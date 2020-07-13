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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:53
vladus17 написав: Мизантрóп написав:
Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.
Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Привет! Кстати а почему люди рвутся жить в Тай? У нас вроде тоже не плохо можно жить. Плюс люди вокруг свои, языкового барьера нет. Чувствуешь себя как рыба в воде.
А там климат, и половые болезни для нас гибельны.
На отдых можно конечно на две недельки махнуть, но жить там, имхо, это на любителя.
Уважаемый vladus17
!
Самое главное - как говорил Салтыков-Щедрин устами персонажа Козьмы Пруткова - "Зри в корень".
В данном случае смотрите, кто это Вам советует.P.S.
Не дам Вам точную инфу по Таиланду - как то меня совсем туда не тянет. Но есть интересный вариант ответа на Ваш вопрос: приятель имеет квартиру-двушку под Ялтой - уже лет 20 делает такой "финт" - ее сдает через риэлторов (сам там почти не бывает) кажется за 65 баксов в день
- лОхи платят в очередь,) а сам снимает за 20 (двадцать) долларов в месяц (МЕСЯЦ!) двухэтажный домик на берегу в Индии в Гоа. Простая арифметика. Очень любит морепродукты, индийские танцы при Луне под пальмами, свежесорванный кокос и свежее кокосовое молоко, а также ночную рыбалку. Иногда катается на слонах, посещает острова с тиграми (очень опасно).
Не всем это нравится, но вот ему - ОЧЕНЬ.
Вопрос "Где лучше жить?" - не имеет ответа.
Например, вчера общался с приятелем - приехал сперва в Киев, где у него двушка, потом поехал проведать родаков. Сейчас у них - в другом городе.
А вообще живет и работает на Кипре, где занимается тем, что помогает украинским богачам пристраивать свои деньги (старт вложения то-ли 300 000, то-ли 500 000 долларов), причем НЕ на Кипре, а в Эмиратах.
Так вот сказал, что ему целых три дня в Киеве невероятно понравились.
Мне рассказал примерно то, что Вы описали выше.
Так что вопрос "Где жить лучше?" - не имеет однозначного ответа.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:43
akurt Здраствуйте, уважаемый Akurt! Спасибо за Ваш детальный ответ!
На счет квартиры в Ялте. Интересно сколько на нем зарабатывают риелторы (что ему прямой убыток)? И может ли быть такой сюрприз что когда он приедет в Ялту, узнает что квартира уже давно не его. А по 65 баксов в день (в сезон , я так понимаю) ему платили чтобы время протянуть, 3 года срок исковой давности.
Сейчас такое время, собственной опе доверять нельзя, что тут говорить за риелтеров, темболее на неподконтрольной нам територии.
По поводу Таиланда. Вспомнилось мне как смотрел передачу Димы Комарова ,,Мир на Изнанку,, так там показывали как один наш земляк устроился. Криветочным бызнесом занимается. Завод свой открыл.
Выхлоп - семизначные цифры в ЮСД в год!
Но таких людей не много, которые вот так с нуля могут стартовать свой бизнес. Большинство возвращается нисчем.
П.С. Интересная ветка, буду Вас почитывать!
Life is good.
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vladus17
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:55
vladus17 написав: Мизантрóп написав:
Привет,коллега.Мух многопенисный как и мы.Есть,чем жертвовать ради успеха.Тай далеко, Хонда не вывезет))
Привет! Кстати а почему люди рвутся жить в Тай? У нас вроде тоже не плохо можно жить. Плюс люди вокруг свои, языкового барьера нет. Чувствуешь себя как рыба в воде.
А там климат, и половые болезни для нас гибельны.
На отдых можно конечно на две недельки махнуть, но жить там, имхо, это на любителя.
у сусіда лужайка зеленіше.
Але відосік був не про те що в Таі краще чим в Україні,
а що можна жити щасливо на в селі в своєму будинку і не напрягатися, а можна поїхати в Бангкок/Київ і пахати все життя на бетонну конуру і лишитися ні з чим.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:02
Отвечаю Vladus17.
Ваши опасения по поводу того, что недвига в Ялте как-то пропадёт вообще-то напрасны.
1. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они были прописаны в Ялте на момент оккупации, то "автоматом" получили российские паспорта стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Нельзя их за это осуждать - их страна Украина не смогла их защитить, так что же им делать? Конечно, лучший вариант было продать - 95% моих друзей так и сделали и свалили. Получив паспорта с курицей, они оформили по российским законам недвигу НА СЕБЯ. И потому никуда она не денется.
