komant733 написав: Читаю Вас с удовольствием, но сейчас перегибаете...

Транзит в Хорватию оставили...пока....

Угорщина дозволяє транзит через свою територію для поїздок у країни, які дозволяють в’їзд для українців. Чи збережеться ця норма – наразі невідомо.

komant733 написав: Посмотрел на акции Тесла....Зачем заниматься бизнесом?В прошлом году нужно было купить акций и год отдыхать.....

"Угорський уряд на своєму найближчому засіданні планує розділити всі країни на три групи, відповідно до поширення у них коронавірусу.Наразі Україну планується включити до "червоного" списку – країн із найбільшими ризиками.Нагадаємо, наразіПерегибаю так перегибаю...Ну закроют транзит так закроют... можно будет попробовать через Словению, Австрию и Словакию вернуться.Или через Сербию или Румынию. Румыния, кстати, транзит разрешает...но вот ведь какая штука:с 15 июля - Аллес капут насчет Венгрии - об этом даже сообщает пограничная служба Сербии...Сегодня только 12-е, еще можно успеть "смотаться" туда и обратно...Выезжаете,? Или все же в Лепрозорное?"Red" states include Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, andin addition to a number of destinations in Africa, Asia, and South America.Если насчет "перегибать палку" - то это как раз не я, а Вы (Вы думаете, мы не читаем ничего? Мы читаем...):В прошлом году достаточно было купить акции Тесла по 180 долларов скажем на 100 000 долларов (вместо покупки ж/б параллелепипеда в Киеве) и в пятницу 10 июля получить 1 000 000 долларов, ну почти миллион.Надеюсь: Вы купили?? На год точно хватит?Помнится: Вы лет 5 назад обещали нам всем, что евро вряд ли укрепится на уровне 1,15... а оно вишь как...