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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:53
vladus17 написав: Мизантрóп написав:
Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.
Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Привет! Кстати а почему люди рвутся жить в Тай? У нас вроде тоже не плохо можно жить. Плюс люди вокруг свои, языкового барьера нет. Чувствуешь себя как рыба в воде.
А там климат, и половые болезни для нас гибельны.
На отдых можно конечно на две недельки махнуть, но жить там, имхо, это на любителя.
Уважаемый vladus17
!
Самое главное - как говорил Салтыков-Щедрин устами персонажа Козьмы Пруткова - "Зри в корень".
В данном случае смотрите, кто это Вам советует.P.S.
Не дам Вам точную инфу по Таиланду - как то меня совсем туда не тянет. Но есть интересный вариант ответа на Ваш вопрос: приятель имеет квартиру-двушку под Ялтой - уже лет 20 делает такой "финт" - ее сдает через риэлторов (сам там почти не бывает) кажется за 65 баксов в день
- лОхи платят в очередь,) а сам снимает за 20 (двадцать) долларов в месяц (МЕСЯЦ!) двухэтажный домик на берегу в Индии в Гоа. Простая арифметика. Очень любит морепродукты, индийские танцы при Луне под пальмами, свежесорванный кокос и свежее кокосовое молоко, а также ночную рыбалку. Иногда катается на слонах, посещает острова с тиграми (очень опасно).
Не всем это нравится, но вот ему - ОЧЕНЬ.
Вопрос "Где лучше жить?" - не имеет ответа.
Например, вчера общался с приятелем - приехал сперва в Киев, где у него двушка, потом поехал проведать родаков. Сейчас у них - в другом городе.
А вообще живет и работает на Кипре, где занимается тем, что помогает украинским богачам пристраивать свои деньги (старт вложения то-ли 300 000, то-ли 500 000 долларов), причем НЕ на Кипре, а в Эмиратах.
Так вот сказал, что ему целых три дня в Киеве невероятно понравились.
Мне рассказал примерно то, что Вы описали выше.
Так что вопрос "Где жить лучше?" - не имеет однозначного ответа.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:43
akurt Здраствуйте, уважаемый Akurt! Спасибо за Ваш детальный ответ!
На счет квартиры в Ялте. Интересно сколько на нем зарабатывают риелторы (что ему прямой убыток)? И может ли быть такой сюрприз что когда он приедет в Ялту, узнает что квартира уже давно не его. А по 65 баксов в день (в сезон , я так понимаю) ему платили чтобы время протянуть, 3 года срок исковой давности.
Сейчас такое время, собственной опе доверять нельзя, что тут говорить за риелтеров, темболее на неподконтрольной нам територии.
По поводу Таиланда. Вспомнилось мне как смотрел передачу Димы Комарова ,,Мир на Изнанку,, так там показывали как один наш земляк устроился. Криветочным бызнесом занимается. Завод свой открыл.
Выхлоп - семизначные цифры в ЮСД в год!
Но таких людей не много, которые вот так с нуля могут стартовать свой бизнес. Большинство возвращается нисчем.
П.С. Интересная ветка, буду Вас почитывать!
Life is good.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:55
vladus17 написав: Мизантрóп написав:
Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Привет! Кстати а почему люди рвутся жить в Тай? У нас вроде тоже не плохо можно жить. Плюс люди вокруг свои, языкового барьера нет. Чувствуешь себя как рыба в воде.
А там климат, и половые болезни для нас гибельны.
На отдых можно конечно на две недельки махнуть, но жить там, имхо, это на любителя.
у сусіда лужайка зеленіше.
Але відосік був не про те що в Таі краще чим в Україні,
а що можна жити щасливо на в селі в своєму будинку і не напрягатися, а можна поїхати в Бангкок/Київ і пахати все життя на бетонну конуру і лишитися ні з чим.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:02
Отвечаю Vladus17.
Ваши опасения по поводу того, что недвига в Ялте как-то пропадёт вообще-то напрасны.
1. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они были прописаны в Ялте на момент оккупации, то "автоматом" получили российские паспорта стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Нельзя их за это осуждать - их страна Украина не смогла их защитить, так что же им делать? Конечно, лучший вариант было продать - 95% моих друзей так и сделали и свалили. Получив паспорта с курицей, они оформили по российским законам недвигу НА СЕБЯ. И потому никуда она не денется.
2. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они НЕ были прописаны в Крыму на момент оккупации, то "автоматом" НЕ получили российские паспорта и НЕ сразу стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Там такая хитрость была: в Крыму на своих должностях остались все 100% украинских судей (кто убежит с лакомого места) - и вот досттсочяно было нашему укоризну подать в суд, где 100% украинских судей заявление с просьбой признать ка каткого, что РЕАЛЬНО проживал на территории Крыма на сонвоании того, что владел кварирой/домом/виллой - представляли чеки оплаты за свет газ воду, платежи в ОСББ - и украинской-оккупавционный суд выносит Решение ПРИЗНАТЬ. На этом основании опять получали паспорт с курицей, хотя реально жили в Запорожье/Киеве/Львове.
3. Далее много вариантов и ВСЕ НАДЕЖНЫЕ:
а) продать недвигу по российским законам на основании полученных на основании украинских доков российских доков на недвигу и свалить. Мои знакомые продали по ценам от 65 000 (минимум моих приятелей за эллинг в Алупке) до 400 000 долларов. Жадные не продали до сих пор.
б) Перевести свое пенсионное дело из Украины в Крым и получать пенсию по российским Законам (женщины с 55 (!!!) лет, мужчины с 60 лет. Там есть правда проблема- не позже, чем раз в месяц нужно обязательно е получить, иначе россияне отменят. Ну что же - ездили в Крым посетить ай-Петри, получить рассиянские рубли, купить доллары и свалить во Львов/Киев/Днепр. Правда, россияне на таких хитропопых сейчас делают облаву.
в) сейчас в Партените приятель продает двушку - не хватило ума продать в 2014/2015 (жаба давила). Риэлтор привел клиента за 65 000 долларов - он позвонил мне - я дао четкую команду ролпвтаь и не думать - проконсультировал по процессу провоза налички и перевод из Крыма.
жаль клиент сорвался, а чтобы наш человек, который не живет в Крыму с 2014 получил бы 65 000 долларов на бублики. если учесть, что его сын закончил как раз университет по той, специальности, что советовал - то очень бы 65 000 баксов пригодились бы. Но ничего не потеряно.
При всех недостатков оккупантов есть один плюс, о котором почти никто не знает - но я его скажу.
Только выкурю на балконе сигаретку, ОК?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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