2. Наши люди как известно - самые умные и самые хитрые. Если они НЕ были прописаны в Крыму на момент оккупации, то "автоматом" НЕ получили российские паспорта и НЕ сразу стали типа гражданами (сохраняя украинское гражданство). Там такая хитрость была: в Крыму на своих должностях остались все 100% украинских судей (кто убежит с лакомого места) - и вот достаточно было нашему украинцу было подать в суд, где 100% украинских судей, заявление с просьбой признать как такого, что РЕАЛЬНО проживал на территории Крыма на основании того, что владел квартирой/домом/виллой - представляли чеки оплаты за свет газ воду, платежи в ОСББ - и украинской-оккупавционный суд выносит Решение ПРИЗНАТЬ. На этом основании опять получали паспорт с курицей, хотя реально жили в Запорожье/Киеве/Львове.
3. Далее много вариантов и ВСЕ НАДЕЖНЫЕ:
а) продать недвигу по российским законам на основании полученных на основании украинских доков российских доков на недвигу и свалить. Мои знакомые продали по ценам от 65 000 (минимум моих приятелей за эллинг в Алупке) до 400 000 долларов. Жадные не продали до сих пор. Самое забавное для меня наблюдать было за НАШИМ украинским НАРОДНЫМ депутатом из Харьков а- тот выставил свою виллу за простые 3 000 000 долларов. Сам в Верховной Раде боролся за повышение пенсии украинцам на 1.77 гривны. Время шло: якуты и Ямало-неннцы не несли в клювике 3 000 000 долларов, за ртов время его жена познакомилась с официантом из соседнего кафе - хороший молодой парень прибыл на житие из Мурманска. Кинулся Народный депутат Украины - а вилла то на кого оформлена у всех НАРОДНЫХ депутатов Украины? На жену/маму/тетю. Остался ни с чем... Вроде сейчас сего бывшая жена продает за 1 000 000.
б) Перевести свое пенсионное дело из Украины в Крым и получать пенсию по российским Законам (женщины с 55 (!!!) лет, мужчины с 60 лет). В особом выигрыше оказались - провал единичные случаи - наши те, кто про Ваше, Влад, будущее заботились: уволенные из КГБ украинцы. причем уволившиеся до 1991 года (развала СССР). Очень их любит один знаменитый обнулеванынй президент - пенсии нашим украинцам по 50 000 рублей, хотя живут в Киеве/Харькове/Львове?Херсоне. вы думаете откулда без конца берут предатели в СБУ и в армии... А вот оттуда... Старые всякие связи и личные сослуживцы по училищам в Ростове/Челябинске/Новосибирске... Там есть правда проблема- не позже, чем раз в 6 месяцев нужно обязательно ее - пенсию - получить, иначе россияне отменят. Ну что же - ездили в Крым посетить Ай-Петри, получить рассиянские рубли, купить доллары и свалить во Львов/Киев/Днепр. Правда, россияне на таких хитропопых сейчас делают облаву.
в) сейчас в Партените приятель продает двушку - не хватило ума продать в 2014/2015 (жаба давила). Риэлтор привел клиента в прошлом месяце - за 65 000 долларов - он позвонил мне - я дал четкий совет продать и не думать - проконсультировал по процессу провоза налички и перевод из Крыма.
Жаль клиент сорвался, а так наш человек, который не живет в Крыму с 2014 (!!!), получил бы 65 000 долларов на бублики. Если учесть, что его сын закончил как раз наш университет по той специальности, что я советовал - то очень бы 65 000 баксов пригодились бы. Но ничего не потеряно.
При всех недостатках оккупантов есть один плюс, о котором почти никто не знает - но я его скажу.
Только выкурю на балконе сигаретку, ОК?
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 14 лип, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:21
Все может быть, Мизантроп.
Только не совсем "похерили", а вынуждены были похерить. Не там всю жизнь служили.
В такую ситуацию попал другой приятель - двухэтажная дача в 7 км от Судака.
Оформлена на сына - украинца. Сын - настоящий украинец - пошел воевать на Донбассе, вернулся живой и здоровый в звании капитана. Мы его пригласили во Львове праздновать Новый 2016/2017 год.
Отличный парень. Но в Крым он попасть по понятным причинам не может. Дача стоит заколоченная с 2013 (!!!) года. Но целая...
Там у них есть варианты продажи, но все непросто...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:51
Отвечаю Vladus17.
При всех недостатках оккупантов есть один плюс, о котором почти никто не знает - но я его скажу.
Только выкурю на балконе сигаретку, ОК?
