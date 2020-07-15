Макс, варум паром?
Я розумію, завантажив машину скарбом і поїхав на ПМЖ, але на тиждень на море на паромі на машині?
Літаки в Туречину аж шуршать, літають кожен день!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:13
Та ні, не так все просто.
По-перше, погодьтеся, доїхати на своєму авто з Києва за 5 годин, а з Дніпра за 5,5 до порому - то люкс.
По-друге, ціну в 190 долярів підрахували вірно: авто напрокат саме дешеве 1505 лір - то більше 200 доларів на тиждень. Але на своєму авто то зручніше...
По-третє, подорож морем теж чогось варта - задоволення.
Ну і всяке буває: я ось приятелям повідомив, що транзит відкрито - вже збираються і на літаку не полетять - у жінки якась фобія на закриті приміщення - почне в ілюмінатор виплигувати.
Ми її ледве вмовили в Румунії зайти в печеру.
Ось такі НЕ полетять...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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