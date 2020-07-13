Додано: Вів 14 лип, 2020 16:02

Отвечаю Vladus17.

Ваши опасения по поводу того, что недвига в Ялте как-то пропадёт вообще-то напрасны.

1. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они были прописаны в Ялте на момент оккупации, то "автоматом" получили российские паспорта стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Нельзя их за это осуждать - их страна Украина не смогла их защитить, так что же им делать? Конечно, лучший вариант было продать - 95% моих друзей так и сделали и свалили. Получив паспорта с курицей, они оформили по российским законам недвигу НА СЕБЯ. И потому никуда она не денется.



2. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они НЕ были прописаны в Крыму на момент оккупации, то "автоматом" НЕ получили российские паспорта и НЕ сразу стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Там такая хитрость была: в Крыму на своих должностях остались все 100% украинских судей (кто убежит с лакомого места) - и вот достаточно было нашему украинцу было подать в суд, где 100% украинских судей, заявление с просьбой признать как такого, что РЕАЛЬНО проживал на территории Крыма на основании того, что владел квартирой/домом/виллой - представляли чеки оплаты за свет газ воду, платежи в ОСББ - и украинской-оккупавционный суд выносит Решение ПРИЗНАТЬ. На этом основании опять получали паспорт с курицей, хотя реально жили в Запорожье/Киеве/Львове.



3. Далее много вариантов и ВСЕ НАДЕЖНЫЕ:

а) продать недвигу по российским законам на основании полученных на основании украинских доков российских доков на недвигу и свалить. Мои знакомые продали по ценам от 65 000 (минимум моих приятелей за эллинг в Алупке) до 400 000 долларов. Жадные не продали до сих пор. Самое забавное для меня наблюдать было за НАШИМ украинским НАРОДНЫМ депутатом из Харьков а- тот выставил свою виллу за простые 3 000 000 долларов. Сам в Верховной Раде боролся за повышение пенсии украинцам на 1.77 гривны. Время шло: якуты и Ямало-неннцы не несли в клювике 3 000 000 долларов, за ртов время его жена познакомилась с официантом из соседнего кафе - хороший молодой парень прибыл на житие из Мурманска. Кинулся Народный депутат Украины - а вилла то на кого оформлена у всех НАРОДНЫХ депутатов Украины? На жену/маму/тетю. Остался ни с чем... Вроде сейчас сего бывшая жена продает за 1 000 000.

б) Перевести свое пенсионное дело из Украины в Крым и получать пенсию по российским Законам (женщины с 55 (!!!) лет, мужчины с 60 лет). В особом выигрыше оказались - провал единичные случаи - наши те, кто про Ваше, Влад, будущее заботились: уволенные из КГБ украинцы. причем уволившиеся до 1991 года (развала СССР). Очень их любит один знаменитый обнулеванынй президент - пенсии нашим украинцам по 50 000 рублей, хотя живут в Киеве/Харькове/Львове?Херсоне. вы думаете откулда без конца берут предатели в СБУ и в армии... А вот оттуда... Старые всякие связи и личные сослуживцы по училищам в Ростове/Челябинске/Новосибирске... Там есть правда проблема- не позже, чем раз в 6 месяцев нужно обязательно ее - пенсию - получить, иначе россияне отменят. Ну что же - ездили в Крым посетить Ай-Петри, получить рассиянские рубли, купить доллары и свалить во Львов/Киев/Днепр. Правда, россияне на таких хитропопых сейчас делают облаву.

в) сейчас в Партените приятель продает двушку - не хватило ума продать в 2014/2015 (жаба давила). Риэлтор привел клиента в прошлом месяце - за 65 000 долларов - он позвонил мне - я дал четкий совет продать и не думать - проконсультировал по процессу провоза налички и перевод из Крыма.

Жаль клиент сорвался, а так наш человек, который не живет в Крыму с 2014 (!!!), получил бы 65 000 долларов на бублики. Если учесть, что его сын закончил как раз наш университет по той специальности, что я советовал - то очень бы 65 000 баксов пригодились бы. Но ничего не потеряно.



При всех недостатках оккупантов есть один плюс, о котором почти никто не знает - но я его скажу.

Только выкурю на балконе сигаретку, ОК?

Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 лип, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.

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