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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:20
Купуємо для себе нерухомість, ой беремо для себе авто в оренду...
Вчора було "ідемо до лікаря на МРТ та промацування грудей на халяву..."
Дуже цікава гілка ... дуже багато взнав нового, не те що в темі про КРЖН...
Уважно читаю далі....ага, фотки набережної та пляжів зранку... значить у вечері будуть фотки йогуртів та дорадо, можливо ще вино.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:12
Дякую пану Флайману за нагадування про незакінчену мною історію із візитом до лікарів нашої українки - зроблю йому за це подарунок - фото йогурта в супермаркеті - хоч помацає на екрані монітора немитими руками - бо на мило у нього бюджеті - він виклав всі розрахунки до копійки - гроші не передбачені.
Все ж щастя буде в житті: помацає картинку з йогутом. Люблю дарувати людям надію.
Гадаю, панове не пропустили вчора на київській гілці неймовірно цікаву - на три сторінки!!! - сповідь пана Флаймана про життя в Бучі - якщо не читали - прочитайте - то варто того.
Аби Еміль Золя не помер так рано - точно написав би роман "Черево життя в Бучі".
х х х
akurt написав:
ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В АНТАЛИИ - ТО ВАМ БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ?(репортаж о посещения приватной клиники)
Часть пятая. МРТ - платно или нет?
Автор никогда не проходил МРТ, потому последующие события для него были интересными и удивительными:
...(текст далее был удален автором в 23:32 так как рассказ о лечении и здоровье вызывает неадекватную реакцию неадекватов)
Последняя фраза текста:
- САМОЕ ГЛАВНОЕ: БЫЛ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 15 лип, 2020 23:33, всього редагувалось 3 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:51
akurt написав:
х х х
Можете ругаться, но у меня созрело 2 "бандитских плана".
Первый план: выбрать день - прийти туда же с жалобами, скажем на головную боль (вроде другое ничего не болит) и пройти полное обследование. А чего и нет?
пожалуйся на графоманію, і напиши чим вилікували, але щоб не більше 40 слів.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:59
Можете ругаться, но у меня созрело 2 "бандитских плана".
Первый план:
(текст далее удален автором в 23:34, так как неадекватов не интересуют "бандитские планы" - речь шла о здоровье не только моём, но и об интересной идее для форумчан - неадекваты купаются в том лайне, в котором привыкли жить 45 лет из своих 45-ти, не до планов им...).
Спасибо тем, кто успел прочитать.
Мычание неадекватов прочитаете ниже.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 16 лип, 2020 00:06, всього редагувалось 4 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:06
akurt написав:
БолЬгарії, АлЬбанії,
Българія,
Олбанія (не Др. Альбан)...
хыхы
Манако (не Монатік)
Андорра (два "ррр")
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:20
akurt написав:
розмістив на цій гілці 5 (пять) відео)
несу світле знання в маси, що не обов"язково буди володарем 100куе на турецький бетон, щоби відчувати себе в достатку
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:24
akurt написав:
Мойка ручная с уборкой салона и багажника стоит дороже:
- легковая 25 лир (100 гривен)
- внедорожник 35 лир (130 гривен).
Читаю вас и немного офигеваю конечно от цен. У нас мойка комплекс 350, на модных мойках типа на потоке большом машин 450-500грн.
Сейчас родственники тоже живут уже чуть больше полгода в Аланьи, тоже рассказывают как все прекрасно, но им не доверяю немного могут при-п-ть
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Додано: Сер 15 лип, 2020 18:35
Здесь АЗС очень часто и на каждой АЗС минимум 5-7 пунктов ручной мойки - я не помню за 2 года чтобы была очередь. Чуток подрожало: было 2 лиры пена и 1 лира- вода под давлением. Причем вода льется 6 минут (!!!) иной раз уже не знаешь, что что еще смывать. Не так давно стало 2+2 лиры.
Это 15 гривен получается.
При каждой АЗС есть и ручная мойка с человеками - вот она дороже. Обычно 25-35 лир.
Но я вам честно скажу за 35 лир (130 гривен) мне возвращают авто в таком виде, что я сам так не мою себе никогда - хотя и с мочалкой и с шампунем, и пылесосом. Ощущение, что стекол у авто нет - даже пугаешься... Внутри салона тоже все вымывают - причем вытаскивают все все все и из багажника тоже.
Тут еще особенность: вот нет грязных авто и - трудно поверить - нет вообще грязи.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:16
akurt написав:
Тут еще особенность: вот нет грязных авто
Как же тогда мойки живут. Я 4 года занимался мойками, очень радовались когда раз в неделю дождь. Значит будет заработок
. А если у нас мойка ручная 100грн будет то вообще никто не заработает Ни я как владелец ни мойщик. Хотя зачем 100 если у меня средний чек был 380+грн и ещё очередь по записи.
Ещё вопрос: есть там типа молодежь 35-45 лет у которых ещё дети учатся? Тоже б свалил в теплые края. Непонятно правда что с имуществом делать, его не так много чтоб управителя нанимать но с нашими дикими арендаторами и водоканалами вечно какая-то фигня. Но это пол беды. А вот дети? Мои пока школьники. Одним в след году поступать другие пока в школе. Куда они их девают? Или учатся в местных школах и потом в институты тоже там? (Вариант моих родственников а нафиг те школы и институты и так жить можно, мне не подходит
)
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:07
Я же пишу уже много раз:
- в Украине абсолютно на все - неадекватные цены. На все и везде - начиная от минеральной воды и до сегодня помидоров в Запорожье по 30 гривен кг - это середина июля!!!! И это Запорожская область.
- люди зарабатывают деньги и эти заработанные деньги сразу отдают по неадекватным ценам за неадекватный товар.
- получится "Сизифов труд": работают, чтобы за все заплатить в 2-3 раза дороже, чем оно вообще стоит.
- вывод, который я писал уже 100 раз: лучший вариант - зарабатывать в Украине, обеспечивая по неадекватным ценам любые услуги, а жить там, где за заработанное можешь купить в 2-3 раза больше. Все очень просто.
По поводу детей и обучения.
Здесь в Турции наши украинцы делают 2 варианта:
- дети учатся в обычных нормальных турецких БЕСПЛАТНЫХ школах. Учат турецкий язык и английский язык. Параллельно учатся в украинской субботней школе. "2-в-1": по окончании школы знают 3 (три) языка и поступают в турецкие университеты.
- дети учатся в частных школах. Далее все тоже.
Ни разу не слышал, чтобы там или там было в чем то лучше, кроме затрат во втором случае.
Идем далее: вот зачем ваши дети учатся или будут учиться в том, в чем они учатся или в чем думает они будут учиться?
Вот ЗАЧЕМ?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 15 лип, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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