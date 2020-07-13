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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:42

АВТО ЗА ГРАНИЦЕЙ - СВОЁ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ?

1. В Турции для иностранцев есть приятность: иностранец вполне законно и без абсолютно никаких проблем может ввезти свой автомобиль, например, украинской регистрации, без всякой растаможки, без всяких платежей и без всяких требований на срок до 2-х лет.
Время пребывания без растаможки - 730 дней со дня въезда - предоставляется тем, кто имеет ВНЖ в Турции. ВНЖ В Турецкой республике выдают без всяких проблем украинцам по факту аренды квартиры или владения квартирой.

2. Вы можете посещать Турцию 90 дней в течение 180 дней вместе со своим автомобилем по "безвизовому режиму".

3. Вы можете арендовать авто. Поскольку 16 августа прибывают из Украины мои друзья, и они хотят арендовать авто, я сегодня посетил офис компании по прокату с целью изучить их предложения.
Вообще-то тем, кто пребывает на короткий срок, рекомендую пользоваться сайтом https://www.cizgirentacar.com/en/
Фирма проверенаня лично, все ОК.
Вот на период с 17 августа у них неделя проката стоит 1505 лир (примерно 6000 гривен).
На месяц 5250 лир (примерно 21 000 гривен).
А что другие?
В моем микрорайоне открылся новый офис. Я посетил.
Предложили взять напрокат новенькие Фиаты - пробег не более 1000 км.
Есть и большой выбор других авто. Мне важно было "прицениться" для друзей.
Цена на 1 месяц - 4000 лир, что конечно же гораздо выгоднее: по 1000 лир (примерно 4000 гривен на неделю).
Буду рекомендовать приятелям.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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