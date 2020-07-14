Акурт как Мефистофель. Читатели торопятся жить, стареть, чтобы присоединиться к празднику жизни на турецком берегу.
Я по-хорошему шучу, всему своё время.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:07
Акурт как Мефистофель. Читатели торопятся жить, стареть, чтобы присоединиться к празднику жизни на турецком берегу.
Я по-хорошему шучу, всему своё время.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:22
Я думаю, что они НИКУДА не стремятся.
Так, легкое "копошение", чтобы заработать копейку и потратить 3 копейки на что, что стоит 1 копейку.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Сына разговаривает свободно на английском и не очень свободно на немецком. Украинский и руский само собой. хочу чтоб потом сами зарабывали. Нашей недвижки на всех не хватит. Только мне и жене на старость . Я отучился, поработал по профилю, подсобирал, открыл бизнесочек, продал. прикупился и забил. Живу на аренде, немного барыжу купи-продай + жена работает. Дети должны где-то знания получать или по жизни самостоятельно или при помощи преподов. Или как мои родственники на Ютубе и постоянно какие-то дикие авантюры, с гениальными планами и перспективами и заканчивающиеся одинаково и в итоге сдают родительскую квартиру в Киеве.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:48
Диких авантюр НЕ надо.
Надо только одно - и это НЕ я придумал: вкладывать деньги в образование своих детей.
100% отдача.
То, что знают уже английский: ОТЛИЧНО!
Я курирую уже не один год племянника и вот уже и сына своего бывшего подчиненного.
Племянник - сын сестры - уже магистр, Computer Science, получил диплом магистра в декабре. Работает - уже больше штуки парень баксов получает. Сейчас послал резюме в 2 зарубежные компании.
Очень важно: ПОСЛЕДНИЕ 1,5 года вообще НЕ посещал университет. Ему противно было смотреть на этих дедуганов, которые в ПЛАТНОЙ магистратуре ему рассказывали "0-1-0" - то, что выучили в 1967 году. Последний раз был в универе за 1,5 года до защиты Магистерской работы и сказал: препод ходил по аудитории, зацепился брюками за гвоздь, порвал брюки, занятие закончилось. Больше я там не появлялся до защиты.
Сын моего бывшего подчиненного - почти гений - знает 2 языка в совершенстве - английский и немецкий. Его - 17-ти летнего парня - приглашали переводчиком во время визита в их областной центр немецких делегаций. Уже был на стажировке в Германии. Заканчивает школу в 2021.
В этом году выиграл не только FLЕX, но и Гранты на лето сразу в Германии и в Латвии - остановились на Германии, но пандемия крупно подвела: НИКОГО НИКУДА не выпустили не впустили...
Ну что же делать: "Подождем, твою мать, подождем..." (слова из песни).
Во втором случае тратят много денег и времени не репетиторов и занятия. Но цель впереди есть.
Самое прикольное: жена этого товарища воет волчицей/волком - не дождется, когда будет 2021 год - пристроят сына на обучение за границу и СВАЛЯТ с младшим в Турцию. Не шучу...
Интересно, а PUnder знает, что если сдать экзамен по английскому языку TOEFL на 100 и выше баллов из 120-ти возможных, то студент из Украины получает в университете США стипендию 20 000 (двадцать тысяч) долларов на 4 года обучения (первые 2 года - по 4000, а вторые 2 года - по 6000)?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 00:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не знал. Свободно это не идеально . Пока нацелены на Германию. Но с вирусом ж***, тоже никто никуда не поехал. Мой в свои 16 пишет приложушки для игрового сервиса. И получает последние месяцы по 500-600уе. Правда с выводом в Украину у нас траблы. Так что я им уже горжусь. Ещеб на улицу выходил от компа подальше вообще б молодцом был
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