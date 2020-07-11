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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:07

Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців...
До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит до Хорватії...
Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"...
Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... і маски не носять...
А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма...
Іншої немає...
Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус...
А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла...
Мийте руки з милом.
І я Вас прошу - ну не їдьте в Лєпрозорні, Кирилівки, Бердянськи і так далі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:13

  akurt написав:Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців...
До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит...
Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"...
Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім...
А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма...
Іншої немає...
Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус...
А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла...
Мийте руки з милом.
І я Вас прошу - ну не їдьте в Лєпрозорні, Кирилівки, Бердянськи і так далі...

Що цікаво, що ті хто позакривали кордони від українців мають найбільше падіння економіки. Потім почухавши потилицю або починають їх кликати на полуниці які нема кому збирати (напр., Естонія, Фінляндія,Великобританія), або відкривають курорти (Туреччина, Албанія). Таким чином від українців залежить півсвіту, тому що або нема кому працювати або нема кому витрачати гроші.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15

Я так розумію, пане Флаймане, що мова вже не йде про гроші.
Мова йде про життя...
Папірці можна надрукувати...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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  #<1 ... 661662663664
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