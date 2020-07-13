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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе нерухомість, ой беремо для себе авто в оренду...

Вчора було "ідемо до лікаря на МРТ та промацування грудей на халяву..."

Дуже цікава гілка ... дуже багато взнав нового, не те що в темі про КРЖН...


Уважно читаю далі....ага, фотки набережної та пляжів зранку... значить у вечері будуть фотки йогуртів та дорадо, можливо ще вино.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:12

Дякую пану Флайману за нагадування про незакінчену мною історію із візитом до лікарів нашої українки - зроблю йому за це подарунок - фото йогурта в супермаркеті - хоч помацає на екрані монітора немитими руками - бо на мило у нього бюджеті - він виклав всі розрахунки до копійки - гроші не передбачені.
Все ж щастя буде в житті: помацає картинку з йогутом. Люблю дарувати людям надію.
Гадаю, панове не пропустили вчора на київській гілці неймовірно цікаву - на три сторінки!!! - сповідь пана Флаймана про життя в Бучі - якщо не читали - прочитайте - то варто того.
Аби Еміль Золя не помер так рано - точно написав би роман "Черево життя в Бучі".

х х х

  akurt написав:ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В АНТАЛИИ - ТО ВАМ БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ?
(репортаж о посещения приватной клиники)

Часть пятая. МРТ - платно или нет?


Автор никогда не проходил МРТ, потому последующие события для него были интересными и удивительными.
- я привез женщину на назначенное врачем еще утром МРТ в Центр проведения исследований - он находится в самом центре Анталии во внешне неприметном 5-ти этажном здании. Назначено было на 16-30, мы прибыли в 15-55. Напоминаю: это все - в один день - визит к врачу примерно в 10-00, МРТ было назначено там же в кабинете врача - медсестра звонила сама куда то и резервировала время - на 16-30.
- на входе была регистратура - мы дали направление и Полис медстахования иностранца. Его посмотрела и вернули. Тут я немного испугался - слышал, что в Украине это стоит 1000 - 1500 гривен. Дама мне сказала, что на ее карточке денег достаточно и оплатит, сколько скажут.
- нас попросили присесть в кресла и подождать - в холле кажется даже и никого не было - ждать оказалось нужно всего минуты 3-4 - подошла девушка из регистратуры и пригласила даму на МРТ. Мне было указано место ожидания в другой комнате.
- я не знаю, что там происходило: дама зашла в 16-00, вышла в 16-20, но что-то очень сильно жужжало трещало - было слышно в той комнате, где я находился.
- вышла медсестра и сказала подождать минут 10. Через 10 минут вынесли запечатанный большой фирменный пакет со словами передать доктору. ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛИ НИКАКИХ И НИСКОЛЬКО.
- я подумал, что с дамы взыщут в больнице у врача. НО И ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО.

Вот ребята, можете ругаться, но вас дурят на каждом шагу везде - даже в больницах/поликлиниках. МРТ - такая же диагностическая процедура, как УВЧ или не знаю что - она проводится пациенту по назначению врача БЕСПЛАТНО. Возможно, это потому, что вы не сами захотели сделать, а назначил врач. Еще возможно потому, что так хорошо работает Полис медицинского страхования иностранца.
- на следующий день - это было вчера - мне очень не хотелось уже третий раз везти даму по больницам - но куда же денешься - раз взялся - я привез ее примерно к 11-00 в ту же больницу.
- офис работы с иностранцами - внесение данных в базу данных пациента - приглашение к ортопеду - прием у ортопеда уже через 3-5 минут (вызвали по фамилии).
- дама вышла их кабинета минут через 10. Дама вышла на мое удивление с каким-то большим формата А4 цветным буклетом с картинками - я подумал, что это фото МРТ.
- все оказалось не так. Ортопед выдал заключение, в котором мы с помощью смартфона прочитали, что по результатам МРТ обнаружены в 6-или 7-м позвонке признаки грыжи диска позвонка, которая защемляет нерв и вызывает у дамы неприятные ощущения. Оказывается, на картинках были разные виды бандажей для шеи/туловища и он сказал купить именно тот, что он обвел ручкой - для шеи. Я такие вроде встречал иногда в американских фильмах.
- аптека была на первом этаже - дама купила такое хитрое приспособление, поддерживающее голову и разгружающее шею - заплатила карточкой турецкого банка 35 лир (примерно 120 гривен). В аптеке сотрудник пояснила как именно этим пользоваться.
- никакого специального лечения назначено не было со словами, что даме назначен на 9-30 утра в пятницу визит в другой Центр для проведения хитрой процедуры, изучающий биоэнергетические процессы. И вот уж тогда - после еще одного визита с результатами - возможно будет назначено еще что-то. А пока только носить дома вот эту поддерживающую голову штуку.

