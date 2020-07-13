Продолжай веселить.Клоунив цирке в почёте. Затопи за пробел,дурилка)) а так,да франт был прав окунь клюёт и морозится потом...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:57
Продолжай веселить.Клоунив цирке в почёте. Затопи за пробел,дурилка)) а так,да франт был прав окунь клюёт и морозится потом...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:00
Ну раз просишься...
Товарищи, Мизантроп предлагает вам всем зарегиться и обучиться вытаскиванию из унитаза в общественном туалете застрявших вещей, опустив в унитаз руку по локоть.
Регистрируемся, парни, мЭтр рекомендует:
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:01
про пробел выше.опять же дуримар)) ты как на ладони.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:02
и про ладошки снова попал,пока не подправила.Првторяю,ты примитивна,благо не такие нам преподавали.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Провокатор,весели
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:07
Понесло мЭтра - он у нас крупный/крупнейший специалист по зарубежной недвижимости.
Диапазону знаний можно удивляться: вчера читателям очень советовал покупать недвигу в Монако, сегодня - участвовать в вытаскивании застрявших детских подгузников в унитазах.
Првторяю (это была цитата): отлично!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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