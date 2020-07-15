Додано: Чет 16 лип, 2020 11:18

Все верно я все правильно понял: почему именно Анталия.

Я думал ответить качественно, но попробую в шезлонге под зонтом.



Я регулярно начал посещать Турцию с 2010 года - начал со Стамбула.

С 2012 года - не менее 2-х раз в год.

Я всегда делал так: прилетел в Анталию - тогда была возможность из Украины по смешным ценам попасть именно сюда, по инету бронировал авто с получением в аэропорту, потом путешествовал на авто по Турции, останавливаясь в разных местах, иногда в Анталии всего на день-два, иногда по три недели,

В 2013 году мы с приятелями (2 семьи) сняли апартаменты очень неплохие в микрорайоне Хурма (почти прибрежный) в Анталии, авто было напрокат и опять путешествовали, устраивая вечером вечеринки в апартаментах для турецких друзей (под потолком аллах не видит виски и можно даже мусульманину).

Как-то турецкие друзья сели в авто, время было сделали тур по разным районам города - в других прибрежных городах я был и САМОЕ ГРУСТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА МЕНЯ ПРОИЗВЕЛ КЕМЕР - и именно они произнесли фразу, что если купить квартиру, то здесь и именно в Анталии.

НА ТОТ МОМЕНТ БЫЛО ВИДНО:

- огромный аэропорт со все более доступными авиалиниями (первые разы мы прилетали, покупая авиабилеты по каким то сейчас немыслимым ценам типа 300€, прикольно, что до 2014 гола самые дешевые перелёты обеспечивали Turkish airlines из Симферополя - 100$ туда и обратно, но все это в прошлом).

Итак, на первом месте стоял аэропорт, в котором три терминала и авиарейсы с интервалом 3 минуты.

На втором месте начало стоять море. Например, в Кемере вы к морю не попадёте - одни отели и толпы отдыхающих, в Алании очень проблемные пляжи с бетонными плитами под водой, мало ктотщнает, что гигантские пляжи находятся в неприметном городке кажется Фетхие - думаю, и Бразилия позавидует, совершенно пустынные и городок сельскохозяйственный грустный.

Мало ктотщнает чтотгоподуи типа Кемера, Белнка, Алании полностью вымирают в несезон и там очень грустно.

В Анталии жизнь кипит круглый год; уникальный археологический музей, театр оперы и балета, концертные залы, почти каждый год проходят авиашоу, отличное транспортное сообщение - городские автобусы один за одним, старинная часть города - город Османских времён в городе.

Ну и появились друзья - турки, которые, например, при слове «Алания» крутили пальцем у виска. Мы с ними попоещдили много много вдоль берега Средищемного моря, были в разных городах и, и возвращаясь в Анталию, всегда казалось, что возвращаюсь в цивилизацию, уют, сервис и приятность.

В 2015 стоя в кабинета на третьем этаже своего собственного дома с бокалом Брют я произнёс фразу жене : «А хорошо бы продать вот этот прикупленный в 2006 году участок земли тысяч за 50 и купить квартирку в Анталии?»

Тот участок земли я купил осенью 2006, подвёл туда электроэнергию (389 В) и воду. Внезапно повезло: ни с того ни с сего проложили асфальт и поставили бордюры. Не стыдно было продать купленное за 25000$ в 2006 за 50000$ в 2015 и с чистой совестью купить за 49500 квартиру именно в Анталии.

Как я и запланировал.

Как видите, все очень просто,

Пошёл на очередной заплыв, пока!

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).