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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03
Yuri_T написав: akurt написав:
Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.
живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...
Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:05
Faceless написав: Yuri_T написав: akurt написав:
Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.
живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...
Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.
легенда рассказывала про какую-то тётку из диаспоры.
жена автора, теоретически, дома
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:08
Yuri_T написав: Faceless написав:
Yuri_T написав:[quote="5012776:akurt"]Врач завел пациентку к себе в кабинет, осмотрел пациентку, пощупал плечо и к моему удивлению понажимал на левой и правой руке какие то узловые точки, от чего пациентка даже вскрикнула.
живописно. талант не пропьешь.
вы присутствовали при осмотре терапевтом посторонней вам женщины?
однако...
Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.
легенда рассказывала про какую-то тётку из диаспоры.
жена автора, теоретически, дома
[/quote]Я не намекаю что то его дама, просто даже если он присутствовал при осмотре, это не вызвало бы особого удивления, и вряд ли там паспорт перед тем спрашивают. У мусульман женщина абы с кем не ходит, вопрос неуместен. Кроме того, акурт явно и не говорил, что сам видел процесс осмотра, это вполне может быть пересказ со слов дамы.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:13
Faceless написав:
Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.
Вы думает эти парни понимают?
Вы думаете они вообще знают, что такое женщина? И что такое помощь другому человеку???????
В 2010 году я сопровождал нашу женщину из отеля в штате Керала в Индии.
Как переводчик: ибо отель выделил автомобиль и врача (!!!!).
Вот в авто ехали: водитель, врач отеля, пациентка, и я. В госпиталь в соседнем городе.
Я разговаривал с врачом на английском, поясняя что и как (было воспаление среднего уха).
Вот все было примерно также:
- циклопических размеров больница - я такого никогда не видел - три небоскреба.
- офис работы с иностранцами
- врач - это ваще бомба - была одета в индийское сари, а ее два помощника были в форменной медицинской одежде.
- У врача была бейджик со званием типа Доктор медицины.
- вот там я присутствовол почти все время - был осмотр и манипуляции с ухом (что меня удивило начали с НЕ с больного уха).
Весь визит обошелся в 10 долларов: которые потом возместила страховая (были бумаги).
Авто отвезло нас опять в отель.
В 2016 году на пляже моря (название удалено) я обратил внимание на кашляющего иностранца. Оказался поляк - я тогда хорошо знал разговорный польский язык (сейчас забываю уже) - я расспросил что с паном, и лично доставил его к лор врачу - там уже была фолликулярная ангина.
Поляка лечили - я проведывал через день. Выздоровел. Оставил мне свою визитку - зачем она мне - но мир тесен - через год, оказавшись в Варшаве, я вспомнил о визитке - оказалось пан живет почти в центре - рядом в Аллеей Яна Третьего Собеского- у меня был пара часов свободного времени до поезда на Киев (уходил кажется в 22-00) и я его даже проведал.Но разве это важно вот этим персонажам, что обсели эту ветку и все что угодно у них вызывает раздражение и ненависть: убьют, закопают, зарежут, обгадят...Ребятки сидят мало что по шею в дерьме, но и еще по уши в ненависти.
Это я отнял у них пустую бутылку из-под йогурта, это отнял у них недоедки жаренной рыбы, это я не дал им заработать - разглагольствуя и выдавая себя за умного - на квартиру, это я отнял сухарь хлеба, это я не дал заработать Yuri_T
за всю жизнь - вдумайтесь - Моисей 40 лет водил людей по пустыне - и добился результата - этот "финансовый умник" за 40 (СОРОК) лет работы и жизни в Киеве не добился ничего и в этом я виноват тоже. Я еще виноват в том, что он не может заработать на депозитах - за это он меня ненавидит еще больше. Это я отнял у него процент по депозиту...
Никак не может простить...
Это я виноват, что не добавил в голову чуток ума.P.S. А все заметили, какая пена поднялась от моего рассказа о САМОМ важном в жизни человека - о здоровье?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:41
Faceless написав:
Кроме того, акурт явно и не говорил, что сам видел процесс осмотра, это вполне может быть пересказ со слов дамы.
Наверное, по мнению человеконенавистников я и под рентгеновским аппаратом стоял. И они даже не читают, что кабинет врача состоял из ДВУХ комнат, и я был ТОЛЬКО в первой, где общался через переводчик на смартфоне с медсестрой.
И лично - по мнению человеконенавистников - кровь с вены высасывал.
И сегодня по мнению человеконенавистников в 16-30 я буду "кататься" в аппарате МРТ
вместе с пациенткой.
Ох и человеки...
Мне опять стало жаль киевлян: вот эти существа ходят по тем же улицам, что и нормальные люди...Никогда не думал, что мой рассказ о том, как УКРАИНКА за границей может попасть - надеюсь не в беду - вызовет у УКРАИНЦЕВ (ВРОДЕ КАК) такую мощную злобную гнилостную пену.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:48
akurt написав:
Мне опять стало жаль киевлян: вот эти существа ходят по тем же улицам, что и нормальные люди...
Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:51
del
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 лип, 2020 15:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:13
San1t написав: akurt написав:
Мне опять стало жаль киевлян: вот эти существа ходят по тем же улицам, что и нормальные люди...
Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их
...
ОЧЕНЬ верно подмечено.
Это кстати, я отнял у них квартиры и не дал заработать на квартиры.Текст выше о том, как я помогал нашим украинцам в больнице, что это стоит и как - я удалил.
Замечу, что я вовсе НЕ герой был:
- наша диаспора активно занималась до пандемии выполнением заказов - заметьте безвозмездно - на поиск, покупку и доставку в Украину лекарств турецкого производства для онкобольных
(почтой пересылать нельзя
).
- наша диаспора организовывает встречу и сопровождение наших украинцев, которым Украина выделила гранты (до 100 000 евро) на лечение онкозаболеваний в клинике Анталии "МедикалПарк
" - там все очень НЕ просто не только физически, но и психологически. Кроме того, помогали расселять прибывших родственников - доноров костного мозга.
- женщины нашей диаспоры - знающие турецкий язык - сопровождают наших соотечественниц на приемы к специалистам и на сложные процедуры, "работая" как переводчики и советчики.
Я сегодня первый раз помог нашим
хоть тем, что возил и еще повезу на своем авто, и что-то пытался переводить на смартфоне - и получил в спину море дерьма от дерьмоносителей.Но я рад: парни показали очередной раз, кто они на самом деле.
И это - приятно. И это - позитив.
Пока! Мне уже пора выезжать - заезжать за нашей украинкой - не очень близко - и везти ее на МРТ на 16-30. Всё надо успеть...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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