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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:57

  akurt написав:Ну я всегда знал, что Мизантроп дуримар, но раз сам признался, то ладно...

Продолжай веселить.Клоунив цирке в почёте. Затопи за пробел,дурилка)) а так,да франт был прав окунь клюёт и морозится потом...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:00

Ну раз просишься...
Товарищи, Мизантроп предлагает вам всем зарегиться и обучиться вытаскиванию из унитаза в общественном туалете застрявших вещей, опустив в унитаз руку по локоть.
Регистрируемся, парни, мЭтр рекомендует:
  Мизантрóп написав:Желающие могут поучаствовать https://www.facebook.com/10000151805147 ... 7/?app=fbl
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:01

  akurt написав:Ну я всегда знал, что Мизантроп дуримар, но раз сам признался, то ладно...
А что это сегодня - в сторожке попросил поцокать на клаве - клавиша "пробел" что-то не залипает... Аж непривычно... Ходи чаще к друганам в сторожку...
про пробел выше.опять же дуримар)) ты как на ладони.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:02

  akurt написав:Ну раз просишься...
Товарищи, Мизантроп предлагает вам всем зарегиться и обучиться вытаскиванию из унитаза в общественном туалете застрявших вещей, опустив в унитаз руку по локоть.
Регистрируемся, парни, мЭтр рекомендует:
  Мизантрóп написав:Желающие могут поучаствовать https://www.facebook.com/10000151805147 ... 7/?app=fbl
и про ладошки снова попал,пока не подправила.Првторяю,ты примитивна,благо не такие нам преподавали.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Провокатор,весели
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:07

Понесло мЭтра - он у нас крупный/крупнейший специалист по зарубежной недвижимости.
Диапазону знаний можно удивляться: вчера читателям очень советовал покупать недвигу в Монако, сегодня - участвовать в вытаскивании застрявших детских подгузников в унитазах.
Првторяю (это была цитата): отлично!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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