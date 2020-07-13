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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:53

  Мизантрóп написав:akurt взяла подруга и ДЛЯ СЕБЕ й В ОРЕНДУ)) Зображення


Вот что значит провести лучшие предпенсионные годы на Сахалине!
Круто!
А я просто балдею: это ж надо в каком дерьме сидит по самые уши наш герой!
И так надувается, и эдак, и пучится, и ...
Сказка!
Парни, если кто-то думает из вас, что у него плохо в жизни - не печальтесь - вот как Мизантропа (сперва написал слово "человека" - извиняюсь - отредактировал) судьба щимит...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:20

Продолжай веселить))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

тре їхати в Таіланд:
2 місяці в рік робиш на полі (2 години в день), годуєш сім"ю 6 чоловік,
півроку будуєш будинок (2 години в день)
решта 4 місяці відпочинку,
за 5 років - 5 будинків

хачу в Тай!!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:36

  Мизантрóп написав:Все варианты хороши,абы не Турция.В Монако или Андорру можно,рекомендую.

Відмінна рекомендація форумчанам від фахівця по Монако, який живе в панелі з видом на рейки, і який останній раз був за кордоном через рік після аварії в Чорнобилі, отимавши майже безкоштовну профспілкову путівку.
Треба всім прислухатися: метр "порожняк не гонить"! Свіжак за 13 липня!
Рекомендацію від мЕтра розміщено тут:
viewtopic.php?f=27&p=5013190#p5013190

Примітка: У мЕтра - знавця Монако і Андорри - залипає клавіша "пробіл" - залив клавіатуру ще 2 роки тому пивом "Оболонь", купленим по акції в АТБ - рекомендацію мЕтра потрібно читати, подумки уявляючи, що між словами є пробіли.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:56

  flyman написав:тре їхати в Таіланд:
2 місяці в рік робиш на полі (2 години в день), годуєш сім"ю 6 чоловік,
півроку будуєш будинок (2 години в день)
решта 4 місяці відпочинку,
за 5 років - 5 будинків

хачу в Тай!!!

Кинеш цоколь на призволяще? :D
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:35

  vladus17 написав:
  flyman написав:тре їхати в Таіланд:
2 місяці в рік робиш на полі (2 години в день), годуєш сім"ю 6 чоловік,
півроку будуєш будинок (2 години в день)
решта 4 місяці відпочинку,
за 5 років - 5 будинків

хачу в Тай!!!

Кинеш цоколь на призволяще? :D

Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:01

  vladus17 написав:
  flyman написав:тре їхати в Таіланд:
2 місяці в рік робиш на полі (2 години в день), годуєш сім"ю 6 чоловік,
півроку будуєш будинок (2 години в день)
решта 4 місяці відпочинку,
за 5 років - 5 будинків

хачу в Тай!!!

Кинеш цоколь на призволяще? :D

Поки не збудую 5 будинків для 5ти тайських жон триматиму як запаску.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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