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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05

  airmax78 написав:Тогда в самом деле надо ждать паром в Румынию. 800 за поездку на пароме туда-обратно - это очень-очень-очень дорого.

Макс, варум паром?

Я розумію, завантажив машину скарбом і поїхав на ПМЖ, але на тиждень на море на паромі на машині?

Літаки в Туречину аж шуршать, літають кожен день!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:13

Та ні, не так все просто.
По-перше, погодьтеся, доїхати на своєму авто з Києва за 5 годин, а з Дніпра за 5,5 до порому - то люкс.
По-друге, ціну в 190 долярів підрахували вірно: авто напрокат саме дешеве 1505 лір - то більше 200 доларів на тиждень. Але на своєму авто то зручніше...
По-третє, подорож морем теж чогось варта - задоволення.

Ну і всяке буває: я ось приятелям повідомив, що транзит відкрито - вже збираються і на літаку не полетять - у жінки якась фобія на закриті приміщення - почне в ілюмінатор виплигувати.
Ми її ледве вмовили в Румунії зайти в печеру.
Ось такі НЕ полетять...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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