Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте. В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников.
Понравилось надеюсь всем сообщение знатока зарубежной недвижимости? Он так старался, так старался, так шевелил двумя извилинами - при ударе одной о вторую вылетает искра умной мыслИ, ну просто мАлАдЕц!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 лип, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:akurt взяла подруга и ДЛЯ СЕБЕ й В ОРЕНДУ))
Вот что значит провести лучшие предпенсионные годы на Сахалине! Круто! А я просто балдею: это ж надо в каком дерьме сидит по самые уши наш герой! И так надувается, и эдак, и пучится, и ... Сказка! Парни, если кто-то думает из вас, что у него плохо в жизни - не печальтесь - вот как Мизантропа (сперва написал слово "человека" - извиняюсь - отредактировал) судьба щимит...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Шо, Мизантроп, сдулся? Больше умных мыслЁв нету? Или бежишь стоять под сауной - надо же за кого-то оплатить посещение своей картой - получить нал - на нарту капнет 10% кэшбека... "Нельзя мужчинке быть без бабулетов" (Карл Маркс). Старайся. Или бери под мышку Флаймана - вы оба безлошадные - но у Флая есть велик - купил на Троещине за 40 бакинских - зацени, Мизантроп - это 40% его месячных затрат на существование - вдвоем - и в Таиланд! Тикы так! Хоть Киев вздохнет!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).