Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців... До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит до Хорватії... Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"... Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... і маски не носять... А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма... Іншої немає... Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус... А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла... Мийте руки з милом. І я Вас прошу - ну не їдьте в Лєпрозорні, Кирилівки, Бердянськи і так далі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців... До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит... Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"... Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма... Іншої немає... Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус... А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла... Мийте руки з милом. І я Вас прошу - ну не їдьте в Лєпрозорні, Кирилівки, Бердянськи і так далі...
Що цікаво, що ті хто позакривали кордони від українців мають найбільше падіння економіки. Потім почухавши потилицю або починають їх кликати на полуниці які нема кому збирати (напр., Естонія, Фінляндія,Великобританія), або відкривають курорти (Туреччина, Албанія). Таким чином від українців залежить півсвіту, тому що або нема кому працювати або нема кому витрачати гроші.
shapo написав:Самое забавное что в этих дешевых намеках других русскоязычных максимум процентов 20,остальные - евреи, так что сочувствую. Вот только речь шла о вкладе еврейской и украинской диаспор в свою историческую родину, т.е. Израиль и Украину. В Израиле пройдя по любому городу, особенно Тель-Авиву или Иерусалиму всегда натыкаешься на таблички " этот сквер,больница,театр построены на средства такого-то", в ЦАХАЛ приезжают только чтобы отслужить в боевых войсках молодые ребята из США,Канады, Аргентины. А что в Киеве или Львове построено на средства украинской диаспоры и сколько их молодежи отслужило в ВСУ не просветите?
Ось за це я вас поважаю, а наших зневажаю!
зі. У нас (у вас і мене) набагато більше спільного, ніж різного.
Чомусь постійно намагаються нав"язати думку, що якщо українці індеферентні до держави (як відомо держава - це апарат насилля), то вони якісь "недороблені".
Можете реальные примеры привести которые я просил по вкладу диаспоры в историческую родину?
[quote="5012274:akurt"]Так-так-так, панове, сьогодні Угорщина закриває кордон для українців... До цього дня ще дозволяла українцям хоч транзит до Хорватії... Угорщина відносить Україну до "Червоного списку"... Щось там мешканці руки з милом не миють зовсім... і маски не носять... А, зрозумів: нема коли, дуже дуже дуже сильно хвилюються про Айя Софію... То є головна проблЄма... Іншої немає... Чи може продовжують купувати "Крабові паличкИ" із спражніх Камчатських крабів, які виготовляли на фабриці під Одесою і де виявили у всіх співробітників Коронавірус... А тут ще в Новомосковському районі під Дніпром - річки Самара та Піщанка - сьогодні - на день Петра та Павла - (Петро був рибалкою - наче знамєніе) - вся риба передохла... Мийте руки з милом.
Читаю Вас с удовольствием, но сейчас перегибаете... Транзит в Хорватию оставили...пока....
komant733 написав:Читаю Вас с удовольствием, но сейчас перегибаете... Транзит в Хорватию оставили...пока....
"Угорський уряд на своєму найближчому засіданні планує розділити всі країни на три групи, відповідно до поширення у них коронавірусу. Наразі Україну планується включити до "червоного" списку – країн із найбільшими ризиками.
Нагадаємо, наразі Угорщина дозволяє транзит через свою територію для поїздок у країни, які дозволяють в’їзд для українців. Чи збережеться ця норма – наразі невідомо. https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/12/7259083/ Перегибаю так перегибаю... Надо ехать в Хорватию... Ну закроют транзит так закроют... можно будет попробовать через Словению, Австрию и Словакию вернуться. Или через Сербию или Румынию. Румыния, кстати, транзит разрешает... Я, конечно, перегибаю палку, но вот ведь какая штука: с 15 июля - Аллес капут насчет Венгрии - об этом даже сообщает пограничная служба Сербии... https://www.garda.com/crisis24/news-ale ... -update-10 Сегодня только 12-е, еще можно успеть "смотаться" туда и обратно... Выезжаете, komant733? Или все же в Лепрозорное? "Red" states include Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, and Ukraine in addition to a number of destinations in Africa, Asia, and South America. Если насчет "перегибать палку" - то люди иной раз много пишут забавного...
komant733 написав:Посмотрел на акции Тесла....Зачем заниматься бизнесом?В прошлом году нужно было купить акций и год отдыхать.....
В прошлом году достаточно было купить акции Тесла по 180 долларов скажем на 100 000 долларов (вместо покупки ж/б параллелепипеда в Киеве) и в пятницу 10 июля получить 1 000 000 долларов, ну почти миллион. Я не перегибаю палку? На год точно хватит?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 06:22, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
flyman написав:Про стиль життя Have more with less
Яке там Have more with less.... Пане Флаймане: звідки людЕ беруть гроші мішками? Але щоби заради наркоти та випивки перекривати міст в Херсоні... Вже перекрили... Боже правий: день тому як тут пани хвилювалися про Айя Софію, як хвилювалися... Точно навкруги не озираються?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
МЕБЛІ... МЕБЛІ... Вчора з приятелями готували калькуляцію купівлі меблів в його нову квартиру в Анталії - "2+1" площею 90 кв. метрів. В голові вже є матеріал з цифрами - але пізніше. Гадаю буде цікаво: мій приятель займається кухнями в Україні, я питав, яка в нього накрутка. Ну він так скромно сказав: "Наприклад, клієнт платить 65 000 гривень. Так половина - моя." Тобто пересічний громадянин за все на світі - від дрібнички до меблів переплачує як мінімум вдвічі. Цікаво, що інший приятель здає в (назву міста видалено) ангар - так там виготовляють "СПРАВЖНІ ІТАЛІЙСЬКІ МЕБЛІ З МІЛАНУ". Цікаво, що людЕ вірять...
Цифри викладу пізніше.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).