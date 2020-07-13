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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 667668669670>
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:27

Вы - как всегда - ошибаетесь.
Вот я сделал фото того Фиата: что предлагается за 4000 лир на месяц.
Зображення
Нулевый.
clientage, а вот Вы в самом деле верите, что человек, у которого на данный момент было уже 7 авто и который исключительно всегда брал авто в салонах, не может отличить Фиат 500 от чего-то другого?
Фиат 500 я брал сам на прокат в Сан Франциско - для прикола - жене понравилось, а фирма ALAMO - у нее такая фишка - предлагает выбрать ЛЮБУЮ машину на ее парковке - Фиат500 - очень забавная машинка, похожа на броневик.
2 недели на нем поездил, но себе бы не брал.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вы - как всегда - ошибаетесь

Ваащето я спрашиваю какая страховка у такой машинки, с какой франшизой, с какой стоимостью постсервиса
А чиста внешне машинка мне подходит, ок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:41

Есть ценные правильные мысли:
  clientage написав:При аренде важен класс машинки, страховка с франшизой, и оплата ПОСТсервисных услуг (мойка, дозаправка авто), т.е. услуг, которые оплачиваются из страхового депозита/блокировки. Бывает, шо это указано оооочень мелким шрифтом в договоре :)

Только в первой части:
- класс авто конечно важен, автомат или ручная. Я езжу одинаково, даже не различая - автомат или ручная. Приятелю вероятно будет очень важно - у него в Украине новенький Таурег. Хотя мое мнение: если у тебя в Украине новенький Тпурег и ты конечно, такой же понтовый как и все, то зачем тебе в Турции брать тоже напрокат Таурег? Перед кем пантоваться, приезжая на пляж или в супермаркет ща 1-5 км? Я бы лучше взял новенький Фиат, как на фото. Кроме того, приятель приезжает и первым делом будет оформлять себе ВНЖ, как только получит - купит себе здесь на вторичном рынке авто.
- страховка безусловно важная вещь. Если я брал авто напрокат в Милане и ехал кататься в горы то оформлял полную страховку - ибо в горы - а вот если не в горы, то полную страховку не беру, НО ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮ ДОГОВОР АРЕНДЫ. Часто попадаю на приятные плюшки - типа страховка входит в стоимость.
- вот это слегка удивило: "мойка, дозаправка авто), т.е. услуг, которые оплачиваются из страхового депозита/блокировки." Авто надо брать по бензину по режиму Full-Full - взял с полным баком и верни с полным баком все просто. Самый хороший режим.
- сервис в случае пробоя колеса - вы правы - надо смотреть условия аренды - в 50% случаев включен в цену. За все время первый сюрприз у меня был только на Гавайях - утром пришел и удивился - колесо спущено. Один звонок - через 15 минут приехал товарисчь поменял НА ЗАПАСКУ и уехал.. Сказал пригнать авто в офис - доехал - авто ЗАБРАЛИ выдали другое. был реально удивлён что не поменяли на месте а ЗАМЕНИЛИ авто.
В Турции был пробой колеса - авто было прокатное - поставил запаску приехал на сервис - 25 лир - 100 гривен все сделали.
- в феврале прилетал бригада из Киева в Анкару - потом кататься со мной на лыжах - оттуда взяли авто напрокат - по моему совету - я тут писал нас ветке - спрашивали, оформлять ли им полную страховку - я сказал, что не знаю уровень водителя, но лучше оформить. Сработало! Уезжая из Кайсери - они стояли на повороте налево на светофоре и в задницу въехал на хорошей скорости чудак - разбил им бампер и правое крыло - бампер подвязали доехали до Анкары - авто сдали - за поврежедения не платили - на карту Привата вернулись 400 евро залога через день.

P.S. Бензин сейчас в Турции 26 гривен литр - заправился на Бритиш Петролеум, выезжаю на море - уже жена ругается.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 лип, 2020 10:47, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Авто надо брать по бензину по режиму Full-Full - взял с полным баком и верни с полным баком все просто. Самый хороший режим.

Угу, тож мой любимый режим. Главное ток не забыть заправить машинку перед возвратом и убедиться, шо менагер таки отметил у себя, шо Tank Full, а то на 20..30евро за постсервис мона таки и влететь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:29

Вы правы. Самый лучший режим Full to Full.

