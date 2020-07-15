Додано: Сер 15 лип, 2020 23:48

Диких авантюр НЕ надо.

Надо только одно - и это НЕ я придумал: вкладывать деньги в образование своих детей.

100% отдача.

То, что знают уже английский: ОТЛИЧНО!



Я курирую уже не один год племянника и вот уже и сына своего бывшего подчиненного.

Племянник - сын сестры - уже магистр, Computer Science, получил диплом магистра в декабре. Работает - уже больше штуки парень баксов получает. Сейчас послал резюме в 2 зарубежные компании.

Очень важно: ПОСЛЕДНИЕ 1,5 года вообще НЕ посещал университет. Ему противно было смотреть на этих дедуганов, которые в ПЛАТНОЙ магистратуре ему рассказывали "0-1-0" - то, что выучили в 1967 году. Последний раз был в универе за 1,5 года до защиты Магистерской работы и сказал: препод ходил по аудитории, зацепился брюками за гвоздь, порвал брюки, занятие закончилось. Больше я там не появлялся до защиты.



Сын моего бывшего подчиненного - почти гений - знает 2 языка в совершенстве - английский и немецкий. Его - 17-ти летнего парня - приглашали переводчиком во время визита в их областной центр немецких делегаций. Уже был на стажировке в Германии. Заканчивает школу в 2021.

В этом году выиграл не только FLЕX, но и Гранты на лето сразу в Германии и в Латвии - остановились на Германии, но пандемия крупно подвела: НИКОГО НИКУДА не выпустили не впустили...

Ну что же делать: "Подождем, твою мать, подождем..." (слова из песни).

Во втором случае тратят много денег и времени не репетиторов и занятия. Но цель впереди есть.

Самое прикольное: жена этого товарища воет волчицей/волком - не дождется, когда будет 2021 год - пристроят сына на обучение за границу и СВАЛЯТ с младшим в Турцию. Не шучу...



Интересно, а PUnder знает, что если сдать экзамен по английскому языку TOEFL на 100 и выше баллов из 120-ти возможных, то студент из Украины получает в университете США стипендию 20 000 (двадцать тысяч) долларов на 4 года обучения (первые 2 года - по 4000, а вторые 2 года - по 6000)?

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).