Выкурил. Отвечаю:
При всех недостатках оккупантов - которые безусловно испортили жизнь 80% украинцев и наладили жизнь 80% понаехавших туда из Мурманска, Читы, Екатеринбурга и прочих умерших в России городов, для украинцев в сфере недвиги оккупанты сделали хорошую вещь: реально НИКТО не пострадал в смысле владения/рапоряжения надвигой. Пострадали только жадины.
1. Год 2014 - до Нового 2014/2015 года все украинцы могли свободно продать свою недвигу с помощью украинских нотариусов, которые продолжали работать, по Генеральной доверенности. Все реестры - от ГАИ до Реестров недвижимости и реестров Доверенностей были открыты для украинско/российских нотариусов примерно до марта 2015 (за этот месяц и год точно не ручаюсь, мне это не нужно было сильно знать и помнить, я написал "примерно").
Продать БЕЗ убытков, и с прибылью: местные коллаборационисты занесли удачный слух, что понаедут "черные" и выкупят и квартиры, и земельные участки (что оказалось не так, никакие "черные" за надвигой не приехали, но период лето 2014 - лето 2015 был самый удачный для продаж, цена на сотку земли на основе слухов и паники доходила не непродающиеся лет 10 участков до 10 000 долларов за сотку; одни мои приятели успели продать совсем заброшенный участок - не помню - кажется 8 соток - и купить внуку квартиру в Севастополе. Другой приятель продал однушку в Севастополе и купил двушку в Киеве, куда немедленно уехал.
2. Год 2015. Всем украинцам по украинскому паспорту и по полученному паспорту с курицей дали возможность - СОХРАНЯЯ все украинские документы - получить доки российского образца. Эти доки дали возможность нашим украинцам продать любую недвигу россиянам, которые с ОЧЕНЬ большой опаской относились к украинским документам, хотя они были "действующими" и признавались.
Этот год - год вкусных продаж недвиги!
До лета 2015 - когда стало видно, что Крым пустой и в него никто не едет - были невероятно сладкие цены. Цена на сотку земли даже в селах если и НЕ была 10 000 долларов за сотку, то и ниже 5000 не падала. Сладкий еще спокойный год!
Пострадали жадины: к приятелю из Ялты приехали кажется в мае 2015 риэлторы - он хотел за виллу 600 000 долларов - ему сказали: "Если хотите продать, то 350 000". Продаван - справжній вуйко зі Львова тим поганим ріелторам сказав: "А ну йдіть звідси геть - я сам вклав 400 000 чесно зароблених на городі під Львовом 400 000! Йдіть геть!"
Ну те и пошли... 2015-2020 были у него годы продаж и езды в Крым каждый месяц или 2-3 - как только кто-то клевал. Он замучился ездить... Кончилось тем, что начал продавать частями (вилла позволяла) и продал первую половину за 200 000, а вторую за 180 000. Итого: 380 000. Так что ялтинские риэлторы летом 2015 были правы... Последние 180 000 налом удачно вывезла жена в бюстгальтере. Не шучу.
3. Года 2016-2020 не менее интересны. И очень интересны. Знаете, кто выкупал остатки непроданных и упавших в цене в 2 раза объектов недвижимости? Никогда не угадаете - понаехалам из Читы такие деньги не снились.
Наши!
Судьи, прокуроры... Мне даже называли из суда кого района и какого города приехал украинский судья покупать недвигу.
Это ВАШИ сейчас судьи. Правда, забавно?
P.S. [i]На сегодня у меня в Крыму осталась только пара инсайдеров и потому самые свежие новости не знаю.
Мне там и море, и пляжи ну очень не нравятся. Да собственно, там и не море, и там и не пляжи...
P.S. В Днепре +17, в Киеве +21, во Львове +19, в Запорожье вчера +16, дождь, ночью ниже 16... в Анталии +29, легкий освежающий ветерок с моря, легкая облачность.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 14 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:35
тим хто вважає, що в Україні погано:
людина найшла можливість отримати паспорт в Бразилії в 30 років.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:57
akurt написав:
Ну я всегда знал, что Мизантроп
дуримар, но раз сам признался, то ладно...
Продолжай веселить.Клоунив цирке в почёте. Затопи за пробел,дурилка)) а так,да франт был прав окунь клюёт и морозится потом...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:14
Я думал, что у сидящего на самом дне может быть дно.
Нет.
Если ты на дне - то дна не бывает ©.
Климат в Монако ему нравится... Изумительно...viewtopic.php?f=27&p=5013937#p5013937
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:42
akurt написав:
Я думал, что у сидящего на самом дне может быть дно.
Нет.
Если ты на дне - то дна не бывает ©.
Климат в Монако ему нравится... Изумительно...viewtopic.php?f=27&p=5013937#p5013937
Прикинь
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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