Ваш вопрос/замечание о франшизе и страховке очень правильный.
Я для начала заехал узнать ассортимент и уровень цен. Узнал.
Спросил про залог - нуль. Даже удивился. А они говорят: нам нужны клиенты, стараемся угодить. Это тоже важный момент: в Европе потребуют только кредитную именную карты и заблокируют/спишут от 800 до 1300€.
Особенность аренды авто в Турции:
- вам могут дать авто как с полным баком, так и не с полным - в этом случае просто поставят отметку типа 1/3 бака и придираться не будут.
- могут взять залог наличными и обычно в €.
- никому не прийдет в голову брать деньги за «грязное» авто (снаружи). Честно говоря я не видел тут «грязных» авто - тут и грязи нигде нет,
Машина может быть «пыльной».
Мойка самообслуживания стоит реальные копейки:
- мойка самообслуживания 2+2 лиры = 15 (пятнадцать) гривен. Комплексы стоят на всех АЗС - не менее 5-ти рабочих мест. Есть щетки для допмойки после активной пены.
- мойка автоматическая - 6 лир (23 гривны), с сушкой 8 лир (30 гривен). Я мою только на автоматической за 6 лир монетами почти рядом с домом - аппарат работает просто Отлично очень чисто и очень нежно. Зеркала складываю, антенну сверху откручиваю.

Мойка ручная с уборкой салона и багажника стоит дороже:
- легковая 25 лир (100 гривен)
- внедорожник 35 лир (130 гривен).
Это снаружи, внутри и багажник. Возвращают с фирменными листами бумаги под ногами. Когда моют - в офисе угощают чаем и кофе.
Авто мне вернули в таком виде, что я сам так себе не мою. Ключи вручал мойщик парень лет 25 я дал ему 10 лир и подумал, что 35 лир (130 гривен) и не жалко.
НИКОГДА НИГДЕ НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА МОЙКУ АВТО НЕТ.
Во Львове меня это очень напрягало: сотрудники мойки всегда считают, что они банкиры из Швейцарии.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А как обстановка на пляже, много сейчас отдыхающих?


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Takona
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:38

Только что сделал фото но со смартфона отправить не могу - через часик, когда буду дома.
Но утром я зонт на первой линии не смог поставить, сейчас чуть рассосалось. Вот второе фото сделаю прямо сейчас но выставлю позже.
Я бы сказал, что людей «средне», пресный душ работает, бесплатно, с моря лёгкий ветерок, детская волна, вода очень тёплая - я заплываю до буйков и сижу на тросе с буйками по шею.
Совет: по приезду в Турцию купите в супермаркете А101 или Decathlon маску Full face: не попадает вода в рот, нос глаза и как бы безопаснее.
Цена от 90 до 150 лир это от 350 до 600 гривен.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Совет: по приезду в Турцию купите в супермаркете А101 или Decathlon маску Full face: не попадает вода в рот, нос глаза и как бы безопаснее.
Цена от 90 до 150 лир это от 350 до 600 гривен.

У нас в Декатлоне от 500
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:38

Ну вот здесь в Декатлоне двух типов - есть за 90 лир (примерно 350 гривен) и есть 149 лир.

Фото о ситуации на пляже:
- фото 1 - пляж Коньяалты со стороны центра Анталии (район Археологического музея). 1 - примерное место, где я обычно на пляже (каждый день чуток меняю дислокацию), 2 - примерное место, где мой дом (фото - из сети с корректировкой).
Зображення
- фото 2 - вид на пляж, откуда я только что уехал - вот поднялся по лесенке и сделал фото - со стороны набережной (здесь самое узкое место пляжа). Видна вышка спасителя - если вывешен красно-желтый флаг, то он дежурит. Если красный - ушел на перерыв (положен ему один перерыв кажется с 12-00 до 12-30). Дежурят тренированные парни лет 25-и.
Зображення
- фото 3 - парковка на набережной (бесплатная) - есть свободные места (с утра примерно в 8-00 может мест и не быть, нужно парковаться на прилегающих к этой парковке расчищенных муниципалитетом площадках - видно сзади за белым авто). Моё авто стояло справа - в кадр не попало. Слева видна велосипедная дорожка голубого цвета - идет вдоль всей набережной почти в центр города, всего примерно 10-15 км, есть ответвление вдоль берега искусственного морского залива по реке Богачай.
Зображення
На набережной нет знака "40" - но сильно не разгонишься: брусчатка+лежащие полицейские из брусчатки+дорога умышленно все время меняет направление - то левее, то правее. На всю набережную - около 10 км - только один светофор. Пешеходные переходы - часто, знак "Пешеходный переход" подсвечивается мигающими красными огоньками - питаются от солнечных батарей.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:23

  Faceless написав:
  akurt написав:Совет: по приезду в Турцию купите в супермаркете А101 или Decathlon маску Full face: не попадает вода в рот, нос глаза и как бы безопаснее.
Цена от 90 до 150 лир это от 350 до 600 гривен.

У нас в Декатлоне от 500

Вы как всегда ошибаетесь© 90-150 лир.
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