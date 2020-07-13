akurt написав:

которые продолжали работать,

с ОЧЕНЬ большой опаской

Пострадали жадины:

ОтвечаюПри всех недостатках оккупантов есть один плюс, о котором почти никто не знает - но я его скажу.Только выкурю на балконе сигаретку, ОК?Выкурил. Отвечаю:При всех недостатках оккупантов - которые безусловно испортили жизнь 80% украинцев и наладили жизнь 80% понаехавших туда из Мурманска, Читы, Екатеринбурга и прочих умерших в России городов, для украинцев в сфере недвиги оккупанты сделали хорошую вещь: реально НИКТО не пострадал в смысле владения/рапоряжения надвигой. Пострадали только жадины.1. Год 2014 - до Нового 2014/2015 года все украинцы могли свободно продать свою недвигу с помощью украинских нотариусов,Все реестры - от ГАИ до Реестров недвижимости и реестров Доверенностей были открыты для украинско/российских нотариусов примерно до марта 2015 (за этот месяц и год точно не ручаюсь, мне это не нужно было сильно знать и помнить, я написал "примерно").Продать БЕЗ убытков, и с прибылью: местные коллаборационисты занесли удачный слух, что понаедут "черные" и выкупят и квартиры, и земельные участки (что оказалось не так, никакие "черные" за надвигой не приехали, но период лето 2014 - лето 2015 был самый удачный для продаж, цена на сотку земли на основе слухов и паники доходила не непродающиеся лет 10 участков до 10 000 долларов за сотку; одни мои приятели успели продать совсем заброшенный участок - не помню - кажется 8 соток - и купить внуку квартиру в Севастополе. Другой приятель продал однушку в Севастополе и купил двушку в Киеве, куда немедленно уехал.2. Год 2015. Всем украинцам по украинскому паспорту и по полученному паспорту с курицей дали возможность - СОХРАНЯЯ все украинские документы - получить доки российского образца. Эти доки дали возможность нашим украинцам продать любую недвигу россиянам, которыеотносились к украинским документам, хотя они были "действующими" и признавались.Этот год - год вкусных продаж недвиги!До лета 2015 - когда стало видно, что Крым пустой и в него никто не едет - были невероятно сладкие цены. Цена на сотку земли даже в селах если и НЕ была 10 000 долларов за сотку, то и ниже 5000 не падала. Сладкий еще спокойный год!к приятелю из Ялты приехали кажется в мае 2015 риэлторы - он хотел за виллу 600 000 долларов - ему сказали: "Если хотите продать, то 350 000". Продаван - справжній вуйко зі Львова тим поганим ріелторам сказав: "А ну йдіть звідси геть - я сам вклав 400 000 чесно зароблених на городі під Львовом 400 000! Йдіть геть!"Ну те и пошли... 2015-2020 были у него годы продаж и езды в Крым каждый месяц или 2-3 - как только кто-то клевал. Он замучился ездить... Кончилось тем, что начал продавать частями (вилла позволяла) и продал первую половину за 200 000, а вторую за 180 000. Итого: 380 000. Так что ялтинские риэлторы летом 2015 были правы... Последние 180 000 налом удачно вывезла жена в бюстгальтере. Не шучу.3. Года 2016-2020 не менее интересны. И очень интересны. Знаете, кто выкупал остатки непроданных и упавших в цене в 2 раза объектов недвижимости? Никогда не угадаете - понаехалам из Читы такие деньги не снились.Судьи, прокуроры... Мне даже называли из суда кого района и какого города приехал украинский судья покупать недвигу.Это ВАШИ сейчас судьи. Правда, забавно?[i]На сегодня у меня в Крыму осталась только пара инсайдеров и потому самые свежие новости не знаю.В Днепре +17, в Киеве +21, во Львове +19, в Запорожье вчера +16, дождь, ночью ниже 16... в Анталии +29, легкий освежающий ветерок с моря, легкая облачность.