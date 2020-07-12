Додано: Пон 13 лип, 2020 13:41

(репортаж из посещения сегодня приватной клиники)Я временно отложу в сторону рассказ о мебели, хотя сегодня ею тоже занимался, и расскажу1. Наша женщина из украинской диаспоры попросила утром отвезти ее в приватную клинику.У нее Полис медицинского страхования иностранца (цена на год зависит от возраста застрахованного - обычно от 150 до 600 лир в год - то есть максимум -).Полис покрывает и скорую помощь, и лечение в стационаре, прием врачей. проведение рентгеновского и другого обследования, и анализы.2. Я привез ее примерно в 9-30 утра. Частная клиника, на которую указало Страховое агентство AK Sigorta (имеет Договор на обслуживание в(!!!) частных клиник по всей стране, список таких клиник выдают или присылают на ВатсАп.3. На входе померили температуру дистанционным прибором и направили к столику клерка, который занимается иностранцами. На русском/украинском/английском не говорили. Я набрал в переводчике: "Болит плечо сзади - мази не помогают - иногда "стреляет в правую руку."Предъявили полис страхования и ID-карту ВНЖ. Что-то там пощелкали в компьютере и выдали Карточку приема на листе формата А4 и талончик на прим к ортопеду. Этаж 2.4. Поднялись на этаж 2 - возле кабинета были пациенты - я спросил "кто крайний" - нам бестолковым ответили, что вызовут по фамилии - все передаётся по сети.5. Не поверите и 5 минут не ждали, как нас вызвали. Кабинет ортопеда состоит из двух комнат. В первой есть медсестра, кушетка для осмотра больных, компьютер медсестры. Приказано пациентке присесть на кушетку. Все в масках.6. Через 45 секунд из своего кабинета вышел врач и его помощник (!!!). Врачу показали на смартфоне тот же текст. Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.7. Все время врач давал какие-то указания медсестре и помощнику, те заносили данные и слова в компьютер.8. Врач сказал, что пациентке нужно пройти рентген и какую-то хитрую электродиагностику, которую назвали неведомым мне словом- еще не выяснил, что это такое. Тут же при нас медсестра позвонила в Центр проведения исследований и уточнила: можем ли мы доставить пациентку в пятницу - и на какое такое лучше время - до обедав или после обеда. Пациентка выразила желание с утра. Немедленно выдали талончик в Центр на пятницу на 9-30 утра.После чего выдали распечатанный бланк с направлением на рентген. Опять вернулись в офис работы с иностранцами - дали это направление - там приказали оплатить 22 лиры (80 гривен) и сразу оправили на Рентген - в соседнюю дверь.9. Очереди не было - пациентку вызвали - вернулась через 1 минуту. Приказали вернуться опять к ортопеду.10. Поднялись на второй этаж - вышла медсестра - я сказал "Филм тамам" (снимок сделан) - она доложила врачу - через 40 секунд пациентку принял врач, который у себя на экране монитора уже рассматривал снимок. Врач на английском сказал, что видит проблему, но на рентгеновском снимке недостаточно информации. Потому нужно пройти МРТ и сдать анализы.11. Пациентка попросила сделать широкий диапазон анализов: врач давал указания помощнику, тот распечатал маленькую бумажку с номером карточки и направление на МРТ. Медсесестра тут же позвонила куда-то и назначила МРТ на 16-30 сегодня в другом Центре - в 2 км от этой больницы.12. Опять подошли в офис работы с иностранцами - дали направление на анализы - их оказалось штук 10 разных - там всякие липоиды не липоиды, витамины не витамины и все такое. Оплатили кредитной карточкой 80 лир (примерно 300 гривен). После оплаты на сразу приняли в лаборатории (я не заходил). Взятие анализов заняло минуты 4.13. Врач-лаборант сказал, что результаты будут через 1,5 час и их можно получить у врача.14. Уточнили насчет МРТ и повторного приема, сказали: сделаете МРТ и приходите. Повторный прием бесплатный.Нигде мы не стояли в очередях, пациентку вызывали по фамилии, вся бюрократия - на компьютере.Ну что же - прийдется мне даму еще сегодня везти на 16-30 на МРТ.На фото: кабинет ортопеда (фото не из коридора, а из первой комнаты, где работает медсестра. Ортопед справа - его помощник слева, за спиной ортопеда грамоты).Все расходы сегодня на прием врачи и на анализы составили 102 лиры или примерно 400 гривен.Честно говоря, я слегка жалел, что согласился помочь с автоуслугами нашей украинке и думал, что "убью" весь день, но в 12-00 я уже был дома.В Анталии +33.