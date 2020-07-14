Додано: Сер 15 лип, 2020 18:35

Здесь АЗС очень часто и на каждой АЗС минимум 5-7 пунктов ручной мойки - я не помню за 2 года чтобы была очередь. Чуток подрожало: было 2 лиры пена и 1 лира- вода под давлением. Причем вода льется 6 минут (!!!) иной раз уже не знаешь, что что еще смывать. Не так давно стало 2+2 лиры.

Это 15 гривен получается.

При каждой АЗС есть и ручная мойка с человеками - вот она дороже. Обычно 25-35 лир.

Но я вам честно скажу за 35 лир (130 гривен) мне возвращают авто в таком виде, что я сам так не мою себе никогда - хотя и с мочалкой и с шампунем, и пылесосом. Ощущение, что стекол у авто нет - даже пугаешься... Внутри салона тоже все вымывают - причем вытаскивают все все все и из багажника тоже.

Тут еще особенность: вот нет грязных авто и - трудно поверить - нет вообще грязи.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).