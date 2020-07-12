Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:МЕБЛІ... МЕБЛІ... Вчора з приятелями готували калькуляцію купівлі меблів в його нову квартиру в Анталії - "2+1" площею 90 кв. метрів. В голові вже є матеріал з цифрами - але пізніше.
О, давайте інфо пліз! І можна ще назви магазинів нагадати?
І підксажіть, чи є шкіряні дивани в продажу і ціна?
akurt написав:Гадаю буде цікаво: мій приятель займається кухнями в Україні, я питав, яка в нього накрутка. Ну він так скромно сказав: "Наприклад, клієнт платить 65 000 гривень. Так половина - моя." Тобто пересічний громадянин за все на світі - від дрібнички до меблів переплачує як мінімум вдвічі.
Я робив кухню через Віяр в 18 році. Вже точно не пам"ятаю всі деталі. Десь 3.5 метри кутова, АГТ+Егер, дорога італійська столешниця, хороша польська фунтітура.
San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте. В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников.
San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте. В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію. Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.
flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію. Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.
Корриду обещают?
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію. Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.
Корриду обещают?
Без поняття, я не по тим ділам. Я от думаю (якщо колись прийде пенсія за віком), де краще грітися в осінньо-зимнй сезон: в цоколі під Києвом, в Анталії, в Португалії, в Іспанії, Італії, чи може в якому Індокитаю чи островах.
flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію. Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.
flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію. Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.
Корриду обещают?
Без поняття, я не по тим ділам. Я от думаю (якщо колись прийде пенсія за віком), де краще грітися в осінньо-зимнй сезон: в цоколі під Києвом, в Анталії, в Португалії, в Іспанії, Італії, чи може в якому Індокитаю чи островах
flyman написав:Я от думаю (якщо колись прийде пенсія за віком), де краще грітися в осінньо-зимнй сезон: в цоколі під Києвом, в Анталії, в Португалії, в Іспанії, Італії, чи може в якому Індокитаю чи островах
Це якщо літаки будуть літати, а якщо ні?
Тоді як акурт, викладати фотки дешевих морпродуктів, рису та солом"яних брилів
flyman написав:Тоді як акурт, викладати фотки дешевих морпродуктів, рису та солом"яних брилів
Коли купуєш крадені ровери у Києві - то звісно не до йогуртів. За 40 доларів - крадене - бардзо вигОдна справа... Тільки запарена дерть на сніданок, на обід і на вечерю. Тільки так! Блин, треба зробити в маркеті фото йогурта - нехай бідолашне хоч руками помацає на екрані монітора... "И да: жизнь несправедлива"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).