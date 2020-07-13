Додано: Вів 14 лип, 2020 16:02

Отвечаю Vladus17.

Ваши опасения по поводу того, что недвига в Ялте как-то пропадёт вообще-то напрасны.

1. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они были прописаны в Ялте на момент оккупации, то "автоматом" получили российские паспорта стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Нельзя их за это осуждать - их страна Украина не смогла их защитить, так что же им делать? Конечно, лучший вариант было продать - 95% моих друзей так и сделали и свалили. Получив паспорта с курицей, они оформили по российским законам недвигу НА СЕБЯ. И потому никуда она не денется.



2. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они НЕ были прописаны в Крыму на момент оккупации, то "автоматом" НЕ получили российские паспорта и НЕ сразу стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Там такая хитрость была: в Крыму на своих должностях остались все 100% украинских судей (кто убежит с лакомого места) - и вот досттсочяно было нашему укоризну подать в суд, где 100% украинских судей заявление с просьбой признать ка каткого, что РЕАЛЬНО проживал на территории Крыма на сонвоании того, что владел кварирой/домом/виллой - представляли чеки оплаты за свет газ воду, платежи в ОСББ - и украинской-оккупавционный суд выносит Решение ПРИЗНАТЬ. На этом основании опять получали паспорт с курицей, хотя реально жили в Запорожье/Киеве/Львове.



3. Далее много вариантов и ВСЕ НАДЕЖНЫЕ:

а) продать недвигу по российским законам на основании полученных на основании украинских доков российских доков на недвигу и свалить. Мои знакомые продали по ценам от 65 000 (минимум моих приятелей за эллинг в Алупке) до 400 000 долларов. Жадные не продали до сих пор.

б) Перевести свое пенсионное дело из Украины в Крым и получать пенсию по российским Законам (женщины с 55 (!!!) лет, мужчины с 60 лет. Там есть правда проблема- не позже, чем раз в месяц нужно обязательно е получить, иначе россияне отменят. Ну что же - ездили в Крым посетить ай-Петри, получить рассиянские рубли, купить доллары и свалить во Львов/Киев/Днепр. Правда, россияне на таких хитропопых сейчас делают облаву.

в) сейчас в Партените приятель продает двушку - не хватило ума продать в 2014/2015 (жаба давила). Риэлтор привел клиента за 65 000 долларов - он позвонил мне - я дао четкую команду ролпвтаь и не думать - проконсультировал по процессу провоза налички и перевод из Крыма.

жаль клиент сорвался, а чтобы наш человек, который не живет в Крыму с 2014 получил бы 65 000 долларов на бублики. если учесть, что его сын закончил как раз университет по той, специальности, что советовал - то очень бы 65 000 баксов пригодились бы. Но ничего не потеряно.



При всех недостатков оккупантов есть один плюс, о котором почти никто не знает - но я его скажу.

Только выкурю на балконе сигаретку, ОК?

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).