ибо просто не знаю, что там такого особого... Единственно знаю, что в Кушадасы очень дорогие виллы и очень дорогое жилье. Там прикол в том, как мне сказали, что очень мало земли под застройку и минимальная цена недвиги - 250 000 евро. ЧТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, ТАК КАК ПРИ ПОКУПКЕ ТАКОЙ НЕДВИГИ ПОЛУЧАЕШЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ (инвестиция в недвижимость на сумму более 250 000 долларов США). Причем в течение 1-6 месяцев получает гражданство вся семья.
Еще такой прикол. 04 июля 2020 в субботу в Анталии был целый десант из Украины - визит министра иностранных дел - Дмитро Кулеба, были посол Украины в Турции, а также консулы в Стамбуле и в Анталии. Была беседа, в которой я принимал участие - министра с представителями украинской диаспоры - приехали лидеры 15-ти (!!!) общественных украинских объединений. Дали возможность всем задать вопросы министру. Ну, самый приятный вопрос был о том, что украинцы подготовили переводы на турецкий язык стихов украинских поэтов - от Шевченко до Лины Костенко. Столкнулись с тем, что без разрешения ныне действующих поэтов нельзя даже на турецком без их ведома/разрешения опубликовать такие стихи в сборнике. Просили министра посодействовать во встрече с поэтами как Линой Костенко и другими. Но самый прикольный вопрос был от дамы, которая РЕЗКО отличалась от всех других и видом, и одеждой, и манерами - ну настоящая итальянская или испанская принцесса. Так вот она сказала министру, что представляет именно упомянутый выше регион, что в этом регионе МНОГО УКРАИНСКИХ IT-тишников живут и успешно работают на благо всего мира, кроме Украины - и вот они готовы для Украины "свернуть горы" при получении соответствующих заказов/запросов/предложений. Просили министра знать об этом и возможно сотрудничать. Так что там народ живет не простой...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Ну Вам же, який не мав, не має, не матиме ніколи в житті відношення до закордонної нерухомості подобається ж писати щоденно на цій гілці - а я що, гірший? Крім того, Ви не бачите головного: я завжди пишу про економічний бік життя за кордоном, про вибір нерухомості за кордоном, про те, чому саме я вибрав саме те, що вибрав, про вибір моїх знайомих в Швеції, Франції, Польщі, Ірландії, Франції, Новій Зеландії, США, Іспанії, Чорногорії, про фінананси, про банки, про банківську дяльність з точки зору українця, що мешкає за кордоном (перекази і таке інше), про житло, про витрати на житло, про умови життя (чомусь Ви особисто вважаєте, що людина може жити без харчування, їжі, води, туалетного паперу та бензину - але то ваше право, але не моє) про забезпечання себе, про ціни на нерухомість, про витрати на подорожі, про витрати на меблі, на розваги, про юридичні аспекти отримання ВНП, про документи і таке інше.
Я розумію, що особисто Вас - який не має ні родини, ні житла, ні авто, ні роботи, ні перспектив у роботі - те трохи дратує, але ж не забувайте те, що вдало сказали на київській гілці: "И да, жизнь несправедлива..."
P.S. Фразу, яка вас так БУДОРАЖИТЬ
flyman написав:цікавий допис: (Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).Тут читача має задусити жаба, бо акурт має смартфон з якого можна писати, чи те що він на Середземному морі на пляжі після плавання?
я написав виключно для цього: а) на смартфоні в мене немає української розкладки клавіатури - тому пишу російською і пояснив чому так получається; мати три розкладки на смартфоні - вважаю не зручним. б) на смартфоні важко виправляти граматичні помилки (маленький екран) або редагувати текст. Самому не подобається, коли люди пишуть з помилками, або неграмотно. Намагаюся менше помилятися. Бачите, як все просто в житті...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Ну Вам же, який не мав, не має, не матиме ніколи в житті відношення до закордонної нерухомості подобається ж писати щоденно на цій гілці - а я що, гірший? Крім того, Ви не бачите головного: я завжди пишу про економічний бік життя за кордоном, про вибір нерухомості за кордоном, про те, чому саме я вибрав саме те, що вибрав, про вибір моїх знайомих в Швеції, Франції, Польщі, Ірландії, Франції, Новій Зеландії, США, Іспанії, Чорногорії, про фінананси, про банки, про банківську дяльність з точки зору українця, що мешкає за кордоном (перекази і таке інше), про житло, про витрати на житло, про умови життя (чомусь Ви особисто вважаєте, що людина може жити без харчування, їжі, води, туалетного паперу та бензину - але то ваше право, але не моє) про забезпечання себе, про ціни на нерухомість, про витрати на подорожі, про витрати на меблі, на розваги, про юридичні аспекти отримання ВНП, про документи і таке інше.
