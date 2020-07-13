Додано: Сер 15 лип, 2020 15:12

akurt написав: ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В АНТАЛИИ - ТО ВАМ БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ?

(репортаж о посещения приватной клиники)



Часть пятая. МРТ - платно или нет? ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В АНТАЛИИ - ТО ВАМ БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ?(репортаж о посещения приватной клиники)Часть пятая. МРТ - платно или нет?

Напоминаю: это все - в один день - визит к врачу примерно в 10-00, МРТ было назначено там же в кабинете врача - медсестра звонила сама куда то и резервировала время - на 16-30.

Еще возможно потому, что так хорошо работает Полис медицинского страхования иностранца.

В аптеке сотрудник пояснила как именно этим пользоваться.

Дякую пану Флайману за нагадування про незакінчену мною історію із візитом до лікарів нашої українки - зроблю йому за це подарунок - фото йогурта в супермаркеті - хоч помацає на екрані монітора немитими руками - бо на мило у нього бюджеті - він виклав всі розрахунки до копійки - гроші не передбачені.Все ж щастя буде в житті: помацає картинку з йогутом. Люблю дарувати людям надію.Гадаю, панове не пропустили вчора на київській гілці неймовірно цікаву - на три сторінки!!! - сповідь пана Флаймана про життя в Бучі - якщо не читали - прочитайте - то варто того.Аби Еміль Золя не помер так рано - точно написав би роман "Черево життя в Бучі".х х хАвтор никогда не проходил МРТ, потому последующие события для него были интересными и удивительными.- я привез женщину на назначенное врачем еще утром МРТ в Центр проведения исследований - он находится в самом центре Анталии во внешне неприметном 5-ти этажном здании. Назначено было на 16-30, мы прибыли в 15-55.- на входе была регистратура - мы дали направление и Полис медстахования иностранца. Его посмотрела и вернули. Тут я немного испугался - слышал, что в Украине это стоит 1000 - 1500 гривен. Дама мне сказала, что на ее карточке денег достаточно и оплатит, сколько скажут.- нас попросили присесть в кресла и подождать - в холле кажется даже и никого не было - ждать оказалось нужно всего минуты 3-4 - подошла девушка из регистратуры и пригласила даму на МРТ. Мне было указано место ожидания в другой комнате.- я не знаю, что там происходило: дама зашла в 16-00, вышла в 16-20, но что-то очень сильно жужжало трещало - было слышно в той комнате, где я находился.- вышла медсестра и сказала подождать минут 10. Через 10 минут вынесли запечатанный большой фирменный пакет со словами передать доктору.- я подумал, что с дамы взыщут в больнице у врача. НО И ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО.Вот ребята, можете ругаться, но вас дурят на каждом шагу везде - даже в больницах/поликлиниках. МРТ - такая же диагностическая процедура, как УВЧ или не знаю что - она проводится пациенту по назначению врача БЕСПЛАТНО. Возможно, это потому, что вы не сами захотели сделать, а назначил врач.- на следующий день - это было вчера - мне очень не хотелось уже третий раз везти даму по больницам - но куда же денешься - раз взялся - я привез ее примерно к 11-00 в ту же больницу.- офис работы с иностранцами - внесение данных в базу данных пациента - приглашение к ортопеду - прием у ортопеда уже через 3-5 минут (вызвали по фамилии).- дама вышла их кабинета минут через 10. Дама вышла на мое удивление с каким-то большим формата А4 цветным буклетом с картинками - я подумал, что это фото МРТ.- все оказалось не так. Ортопед выдал заключение, в котором мы с помощью смартфона прочитали, что по результатам МРТ обнаружены в 6-или 7-м позвонке признаки грыжи диска позвонка, которая защемляет нерв и вызывает у дамы неприятные ощущения. Оказывается, на картинках были разные виды бандажей для шеи/туловища и он сказал купить именно тот, что он обвел ручкой - для шеи. Я такие вроде встречал иногда в американских фильмах.- аптека была на первом этаже - дама купила такое хитрое приспособление, поддерживающее голову и разгружающее шею - заплатила карточкой турецкого банка 35 лир (примерно 120 гривен).- никакого специального лечения назначено не было со словами, что даме назначен на 9-30 утра в пятницу визит в другой Центр для проведения хитрой процедуры, изучающий биоэнергетические процессы. И вот уж тогда - после еще одного визита с результатами - возможно будет назначено еще что-то. А пока только носить дома вот эту поддерживающую голову штуку.Итак, визит к врачу:- все так быстро и так без проблем, что я реально был удивлен, я думал, что убью очень много личного времени (слегка себя корил, что согласился быть водителем) на визиты к врачу. Однако этого не было. Нигде не было никаких очередей - все происходило очень быстро.- по затратам: 22+80 лир = 102 лиры - это менее 400 гривен. В эти затраты входили: визиты к ортопеду (всего было три визита - первичный, после рентгена и после МРТ), проведение комплекса анализов (выдали бумагу формата А4 с результатами - там и печеночные пробы, и липиды какие-то, и витамины какие-то - там вроде все ОК кроме слегка повышенного как мне сказали уровня холестерина), проведение рентгеновского обследования- САМОЕ ГЛАВНОЕ: БЫЛ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ.