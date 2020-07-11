Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців... До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит до Хорватії... Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"... Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... і маски не носять... А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма... Іншої немає... Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус... А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла... Мийте руки з милом. І я Вас прошу - ну не їдьте в Лєпрозорні, Кирилівки, Бердянськи і так далі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців... До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит... Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"... Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма... Іншої немає... Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус... А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла... Мийте руки з милом. І я Вас прошу - ну не їдьте в Лєпрозорні, Кирилівки, Бердянськи і так далі...
Що цікаво, що ті хто позакривали кордони від українців мають найбільше падіння економіки. Потім почухавши потилицю або починають їх кликати на полуниці які нема кому збирати (напр., Естонія, Фінляндія,Великобританія), або відкривають курорти (Туреччина, Албанія). Таким чином від українців залежить півсвіту, тому що або нема кому працювати або нема кому витрачати гроші.
shapo написав:Самое забавное что в этих дешевых намеках других русскоязычных максимум процентов 20,остальные - евреи, так что сочувствую. Вот только речь шла о вкладе еврейской и украинской диаспор в свою историческую родину, т.е. Израиль и Украину. В Израиле пройдя по любому городу, особенно Тель-Авиву или Иерусалиму всегда натыкаешься на таблички " этот сквер,больница,театр построены на средства такого-то", в ЦАХАЛ приезжают только чтобы отслужить в боевых войсках молодые ребята из США,Канады, Аргентины. А что в Киеве или Львове построено на средства украинской диаспоры и сколько их молодежи отслужило в ВСУ не просветите?
Ось за це я вас поважаю, а наших зневажаю!
зі. У нас (у вас і мене) набагато більше спільного, ніж різного.
Чомусь постійно намагаються нав"язати думку, що якщо українці індеферентні до держави (як відомо держава - це апарат насилля), то вони якісь "недороблені".
Можете реальные примеры привести которые я просил по вкладу диаспоры в историческую родину?
[quote="5012274:akurt"]Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців... До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит до Хорватії... Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"... Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... і маски не носять... А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма... Іншої немає... Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус... А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла... Мийте руки з милом.
Читаю Вас с удовольствием, но сейчас перегибаете... Транзит в Хорватию оставили...пока....