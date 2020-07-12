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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667>
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:41

ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В АНТАЛИИ - ТО ВАМ БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ?
(репортаж из посещения сегодня приватной клиники)

Я временно отложу в сторону рассказ о мебели, хотя сегодня ею тоже занимался, и расскажу гораздо важнее и интереснее.
1. Наша женщина из украинской диаспоры попросила утром отвезти ее в приватную клинику.
У нее Полис медицинского страхования иностранца (цена на год зависит от возраста застрахованного - обычно от 150 до 600 лир в год - то есть максимум - менее 100 долларов).
Полис покрывает и скорую помощь, и лечение в стационаре, прием врачей. проведение рентгеновского и другого обследования, и анализы.

2. Я привез ее примерно в 9-30 утра. Частная клиника, на которую указало Страховое агентство AK Sigorta (имеет Договор на обслуживание в 3 100 (!!!) частных клиник по всей стране, список таких клиник выдают или присылают на ВатсАп.

3. На входе померили температуру дистанционным прибором и направили к столику клерка, который занимается иностранцами. На русском/украинском/английском не говорили. Я набрал в переводчике: "Болит плечо сзади - мази не помогают - иногда "стреляет в правую руку."
Предъявили полис страхования и ID-карту ВНЖ. Что-то там пощелкали в компьютере и выдали Карточку приема на листе формата А4 и талончик на прим к ортопеду. Этаж 2.
4. Поднялись на этаж 2 - возле кабинета были пациенты - я спросил "кто крайний" - нам бестолковым ответили, что вызовут по фамилии - все передаётся по сети.
5. Не поверите и 5 минут не ждали, как нас вызвали. Кабинет ортопеда состоит из двух комнат. В первой есть медсестра, кушетка для осмотра больных, компьютер медсестры. Приказано пациентке присесть на кушетку. Все в масках.
6. Через 45 секунд из своего кабинета вышел врач и его помощник (!!!). Врачу показали на смартфоне тот же текст. Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.
7. Все время врач давал какие-то указания медсестре и помощнику, те заносили данные и слова в компьютер.
8. Врач сказал, что пациентке нужно пройти рентген и какую-то хитрую электродиагностику, которую назвали неведомым мне словом EMG - еще не выяснил, что это такое. Тут же при нас медсестра позвонила в Центр проведения исследований и уточнила: можем ли мы доставить пациентку в пятницу - и на какое такое лучше время - до обедав или после обеда. Пациентка выразила желание с утра. Немедленно выдали талончик в Центр на пятницу на 9-30 утра.
После чего выдали распечатанный бланк с направлением на рентген. Опять вернулись в офис работы с иностранцами - дали это направление - там приказали оплатить 22 лиры (80 гривен) и сразу оправили на Рентген - в соседнюю дверь.
9. Очереди не было - пациентку вызвали - вернулась через 1 минуту. Приказали вернуться опять к ортопеду.
10. Поднялись на второй этаж - вышла медсестра - я сказал "Филм тамам" (снимок сделан) - она доложила врачу - через 40 секунд пациентку принял врач, который у себя на экране монитора уже рассматривал снимок. Врач на английском сказал, что видит проблему, но на рентгеновском снимке недостаточно информации. Потому нужно пройти МРТ и сдать анализы.
11. Пациентка попросила сделать широкий диапазон анализов: врач давал указания помощнику, тот распечатал маленькую бумажку с номером карточки и направление на МРТ. Медсесестра тут же позвонила куда-то и назначила МРТ на 16-30 сегодня в другом Центре - в 2 км от этой больницы.
12. Опять подошли в офис работы с иностранцами - дали направление на анализы - их оказалось штук 10 разных - там всякие липоиды не липоиды, витамины не витамины и все такое. Оплатили кредитной карточкой 80 лир (примерно 300 гривен). После оплаты на сразу приняли в лаборатории (я не заходил). Взятие анализов заняло минуты 4.
13. Врач-лаборант сказал, что результаты будут через 1,5 час и их можно получить у врача.
14. Уточнили насчет МРТ и повторного приема, сказали: сделаете МРТ и приходите. Повторный прием бесплатный.

Нигде мы не стояли в очередях, пациентку вызывали по фамилии, вся бюрократия - на компьютере.
Ну что же - прийдется мне даму еще сегодня везти на 16-30 на МРТ.
На фото: кабинет ортопеда (фото не из коридора, а из первой комнаты, где работает медсестра. Ортопед справа - его помощник слева, за спиной ортопеда грамоты).
Все расходы сегодня на прием врачи и на анализы составили 102 лиры или примерно 400 гривен.
Зображення

Честно говоря, я слегка жалел, что согласился помочь с автоуслугами нашей украинке и думал, что "убью" весь день, но в 12-00 я уже был дома.
В Анталии +33.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:46

  akurt написав:Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.

живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:53

Как такого (удалено имя существительное) удостоили медалями - даже непонятно.
И не стыдно позориться - орденоносный ты наш?
Умный - аж страшно.
Блин, 40 (СОРОК) лет прожить Киеве и не смочь себе заработать на квартиру - уму непостижимо.
Для орденоносного: я сделал фото из комнаты ДО кабинета, в кабинете справа от ортопеда есть отдельная выгородка за ширмой - там я заметил топчан. Там врач и принимал пациентку.
Боже, какие забавные персонажи тут ползают на Финансовом форуме Украины - и не стыдно позориться??????
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:56

у автора усиливается агрессия.
вчера невинный читатель, не знакомый с манерой автора общаться с читателями, попытался уважительно высказать несогласие.
был обоссан автором сверху вниз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:59

  Yuri_T написав:у автора усиливается агрессия.
вчера невинный читатель, не знакомый с манерой автора общаться с читателями, попытался уважительно высказать несогласие.
был обоссан автором сверху вниз.

акурт та його альтер его чейнж_пм вже мене звинуатили в тому що вєліки краду в Березань ... кашель Лаврова
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:59

Это у меня агрессия?
Сперва думай, что мелешь, орденоносный ты наш...

  Yuri_T написав:ё
живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...


  Yuri_T написав:у автора усиливается агрессия.
вчера невинный читатель, не знакомый с манерой автора общаться с читателями, попытался уважительно высказать несогласие.
был обоссан автором сверху вниз.


Совет: восемьюорденоносному не к лицу писать безграмотно и начинать фразу с маленькой буквы.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Yuri_T написав:
  akurt написав:Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.

живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...
Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:04

  flyman написав:
  Yuri_T написав:у автора усиливается агрессия.
вчера невинный читатель, не знакомый с манерой автора общаться с читателями, попытался уважительно высказать несогласие.
был обоссан автором сверху вниз.

акурт та його альтер его чейнж_пм вже мене звинуатили в тому що вєліки краду в Березань ... кашель Лаврова

нужно заканчивать))
иначе сейчас прилетит месседж о том, как мы ветку в топ поднимаем :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:05

  Faceless написав:
Yuri_T написав:
  akurt написав:Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.

живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...
Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.

легенда рассказывала про какую-то тётку из диаспоры.
жена автора, теоретически, дома :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:08

  akurt написав:Совет: восемьюорденоносному не к лицу писать безграмотно и начинать фразу с маленькой буквы.

ты повторяешься. по пятому кругу уже пошел.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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