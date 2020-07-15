Макс, варум паром?
Я розумію, завантажив машину скарбом і поїхав на ПМЖ, але на тиждень на море на паромі на машині?
Літаки в Туречину аж шуршать, літають кожен день!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:13
Та ні, не так все просто.
По-перше, погодьтеся, доїхати на своєму авто з Києва за 5 годин, а з Дніпра за 5,5 до порому - то люкс.
По-друге, ціну в 190 долярів підрахували вірно: авто напрокат саме дешеве 1505 лір - то більше 200 доларів на тиждень. Але на своєму авто то зручніше...
По-третє, подорож морем теж чогось варта - задоволення.
Ну і всяке буває: я ось приятелям повідомив, що транзит відкрито - вже збираються і на літаку не полетять - у жінки якась фобія на закриті приміщення - почне в ілюмінатор виплигувати.
Ми її ледве вмовили в Румунії зайти в печеру.
Ось такі НЕ полетять...
Я взагалі не розумію людей: пакетні тури в Туреччину по 350-500 доларів на двох - з перельотом та проживанням у готелях 4 зірки - а їдуть в різні клоаки типу "Железный порт"...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:35
Ничего личного - просто факты.
akurt об этом сообщил в 07:56, а украинские новости - в 14-30.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:44
Для украинцев, живущих в Турции, приятный подарок:
на весь июль ЛЮБЫЕ авиарейсы из Анталии, Бодрума и Доломана в практически любой город Украины - цена авиабилетов на прямые рейсы по 59-60 евро (с багажом, обычно везут фрукты и овощи, ибо в таежной Украине без черноземов, озер и рек не растет ничего, кроме бананов).
Полетела проведать родственников даже наша украинка, которая уже 8 лет не была в Украине.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:57
В Турции есть что посмотреть. Но расстояния огромные. Нужен автомобиль. Плюс в путешествии автомобилем для меня меньше стресса.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:06
Доброго дня. Давно читаю Ваші описи про Анталію. Допоможіть з покупкою
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:18
Это верно!
Есть невероятно интересные маршруты:
- автотрасса - СКОРОСТНАЯ - из Анталии вдоль всего Средиземноморского побережья от Анталии до Олюдениза (с остановками в Олимпусе, Адрасане, Калкане и так далее). На одном из участков вдоль моря есть участок "365 поворотов" - там уникальные бухты, где вы голяком можете быть - и будете один во всей бухте. Я прошел за рулем пару раз по суперзнаменитой "Дороге на Хану" на Гавайях - так она нервно курит в сторонке.
- из Стамбула до Анталии - открыта суперскорстная трасса - Германии и не снилось - на Измир. Нет ограничения по скорости, три полосы в каждом направлении.
- из Измира до Анталии открыта суперскоростная трасса.
- Из Стамбула через Сакарью на Анталию - просто именины сердца - трасса скоростная проходит по ущелью высоких гор - кажется, что вы в Северной Италии и движетесь от Вероны в сторону Австрии.
- из Анталии в сторону Конья - суперскоростная высокогорная (!!!) (перевал 2000 м - скорость 120 км в час) трасса - там огромный салон тропических бабочек, музей истории империи Сельджуков, Музей истории техники. Проводятся фестивали танцоров дервишей (только в декабре) - нигде такого в мире нет.
- Из Анталии в сторону горнолыжного центра Давраз - по дороге два озера дивной красоты. На берегу рестораны со смешными по украинским меркам ценами и местами отдыха.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:26
Сегодня - необычный день - калейдоскоп событий!
Появились супердешевые авиабилеты для украинцев не в Нью-Йорк, не в Таиланд, не в Албанию - а именно в Анталию! Чартеры! С багажом! Без пересадок!
Из Киева - сегодня - по Вайберу:
"...яблоки в магазине не найти, а что есть - стоит дороже бананов"
Из Запорожья - сегодня - по Вайберу:
"помидоры по 30 гривен".
Ваще не понимаю, как Вы там живете?
Вот ваще не понимаю, зачем вы там еще и бетон без ремонта покупаете???????????
Из Киева по Вайберу:
"Соседи в подьезде на первом этаже начали пару недель делать кап.ремонт.
Вчера сняли входную дверь в квартиру и..... заложили весь проем кирпичной кладкой.
Чудны дела твои, Господи..."
Из Киева по Вайберу:
"... "элитный" новострой (Авантаж, жк Люксембург) по 1400 дол/кв.м. - мрак"
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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