Я розумію, що особисто Вас - який не має ні родини, ні житла, ні авто, ні роботи, ні перспектив у роботі - те трохи дратує, але ж не забувайте те, що вдало сказали на київській гілці: "И да, жизнь несправедлива..."
P.S. Фразу, яка вас так БУДОРАЖИТЬ
flyman написав:цікавий допис: (Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).Тут читача має задусити жаба, бо акурт має смартфон з якого можна писати, чи те що він на Середземному морі на пляжі після плавання?
я написав виключно для цього: а) на смартфоні в мене немає української розкладки клавіатури - тому пишу російською і пояснив чому так получається; мати три розкладки на смартфоні - вважаю не зручним. б) на смартфоні важко виправляти граматичні помилки (маленький екран) або редагувати текст. Самому не подобається, коли люди пишуть з помилками, або неграмотно. Намагаюся менше помилятися. Бачите, як все просто в житті...
Акурт, годі вже поширювати на мене наклепи та брехню. Признайся, що в Туррречині цього сезогу "лижі не їдуть по асфальту".
Як людина, яка стала на гірські лижі в польскому місті Wisla в 1988 році, підтверджую, що Ви на 100% праві: лижі не їдуть по асфальту. Як людина, яка точно знає, що Ви ніколи в житті не станете на гірські лижі - дивуюся Вашій стурбованості про це та про прибутки Турецької республіки від іноземних туристів. Як людина, яка із задовленням читає київську гілку - пишаюся Вами (не жартую): так класно тернопільский хлопець, який не має жодного відношення до Києва, дає по вухах киянам та повчає їх яку нерухомість, якої якості та де саме треба купувати нерухомість в Києві та повчає киян жити - то вищий пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
shapo написав:А сравнение зарубежных украинцев с евреями диаспоры пока (возможно,когда-нибудь это изменится) некорректно ни по вложением денег в историческую родину,ни по желанию воевать за нее и отдать жизнь
Колись я працював а Америці в хорека, заходили до мене в бар купа різного народу. Я тоді був молодий, відкритий, і мало розуміючий, які на світі бувають люди.
До чого це я? Ага, згадав. Була одна категорія російськомовних відвідувачив зі специфічним акцентом, яка ні бакса тіпсів ніколи не залишала, і постійно нила, як же їм в тій клятій омериці погано.
До речі, американці і інші російськомовні тіпси залишали, доречі дуже щедро.
Тоді я не розумів що воно таке за народ... Тепер бачу частно на форумі іхніх представників, ну, шо сказати? Краще промовчу...
Самое забавное что в этих дешевых намеках других русскоязычных максимум процентов 20,остальные - евреи, так что сочувствую. Вот только речь шла о вкладе еврейской и украинской диаспор в свою историческую родину, т.е. Израиль и Украину. В Израиле пройдя по любому городу, особенно Тель-Авиву или Иерусалиму всегда натыкаешься на таблички " этот сквер,больница,театр построены на средства такого-то", в ЦАХАЛ приезжают только чтобы отслужить в боевых войсках молодые ребята из США,Канады, Аргентины. А что в Киеве или Львове построено на средства украинской диаспоры и сколько их молодежи отслужило в ВСУ не просветите?
shapo написав:Самое забавное что в этих дешевых намеках других русскоязычных максимум процентов 20,остальные - евреи, так что сочувствую. Вот только речь шла о вкладе еврейской и украинской диаспор в свою историческую родину, т.е. Израиль и Украину. В Израиле пройдя по любому городу, особенно Тель-Авиву или Иерусалиму всегда натыкаешься на таблички " этот сквер,больница,театр построены на средства такого-то", в ЦАХАЛ приезжают только чтобы отслужить в боевых войсках молодые ребята из США,Канады, Аргентины. А что в Киеве или Львове построено на средства украинской диаспоры и сколько их молодежи отслужило в ВСУ не просветите?
Ось за це я вас поважаю, а наших зневажаю!
зі. У нас (у вас і мене) набагато більше спільного, ніж різного.