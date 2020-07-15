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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, а вы когда-нибудь пользовались паромом Укр-Ферри из Черноморска до двух турецких портов на Черном море? Потом, правда, до Анталии еще остается 500 км, но, все же таки не пересекать 3 границы и две страны. Ночь - и в Турции.
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:18
Все верно я все правильно понял: почему именно Анталия.
Я думал ответить качественно, но попробую в шезлонге под зонтом.
Я регулярно начал посещать Турцию с 2010 года - начал со Стамбула.
С 2012 года - не менее 2-х раз в год.
Я всегда делал так: прилетел в Анталию - тогда была возможность из Украины по смешным ценам попасть именно сюда, по инету бронировал авто с получением в аэропорту, потом путешествовал на авто по Турции, останавливаясь в разных местах, иногда в Анталии всего на день-два, иногда по три недели,
В 2013 году мы с приятелями (2 семьи) сняли апартаменты очень неплохие в микрорайоне Хурма (почти прибрежный) в Анталии, авто было напрокат и опять путешествовали, устраивая вечером вечеринки в апартаментах для турецких друзей (под потолком аллах не видит виски и можно даже мусульманину).
Как-то турецкие друзья сели в авто, время было сделали тур по разным районам города - в других прибрежных городах я был и САМОЕ ГРУСТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА МЕНЯ ПРОИЗВЕЛ КЕМЕР - и именно они произнесли фразу, что если купить квартиру, то здесь и именно в Анталии.
НА ТОТ МОМЕНТ БЫЛО ВИДНО:
- огромный аэропорт со все более доступными авиалиниями (первые разы мы прилетали, покупая авиабилеты по каким то сейчас немыслимым ценам типа 300€, прикольно, что до 2014 гола самые дешевые перелёты обеспечивали Turkish airlines из Симферополя - 100$ туда и обратно, но все это в прошлом).
Итак, на первом месте стоял аэропорт, в котором три терминала и авиарейсы с интервалом 3 минуты.
На втором месте начало стоять море. Например, в Кемере вы к морю не попадёте - одни отели и толпы отдыхающих, в Алании очень проблемные пляжи с бетонными плитами под водой, мало кто знает, что гигантские пляжи находятся в неприметном городке кажется Фетхие - думаю, и Бразилия позавидует, совершенно пустынные и городок сельскохозяйственный грустный.
Мало кто знает что городки типа Кемера, Белека, Алании полностью вымирают в несезон и там очень грустно. Везет вс закрыто ничего нигде не работает.
В Анталии жизнь кипит круглый год; уникальный археологический музей, театр оперы и балета, концертные залы, один изо крупнейших в Турции стадион (он уникальный - вся электроэнергия только за счет солнечных батарей), Зоопарк, почти каждый год проходят авиашоу, отличное транспортное сообщение - городские автобусы один за одним, старинная часть города - город Османских времён в городе.
Инфраструктура: вот вообще еропверите чуть ли не через каждый 150 м - супермаркеты разных поставщиков и производителей и огромные торговые центры.
Ну и появились друзья - турки, которые, например, при слове «Алания» крутили пальцем у виска. Мы с ними попоездили много много вдоль берега Средиземного моря, были в разных городах и, и возвращаясь в Анталию, всегда казалось, что возвращаюсь в цивилизацию, уют, сервис и приятность.
В 2015, стоя в кабинета на третьем этаже своего дома с бокалом Брют, я произнёс фразу жене : «А хорошо бы продать вот этот прикупленный в 2006 году участок земли тысяч за 50 и купить квартирку в Анталии?»
Тот участок земли я купил осенью 2006, подвёл туда электроэнергию (380 В) и воду. Внезапно повезло: ни с того ни с сего проложили асфальт и поставили бордюры. Не стыдно было продать купленное за 25 000$ в 2006 за 50 000$ в 2015 и с чистой совестью купить за 49 500 квартиру именно в Анталии.
Как я и запланировал.
Как видите, все очень просто,
Пошёл на очередной заплыв, пока!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 лип, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не верю, что вы так сказали. Это было бы слишком лаконично для такого судьбоносного решения и жена бы просто не поняла о чем вы говорите. Верю, что сказали так: «А хорошо бы продать вот этот прикупленный у ________ (короткое описание у кого и биография) в 2006 году за 25 487 долл. США, вырученных от _____ замечательный участок земли площадью ______ правильной прямоугольной формы с перепадом высот не более ___ см, с высаженными на нем многолетними травами и ______, подведенными электроэнергией мощностью ___кВт за _________(благодаря моим связям с Львовоблэнерго), водопроводом за ________(цена, возможно характеристики), канализацией и газом за ___________(цена, возможно характеристики) с целевым назначением ___________ за 50 тыс. долл. США и купить квартирку ____________(подробное описание квартирки) в Анталии (подробное описание района и улицы)?»
