Додано: Нед 12 лип, 2020 13:39

подобається ж писати щоденно на цій гілці

flyman написав: цікавий допис:

(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).Тут читача має задусити жаба, бо акурт має смартфон з якого можна писати, чи те що він на Середземному морі на пляжі після плавання?

цікавий допис:(Написано на пляже после плавания в Средиземном море - написано на смартфоне).Тут читача має задусити жаба, бо акурт має смартфон з якого можна писати, чи те що він на Середземному морі на пляжі після плавання?

Ну Вам же, який не мав, не має, не матиме ніколи в житті відношення до закордонної нерухомості- а я що, гірший?я завжди пишу про економічний бік життя за кордоном, про вибір нерухомості за кордоном, про те, чому саме я вибрав саме те, що вибрав, про вибір моїх знайомих в Швеції, Франції, Польщі, Ірландії, Франції, Новій Зеландії, США, Іспанії, Чорногорії, про фінананси, про банки, про банківську дяльність з точки зору українця, що мешкає за кордоном (перекази і таке інше), про житло, про витрати на житло, про умови життя (чомусь Ви особисто вважаєте, що людина може жити без харчування, їжі, води, туалетного паперу та бензину - але то ваше право, але не моє) про забезпечання себе, про ціни на нерухомість, про витрати на подорожі, про витрати на меблі, на розваги, про юридичні аспекти отримання ВНП, про документи і таке інше.Я розумію, що особисто Вас - який не має ні родини, ні житла, ні авто, ні роботи, ні перспектив у роботі - те трохи дратує, але ж не забувайте те, що вдало сказали на київській гілці:Фразу, яка вас так БУДОРАЖИТЬя написав виключно для цього:а) на смартфоні в мене немає української розкладки клавіатури - тому пишу російською і пояснив чому так получається; мати три розкладки на смартфоні - вважаю не зручним.б) на смартфоні важко виправляти граматичні помилки (маленький екран) або редагувати текст. Самому не подобається, коли люди пишуть з помилками, або неграмотно. Намагаюся менше помилятися.Бачите, як все просто в житті...