Додано: Сер 15 лип, 2020 10:29

Вы правы. Самый лучший режим Full to Full.



Ваш вопрос/замечание о франшизе и страховке очень правильный.

Я для начала заехал узнать ассортимент и уровень цен. Узнал.

Спросил про залог - нуль. Даже удивился. А они говорят: нам нужны клиенты, стараемся угодить. Это тоже важный момент: в Европе потребуют только кредитную именную карты и заблокируют/спишут от 800 до 1300€.

Особенность аренды авто в Турции:

- вам могут дать авто как с полным баком, так и не с полным - в этом случае просто поставят отметку типа 1/3 бака и придираться не будут.

- могут взять залог наличными и обычно в €.

- никому не прийдет в голову брать деньги за «грязное» авто (снаружи). Честно говоря я не видел тут «грязных» авто - тут и грязи нигде нет,

Машина может быть «пыльной».

Мойка самообслуживания стоит реальные копейки:

- мойка самообслуживания 2+2 лиры = 15 (пятнадцать) гривен. Комплексы стоят на всех АЗС - не менее 5-ти рабочих мест. Есть щетки для допмойки после активной пены.

- мойка автоматическая - 6 лир (23 гривны), с сушкой 8 лир (30 гривен). Я мою только на автоматической за 6 лир монетами почти рядом с домом - аппарат работает просто Отлично очень чисто и очень нежно. Зеркала складываю, антенну сверху откручиваю.



Мойка ручная с уборкой салона и багажника стоит дороже:

- легковая 25 лир (100 гривен)

- внедорожник 35 лир (130 гривен).

Это снаружи, внутри и багажник. Возвращают с фирменными листами бумаги под ногами. Когда моют - в офисе угощают чаем и кофе.

Авто мне вернули в таком виде, что я сам так себе не мою. Ключи вручал мойщик парень лет 25 я дал ему 10 лир и подумал, что 35 лир (130 гривен) и не жалко.

НИКОГДА НИГДЕ НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА МОЙКУ АВТО НЕТ.

Во Львове меня это очень напрягало: сотрудники мойки всегда считают, что они банкиры из Швейцарии.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).