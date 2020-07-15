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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, а вы когда-нибудь пользовались паромом Укр-Ферри из Черноморска до двух турецких портов на Черном море? Потом, правда, до Анталии еще остается 500 км, но, все же таки не пересекать 3 границы и две страны. Ночь - и в Турции.
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:18
Все верно я все правильно понял: почему именно Анталия.
Я думал ответить качественно, но попробую в шезлонге под зонтом.
Я регулярно начал посещать Турцию с 2010 года - начал со Стамбула.
С 2012 года - не менее 2-х раз в год.
Я всегда делал так: прилетел в Анталию - тогда была возможность из Украины по смешным ценам попасть именно сюда, по инету бронировал авто с получением в аэропорту, потом путешествовал на авто по Турции, останавливаясь в разных местах, иногда в Анталии всего на день-два, иногда по три недели,
В 2013 году мы с приятелями (2 семьи) сняли апартаменты очень неплохие в микрорайоне Хурма (почти прибрежный) в Анталии, авто было напрокат и опять путешествовали, устраивая вечером вечеринки в апартаментах для турецких друзей (под потолком аллах не видит виски и можно даже мусульманину).
Как-то турецкие друзья сели в авто, время было сделали тур по разным районам города - в других прибрежных городах я был и САМОЕ ГРУСТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА МЕНЯ ПРОИЗВЕЛ КЕМЕР - и именно они произнесли фразу, что если купить квартиру, то здесь и именно в Анталии.
НА ТОТ МОМЕНТ БЫЛО ВИДНО:
- огромный аэропорт со все более доступными авиалиниями (первые разы мы прилетали, покупая авиабилеты по каким то сейчас немыслимым ценам типа 300€, прикольно, что до 2014 гола самые дешевые перелёты обеспечивали Turkish airlines из Симферополя - 100$ туда и обратно, но все это в прошлом).
Итак, на первом месте стоял аэропорт, в котором три терминала и авиарейсы с интервалом 3 минуты.
На втором месте начало стоять море. Например, в Кемере вы к морю не попадёте - одни отели и толпы отдыхающих, в Алании очень проблемные пляжи с бетонными плитами под водой, мало ктотщнает, что гигантские пляжи находятся в неприметном городке кажется Фетхие - думаю, и Бразилия позавидует, совершенно пустынные и городок сельскохозяйственный грустный.
Мало ктотщнает чтотгоподуи типа Кемера, Белнка, Алании полностью вымирают в несезон и там очень грустно.
В Анталии жизнь кипит круглый год; уникальный археологический музей, театр оперы и балета, концертные залы, почти каждый год проходят авиашоу, отличное транспортное сообщение - городские автобусы один за одним, старинная часть города - город Османских времён в городе.
Ну и появились друзья - турки, которые, например, при слове «Алания» крутили пальцем у виска. Мы с ними попоещдили много много вдоль берега Средищемного моря, были в разных городах и, и возвращаясь в Анталию, всегда казалось, что возвращаюсь в цивилизацию, уют, сервис и приятность.
В 2015 стоя в кабинета на третьем этаже своего собственного дома с бокалом Брют я произнёс фразу жене : «А хорошо бы продать вот этот прикупленный в 2006 году участок земли тысяч за 50 и купить квартирку в Анталии?»
Тот участок земли я купил осенью 2006, подвёл туда электроэнергию (389 В) и воду. Внезапно повезло: ни с того ни с сего проложили асфальт и поставили бордюры. Не стыдно было продать купленное за 25000$ в 2006 за 50000$ в 2015 и с чистой совестью купить за 49500 квартиру именно в Анталии.
Как я и запланировал.
Как видите, все очень просто,
Пошёл на очередной заплыв, пока!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не верю, что вы так сказали. Это было бы слишком лаконично для такого судьбоносного решения и жена бы просто не поняла о чем вы говорите. Верю, что сказали так: «А хорошо бы продать вот этот прикупленный у ________ (короткое описание у кого и биография) в 2006 году за 25 487 долл. США, вырученных от _____ замечательный участок земли площадью ______ правильной прямоугольной формы с перепадом высот не более ___ см, с высаженными на нем многолетними травами и ______, подведенными электроэнергией мощностью ___кВт за _________(благодаря моим связям с Львовоблэнерго), водопроводом за ________(цена, возможно характеристики), канализацией и газом за ___________(цена, возможно характеристики) с целевым назначением ___________ за 50 тыс. долл. США и купить квартирку ____________(подробное описание квартирки) в Анталии (подробное описание района и улицы)?»
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:01
Ну вот Вы бы так не сказали, а я так сказал и так сделал.
И никакого такого текста не было: клиент позвонил утром в 9-00 после моего с ним разговора вечером предыдущего дня в 19-30, уже в 11-00 подписали доки у нотариуса, в 13-00 я был дома с пятью пачками, которые к удивлению покупателя я даже не пересчитывал. А зачем? Упали с неба.
Почувствуйте разницу.
Кстати, вы также ошибаетесь: Львовобожнерго не имел к этому никакого отношения.
А вообще с доками было все чисто: разрешённая мощность 9 кВт, но за мзду малую электрики перед счетчиком поставили трёхфазный пакетник на 40 А.
Заметьте: не подменили счётчик, не переполошили его, а НАОБОРТ, сделали так, чтобы энергии можно было брать сколько хочешь, например для Каменки в сауне.
В Анталии +29, легкая дымка. Уезжаю с пляжа домой: пора и честь знать.Тем более, что с 16-00 есть работа ща МакБуком.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:20
Т.е. 3 этажное здание за 50000$ вас не смутили ))) хотя теперь понятно кто покупает вместо 3 этажей, 1+1 в Анталии. Главное с калькулятором )))
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не здание продавалось, а соседний с ним участок. Акурт, так а на счет парома что скажете? Доводилось пользоваться?
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