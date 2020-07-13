Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мизантрóп написав:akurt взяла подруга и ДЛЯ СЕБЕ й В ОРЕНДУ))
Вот что значит провести лучшие предпенсионные годы на Сахалине! Круто! А я просто балдею: это ж надо в каком дерьме сидит по самые уши наш герой! И так надувается, и эдак, и пучится, и ... Сказка! Парни, если кто-то думает из вас, что у него плохо в жизни - не печальтесь - вот как Мизантропа (сперва написал слово "человека" - извиняюсь - отредактировал) судьба щимит...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:Все варианты хороши,абы не Турция.В Монако или Андорру можно,рекомендую.
Відмінна рекомендація форумчанам від фахівця по Монако, який живе в панелі з видом на рейки, і який останній раз був за кордоном через рік після аварії в Чорнобилі, отимавши майже безкоштовну профспілкову путівку. Треба всім прислухатися: метр "порожняк не гонить"! Свіжак за 13 липня! Рекомендацію від мЕтра розміщено тут: viewtopic.php?f=27&p=5013190#p5013190
Примітка: У мЕтра - знавця Монако і Андорри - залипає клавіша "пробіл" - залив клавіатуру ще 2 роки тому пивом "Оболонь", купленим по акції в АТБ - рекомендацію мЕтра потрібно читати, подумки уявляючи, що між словами є пробіли.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Привет! Кстати а почему люди рвутся жить в Тай? У нас вроде тоже не плохо можно жить. Плюс люди вокруг свои, языкового барьера нет. Чувствуешь себя как рыба в воде. А там климат, и половые болезни для нас гибельны. На отдых можно конечно на две недельки махнуть, но жить там, имхо, это на любителя.
Мизантрóп написав:Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Привет! Кстати а почему люди рвутся жить в Тай? У нас вроде тоже не плохо можно жить. Плюс люди вокруг свои, языкового барьера нет. Чувствуешь себя как рыба в воде. А там климат, и половые болезни для нас гибельны. На отдых можно конечно на две недельки махнуть, но жить там, имхо, это на любителя.
change_pm написав:дуже вони, сцуко, злі свої люди...
Где они злые? Поменяйте круг общения. Я вон хожу на ярмарку, покупаю свежие продукты сыр сметана молоко, яйки. Люди с села привозят, с ними приятно общаться , всегда только хорошие впечетления. Когда в США жил, не было такого. А тут чувствуется что то свое, в этих мелочах. Возможно вы просто за границей не жили длительное время. Тогда да, сложно наверное понять.