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:01
Ну вот Вы бы так не сказали, а я так сказал и так сделал.
И никакого такого текста не было: клиент позвонил утром в 9-00 после моего с ним разговора вечером предыдущего дня в 19-30, уже в 11-00 подписали доки у нотариуса, в 13-00 я был дома с пятью пачками, которые к удивлению покупателя я даже не пересчитывал. А зачем? Упали с неба.
Почувствуйте разницу.
Кстати, вы также ошибаетесь: Львовобожнерго не имел к этому никакого отношения.
А вообще с доками было все чисто: разрешённая мощность 9 кВт, но за мзду малую электрики перед счетчиком поставили трёхфазный пакетник на 40 А.
Заметьте: не подменили счётчик, не переполошили его, а НАОБОРТ, сделали так, чтобы энергии можно было брать сколько хочешь, например для Каменки в сауне.
В Анталии +29, легкая дымка. Уезжаю с пляжа домой: пора и честь знать.Тем более, что с 16-00 есть работа ща МакБуком.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:20
Т.е. 3 этажное здание за 50000$ вас не смутили ))) хотя теперь понятно кто покупает вместо 3 этажей, 1+1 в Анталии. Главное с калькулятором )))
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не здание продавалось, а соседний с ним участок. Акурт, так а на счет парома что скажете? Доводилось пользоваться?
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:29
Я про паром тоже писал, а только что поступило уточнение от проверенного источника: транзит для украинцев через Румынию ОТКРЫТ (я об этом знал и раньше, но перепроверил у надежных людей).
На сегодня еще не ясен вопрос для тех, кто будет ехать из Днепра, Запорожья, Херсона и, например, из Киева - ведь от Киева до Одессы можно доехать за 5 часов, из Днепра до Одессы через Кривой Рог сейчас отличная трасса - 5,5 часов в дороге - открыта ли паромная переправа из Украины в Румынию "Орлівка-Isakcea" - она была готова еще осенью, было бы ваще сказка: там 4 парома в ходу предполагается, 2 по с каждой стороны, перевозка авто - 10 евро, человека - 1 евро. Не нужно заезжать в Молдову - там всего 15 км транзита то геморроя на 150: жуткие 15 км, плата 8 евро за поезд, очереди и дальше на 190 км.
Паром "Карасу-Черноморск" (паром уходит с черноморского побережья Турции в районе города Сакарья - это восточнее гораздо Стамбула) работал все время. Даже в карантины пандемии.
Сейчас в ходу 2 парома кажется каждые 3 дня. Расписание есть на сайте паромной переправы.
Даже неудачник по жизни Мизантроп первый раз в своей жизни не ошибся и выкладывал тут правильную ссылку на сайт.
Что стало лучше, кроме частоты перевозки:
- понижена цена на первозку авто - была 290 долларов, стала 190 (!!!) долларов.
- пассажир - в зависимости от класса каюты - от 70 долларов (70 долларов это "сидячие" места в креслах салона, как в автобусе.
- в пути он 27 часов - обычно строго по расписанию (но надо учитывать, что в ласковом Черном море и шторма бывают).
- в цену входит трехразовое питание - и по отзывам - очень приличное.
Я сам на паром не переправлялся - мне неудобно - я всегда ездил "Львов-Черновцы (самый трудный переезд) - Румыния (ночевка не доезжая Бухареста в Спорт-отеле за 20 евро номер на двоих) - Болгария (транзит без остановок 325 км - как вспоминаю так вздрогну - везде знаки 40, одностороннее движение и ГАИшнки времен Брежнева и такие же пузатые) - Эдирне в Турции (начало скоростной трассы с трехполосным движением через Стамбул на Анталию с разрешенной скоростью 120 км в час - но реально все едут 140-150, проезд платный, но стоит копейки - за все про все примерно 25 лир или 100 гривен).
Но мои друзья переплавлялись на пароме и отзывы положительные.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:38
akurt Спасибо! Паром из Черноморска, конечно, дороговат. Втроем на авто - минимум 400 долл. США в одну сторону. Думаю им надо пересматривать тариф. Должно быть максимум 200-250, чтобы оно пользовалось спросом.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:53
Ну они так сбросили с 290 до 190.
И думаю НЕ СБРОСЯТ.
Там паромы грузопассажирские - пассажиры это как МАЛАЯ прибавка.
Паромы огромные и там в два яруса (!!!) загоняют немеренное количество наших фур с фруктами/овощами из Турции - вот их основное назначение.
Пассажиры это просто бонус для них - на карманные расходы.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:58
Тогда в самом деле надо ждать паром в Румынию. 800 за поездку на пароме туда-обратно - это очень-очень-очень дорого.
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