akurt
Що за куйня?
Раніше був дешевий турецький йогурт, а зараз з,явились дешеві турецькі меблі???
п.Акурт, пишіть за профілем гілки!!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:05
akurt
Що за куйня?
Раніше був дешевий турецький йогурт, а зараз з,явились дешеві турецькі меблі???
п.Акурт, пишіть за профілем гілки!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:14
О, давайте інфо пліз! І можна ще назви магазинів нагадати?
Я робив кухню через Віяр в 18 році. Вже точно не пам"ятаю всі деталі. Десь 3.5 метри кутова, АГТ+Егер, дорога італійська столешниця, хороша польська фунтітура.
Скрізь користувався знижками 10-20%. Кухоні меблі вийшли десь 30 тис грн.
Імхо, в салоні з мене б зняли мінімум тисяч 50, а може і 60-70. Ок, можливо би продали блюм, а не польшу.
Але чи варто було б вішати на себе табличку - лох, і давати "пєті/васі" заробити 2 %? Питання риторичне...
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