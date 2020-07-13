Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Вы - как всегда - ошибаетесь. Вот я сделал фото того Фиата: что предлагается за 4000 лир на месяц. Нулевый. clientage, а вот Вы в самом деле верите, что человек, у которого на данный момент было уже 7 авто и который исключительно всегда брал авто в салонах, не может отличить Фиат 500 от чего-то другого? Фиат 500 я брал сам на прокат в Сан Франциско - для прикола - жене понравилось, а фирма ALAMO - у нее такая фишка - предлагает выбрать ЛЮБУЮ машину на ее парковке - Фиат500 - очень забавная машинка, похожа на броневик. 2 недели на нем поездил, но себе бы не брал.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
clientage написав:При аренде важен класс машинки, страховка с франшизой, и оплата ПОСТсервисных услуг (мойка, дозаправка авто), т.е. услуг, которые оплачиваются из страхового депозита/блокировки. Бывает, шо это указано оооочень мелким шрифтом в договоре
Только в первой части: - класс авто конечно важен, автомат или ручная. Я езжу одинаково, даже не различая - автомат или ручная. Приятелю вероятно будет очень важно - у него в Украине новенький Таурег. Хотя мое мнение: если у тебя в Украине новенький Тпурег и ты конечно, такой же понтовый как и все, то зачем тебе в Турции брать тоже напрокат Таурег? Перед кем пантоваться, приезжая на пляж или в супермаркет ща 1-5 км? Я бы лучше взял новенький Фиат, как на фото. Кроме того, приятель приезжает и первым делом будет оформлять себе ВНЖ, как только получит - купит себе здесь на вторичном рынке авто. - страховка безусловно важная вещь. Если я брал авто напрокат в Милане и ехал кататься в горы то оформлял полную страховку - ибо в горы - а вот если не в горы, то полную страховку не беру, НО ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮ ДОГОВОР АРЕНДЫ. Часто попадаю на приятные плюшки - типа страховка входит в стоимость. - вот это слегка удивило: "мойка, дозаправка авто), т.е. услуг, которые оплачиваются из страхового депозита/блокировки." Авто надо брать по бензину по режиму Full-Full - взял с полным баком и верни с полным баком все просто. Самый хороший режим. - сервис в случае пробоя колеса - вы правы - надо смотреть условия аренды - в 50% случаев включен в цену. За все время первый сюрприз у меня был только на Гавайях - утром пришел и удивился - колесо спущено. Один звонок - через 15 минут приехал товарисчь поменял НА ЗАПАСКУ и уехал.. Сказал пригнать авто в офис - доехал - авто ЗАБРАЛИ выдали другое. был реально удивлён что не поменяли на месте а ЗАМЕНИЛИ авто. В Турции был пробой колеса - авто было прокатное - поставил запаску приехал на сервис - 25 лир - 100 гривен все сделали. - в феврале прилетал бригада из Киева в Анкару - потом кататься со мной на лыжах - оттуда взяли авто напрокат - по моему совету - я тут писал нас ветке - спрашивали, оформлять ли им полную страховку - я сказал, что не знаю уровень водителя, но лучше оформить. Сработало! Уезжая из Кайсери - они стояли на повороте налево на светофоре и в задницу въехал на хорошей скорости чудак - разбил им бампер и правое крыло - бампер подвязали доехали до Анкары - авто сдали - за поврежедения не платили - на карту Привата вернулись 400 евро залога через день.
P.S. Бензин сейчас в Турции 26 гривен литр - заправился на Бритиш Петролеум, выезжаю на море - уже жена ругается.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 лип, 2020 10:47, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Ваш вопрос/замечание о франшизе и страховке очень правильный. Я для начала заехал узнать ассортимент и уровень цен. Узнал. Спросил про залог - нуль. Даже удивился. А они говорят: нам нужны клиенты, стараемся угодить. Это тоже важный момент: в Европе потребуют только кредитную именную карты и заблокируют/спишут от 800 до 1300€. Особенность аренды авто в Турции: - вам могут дать авто как с полным баком, так и не с полным - в этом случае просто поставят отметку типа 1/3 бака и придираться не будут. - могут взять залог наличными и обычно в €. - никому не прийдет в голову брать деньги за «грязное» авто (снаружи). Честно говоря я не видел тут «грязных» авто - тут и грязи нигде нет, Машина может быть «пыльной». Мойка самообслуживания стоит реальные копейки: - мойка самообслуживания 2+2 лиры = 15 (пятнадцать) гривен. Комплексы стоят на всех АЗС - не менее 5-ти рабочих мест. Есть щетки для допмойки после активной пены. - мойка автоматическая - 6 лир (23 гривны), с сушкой 8 лир (30 гривен). Я мою только на автоматической за 6 лир монетами почти рядом с домом - аппарат работает просто Отлично очень чисто и очень нежно. Зеркала складываю, антенну сверху откручиваю.
Мойка ручная с уборкой салона и багажника стоит дороже: - легковая 25 лир (100 гривен) - внедорожник 35 лир (130 гривен). Это снаружи, внутри и багажник. Возвращают с фирменными листами бумаги под ногами. Когда моют - в офисе угощают чаем и кофе. Авто мне вернули в таком виде, что я сам так себе не мою. Ключи вручал мойщик парень лет 25 я дал ему 10 лир и подумал, что 35 лир (130 гривен) и не жалко. НИКОГДА НИГДЕ НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА МОЙКУ АВТО НЕТ. Во Львове меня это очень напрягало: сотрудники мойки всегда считают, что они банкиры из Швейцарии.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).