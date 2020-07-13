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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:20
Купуємо для себе нерухомість, ой беремо для себе авто в оренду...
Вчора було "ідемо до лікаря на МРТ та промацування грудей на халяву..."
Дуже цікава гілка ... дуже багато взнав нового, не те що в темі про КРЖН...
Уважно читаю далі....ага, фотки набережної та пляжів зранку... значить у вечері будуть фотки йогуртів та дорадо, можливо ще вино.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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