Додано: Чет 16 лип, 2020 15:18

Это верно!

Есть невероятно интересные маршруты:

- автотрасса - СКОРОСТНАЯ - из Анталии вдоль всего Средиземноморского побережья от Анталии до Олюдениза (с остановками в Олимпусе, Адрасане, Калкане и так далее). На одном из участков вдоль моря есть участок "365 поворотов" - там уникальные бухты, где вы голяком можете быть - и будете один во всей бухте. Я прошел за рулем пару раз по суперзнаменитой "Дороге на Хану" на Гавайях - так она нервно курит в сторонке.

- из Стамбула до Анталии - открыта суперскорстная трасса - Германии и не снилось - на Измир. Нет ограничения по скорости, три полосы в каждом направлении.

- из Измира до Анталии открыта суперскоростная трасса.

- Из Стамбула через Сакарью на Анталию - просто именины сердца - трасса скоростная проходит по ущелью высоких гор - кажется, что вы в Северной Италии и движетесь от Вероны в сторону Австрии.

- из Анталии в сторону Конья - суперскоростная высокогорная (!!!) (перевал 2000 м - скорость 120 км в час) трасса - там огромный салон тропических бабочек, музей истории империи Сельджуков, Музей истории техники. Проводятся фестивали танцоров дервишей (только в декабре) - нигде такого в мире нет.

- Из Анталии в сторону горнолыжного центра Давраз - по дороге два озера дивной красоты. На берегу рестораны со смешными по украинским меркам ценами и местами отдыха.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).