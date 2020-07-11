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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:05

akurt
Що за куйня?
Раніше був дешевий турецький йогурт, а зараз з,явились дешеві турецькі меблі???

п.Акурт, пишіть за профілем гілки!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:14

  akurt написав:МЕБЛІ... МЕБЛІ...
Вчора з приятелями готували калькуляцію купівлі меблів в його нову квартиру в Анталії - "2+1" площею 90 кв. метрів.
В голові вже є матеріал з цифрами - але пізніше.

О, давайте інфо пліз! І можна ще назви магазинів нагадати?
  akurt написав:Гадаю буде цікаво: мій приятель займається кухнями в Україні, я питав, яка в нього накрутка.
Ну він так скромно сказав: "Наприклад, клієнт платить 65 000 гривень.
Так половина - моя."
Тобто пересічний громадянин за все на світі - від дрібнички до меблів переплачує як мінімум вдвічі.

Я робив кухню через Віяр в 18 році. Вже точно не пам"ятаю всі деталі. Десь 3.5 метри кутова, АГТ+Егер, дорога італійська столешниця, хороша польська фунтітура.

Скрізь користувався знижками 10-20%. Кухоні меблі вийшли десь 30 тис грн.

Імхо, в салоні з мене б зняли мінімум тисяч 50, а може і 60-70. Ок, можливо би продали блюм, а не польшу.

Але чи варто було б вішати на себе табличку - лох, і давати "пєті/васі" заробити 2 %? Питання риторичне...
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