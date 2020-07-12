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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 663664665666667>
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:14

  akurt написав:МЕБЛІ... МЕБЛІ...
Вчора з приятелями готували калькуляцію купівлі меблів в його нову квартиру в Анталії - "2+1" площею 90 кв. метрів.
В голові вже є матеріал з цифрами - але пізніше.

О, давайте інфо пліз! І можна ще назви магазинів нагадати?

І підксажіть, чи є шкіряні дивани в продажу і ціна?
  akurt написав:Гадаю буде цікаво: мій приятель займається кухнями в Україні, я питав, яка в нього накрутка.
Ну він так скромно сказав: "Наприклад, клієнт платить 65 000 гривень.
Так половина - моя."
Тобто пересічний громадянин за все на світі - від дрібнички до меблів переплачує як мінімум вдвічі.

Я робив кухню через Віяр в 18 році. Вже точно не пам"ятаю всі деталі. Десь 3.5 метри кутова, АГТ+Егер, дорога італійська столешниця, хороша польська фунтітура.

Скрізь користувався знижками 10-20%. Кухоні меблі вийшли десь 30 тис грн.

Імхо, в салоні з мене б зняли мінімум тисяч 50, а може і 60-70. Ок, можливо би продали блюм, а не польшу.

Але чи варто було б вішати на себе табличку - лох, і давати "пєті/васі" заробити 2 %? Питання риторичне...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:14

  Frant написав:akurt
Що за куйня?
Раніше був дешевий турецький йогурт, а зараз з,явились дешеві турецькі меблі???

п.Акурт, пишіть за профілем гілки!!

так і літаки літають, і кородони відкриті, а "крокодил не ловиться не росте кокіс":
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5012570#p5012570
  San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте.
В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников. :|
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:11

  flyman написав:
  Frant написав:akurt
Що за куйня?
Раніше був дешевий турецький йогурт, а зараз з,явились дешеві турецькі меблі???

п.Акурт, пишіть за профілем гілки!!

так і літаки літають, і кородони відкриті, а "крокодил не ловиться не росте кокіс":
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5012570#p5012570
  San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте.
В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников. :|

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію.
Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:31

  flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію.
Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.

Корриду обещают?
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:39

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію.
Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.

Корриду обещают?

Без поняття, я не по тим ділам.
Я от думаю (якщо колись прийде пенсія за віком), де краще грітися в осінньо-зимнй сезон: в цоколі під Києвом, в Анталії, в Португалії, в Іспанії, Італії, чи може в якому Індокитаю чи островах.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:45

  flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію.
Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.

Що там зі страхівкою?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:46

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Тут знову пролунала підказка із зали "residencia no lucrativa" в Іспанію.
Як на мене, якщо є невеликий дохід навіть у 300 400 євро у місяць або запаси протягнути рік-два, то можна легалізуватися в Іспанії з перспективою рано чи пізно отримати громадянство країни ЄС, а не Туреччини.

Корриду обещают?

Без поняття, я не по тим ділам.
Я от думаю (якщо колись прийде пенсія за віком), де краще грітися в осінньо-зимнй сезон: в цоколі під Києвом, в Анталії, в Португалії, в Іспанії, Італії, чи може в якому Індокитаю чи островах

Це якщо літаки будуть літати, а якщо ні?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:59

  change_pm написав:
  flyman написав:Я от думаю (якщо колись прийде пенсія за віком), де краще грітися в осінньо-зимнй сезон: в цоколі під Києвом, в Анталії, в Португалії, в Іспанії, Італії, чи може в якому Індокитаю чи островах

Це якщо літаки будуть літати, а якщо ні?

Тоді як акурт, викладати фотки дешевих морпродуктів, рису та солом"яних брилів
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:08

  flyman написав:Тоді як акурт, викладати фотки дешевих морпродуктів, рису та солом"яних брилів


Коли купуєш крадені ровери у Києві - то звісно не до йогуртів.
За 40 доларів - крадене - бардзо вигОдна справа...
Тільки запарена дерть на сніданок, на обід і на вечерю. Тільки так!
Блин, треба зробити в маркеті фото йогурта - нехай бідолашне хоч руками помацає на екрані монітора...
"И да: жизнь несправедлива"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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