Итак, визит к врачу:
- все так быстро и так без проблем, что я реально был удивлен, я думал, что убью очень много личного времени (слегка себя корил, что согласился быть водителем) на визиты к врачу. Однако этого не было. Нигде не было никаких очередей - все происходило очень быстро.
- по затратам: 22+80 лир = 102 лиры - это менее 400 гривен. В эти затраты входили: визиты к ортопеду (всего было три визита - первичный, после рентгена и после МРТ), проведение комплекса анализов (выдали бумагу формата А4 с результатами - там и печеночные пробы, и липиды какие-то, и витамины какие-то - там вроде все ОК кроме слегка повышенного как мне сказали уровня холестерина), проведение рентгеновского обследования и проведение МРТ.
- САМОЕ ГЛАВНОЕ: БЫЛ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 лип, 2020 17:18, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:х х х
Можете ругаться, но у меня созрело 2 "бандитских плана".
Первый план: выбрать день - прийти туда же с жалобами, скажем на головную боль (вроде другое ничего не болит) и пройти полное обследование. А чего и нет?

пожалуйся на графоманію, і напиши чим вилікували, але щоб не більше 40 слів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:59

Можете ругаться, но у меня созрело 2 "бандитских плана".
Первый план: выбрать день - прийти туда же с жалобами, скажем на головную боль (вроде другое ничего не болит) и пройти полное обследование. А чего и нет?

Второй план - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ - пусть знают форумчане.
Любой иностранец ЛЮБОЙ - может во время отдыха/визита в Анталию зайти в ближайший офис страховой компании (у меня AK Sigorta - рекомендую - там же у меня оформлен и Полис страхования квартиры) с украинским загранпаспортом и за 5 минут оформить Полис медицинского страхования иностранца. ЭТО НЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ страхование. Действует на территории Турции. Прием в 3000 частных больниц. В госбольницах не действует.
Стоит от 150 до 600 лир в зависимости от возраста человека (600 лир - менее 100 долларов) - это на год.
В течение года в любое время во время отдыха в Турции или специального ради этого визита посетить врачей-специалистов и получить качественное медицинское обслуживание.
А чего и нет?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 лип, 2020 17:19, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:БолЬгарії, АлЬбанії,

Българія,
Олбанія (не Др. Альбан)...
хыхы
Манако (не Монатік)
Андорра (два "ррр")
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:розмістив на цій гілці 5 (пять) відео)

несу світле знання в маси, що не обов"язково буди володарем 100куе на турецький бетон, щоби відчувати себе в достатку
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Мойка ручная с уборкой салона и багажника стоит дороже:
- легковая 25 лир (100 гривен)
- внедорожник 35 лир (130 гривен).


Читаю вас и немного офигеваю конечно от цен. У нас мойка комплекс 350, на модных мойках типа на потоке большом машин 450-500грн.
Сейчас родственники тоже живут уже чуть больше полгода в Аланьи, тоже рассказывают как все прекрасно, но им не доверяю немного могут при-п-ть :)
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