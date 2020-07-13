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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:27

Вы - как всегда - ошибаетесь.
Вот я сделал фото того Фиата: что предлагается за 4000 лир на месяц.
Зображення
Нулевый.
clientage, а вот Вы в самом деле верите, что человек, у которого на данный момент было уже 7 авто и который исключительно всегда брал авто в салонах, не может отличить Фиат 500 от чего-то другого?
Фиат 500 я брал сам на прокат в Сан Франциско - для прикола - жене понравилось, а фирма ALAMO - у нее такая фишка - предлагает выбрать ЛЮБУЮ машину на ее парковке - Фиат500 - очень забавная машинка, похожа на броневик.
2 недели на нем поездил, но себе бы не брал.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вы - как всегда - ошибаетесь

Ваащето я спрашиваю какая страховка у такой машинки, с какой франшизой, с какой стоимостью постсервиса
А чиста внешне машинка мне подходит, ок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:41

Есть ценные мысли:
  clientage написав:При аренде важен класс машинки, страховка с франшизой, и оплата ПОСТсервисных услуг (мойка, дозаправка авто), т.е. услуг, которые оплачиваются из страхового депозита/блокировки. Бывает, шо это указано оооочень мелким шрифтом в договоре :)

Только в первой части:
- класс авто конечно важен, автомат или ручная. Я езжу одинаково, даже не различая - автомат или ручная. Ибо у меня были одновременно в семье и такие, и такие. Приятелю вероятно будет очень важно - у него в Украине новенький Таурег.
- страховка безусловно важная вещь. Если я брал авто напрокат в Милане и ехал кататься в горы то оформлял полную страховку - ибо в горы - а вот если не в горы, то полную страховку не беру, НО ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮ ДОГОВОР АРЕНДЫ. Часто попадаю на приятные плюшки - типа страховка входит в стоимость.
- вот это рассмешили: "мойка, дозаправка авто), т.е. услуг, которые оплачиваются из страхового депозита/блокировки." Это вы где так переплачиваете? Это где дозаправляют? Авто вы должны вернуть в приличном не зарыганном/прокуренном - извините, состоянии, все другое вас никак не волнует. Автор надо брать по бензину по режиму Full-Full - взял с полным баком и верни с полным баком все просто. Самый хороший режим.
- сервис в случае пробоя колеса - надо смотреть условия аренды - в 50% случаев включен в цену. За все время первый сюрприз у меня был только на Гавайях - утром пришел и удивился - колеса спущено. Один звонок - через 15 минут приехал товарисчь поменял и уехал. В следующий раз на Гавайях было еще прикольнее - пробой колеса далеко от города -я поднимался на вулкан на 3300 - поставил догадку - вернулся - позвонил - спросили могу ли я доехать до офиса - могу - доехал - авто ЗАБРАЛИ выдали другое. был реально удивлён что не поменяли на месте а ЗАМЕНИЛИ авто.
В Турции был пробой колеса - авто было прокатное - поставил запаску приехал на сервис - 25 лир - 100 гривен все сделали.
- в феврале прилетал бригада из Киева в Анкару - потом кататься со мной на лыжах - оттуда взяли авто напрокат - по моему совету - я тут писал нас ветке - спрашивали, оформлять ли им полную страховку - я сказал, что не знаю уровень водителя, но Луше оформить. Сработало! У езжай из Кайсери - они стояли на повороте налево на светофоре и в задницу въехал на хорошей скорости чудак - разбил им бампер и правое крыло - бампер подвязали доехали до Анкары - авто сдали - за поврежедения не платили - на карту Привата вернулись 400 евро залога через день.

P.S. Бензин сейчас в Турции 26 гривен литр - заправился на Бритиш Петролеум, выезжаю на море - уже жена ругается.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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