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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05

  airmax78 написав:Тогда в самом деле надо ждать паром в Румынию. 800 за поездку на пароме туда-обратно - это очень-очень-очень дорого.

Макс, варум паром?

Я розумію, завантажив машину скарбом і поїхав на ПМЖ, але на тиждень на море на паромі на машині?

Літаки в Туречину аж шуршать, літають кожен день!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:13

Та ні, не так все просто.
По-перше, погодьтеся, доїхати на своєму авто з Києва за 5 годин, а з Дніпра за 5,5 до порому - то люкс.
По-друге, ціну в 190 долярів підрахували вірно: авто напрокат саме дешеве 1505 лір - то більше 200 доларів на тиждень. Але на своєму авто то зручніше...
По-третє, подорож морем теж чогось варта - задоволення.

Ну і всяке буває: я ось приятелям повідомив, що транзит відкрито - вже збираються і на літаку не полетять - у жінки якась фобія на закриті приміщення - почне в ілюмінатор виплигувати.
Ми її ледве вмовили в Румунії зайти в печеру.
Ось такі НЕ полетять...
  change_pm написав:Літаки в Туречину аж шуршать, літають кожен день!

Я взагалі не розумію людей: пакетні тури в Туреччину по 350-500 доларів на двох - з перельотом та проживанням у готелях 4 зірки - а їдуть в різні клоаки типу "Железный порт"...
http://lowcostavia.com.ua/garyachi-tury ... 3-za-dvoh/
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:35

Ничего личного - просто факты.
akurt об этом сообщил в 07:56, а украинские новости - в 14-30.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/16/7259599/
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:44

Для украинцев, живущих в Турции, приятный подарок:
на весь июль ЛЮБЫЕ авиарейсы из Анталии, Бодрума и Доломана в практически любой город Украины - цена авиабилетов на прямые рейсы по 59-60 евро (с багажом, обычно везут фрукты и овощи, ибо в таежной Украине без черноземов, озер и рек не растет ничего, кроме бананов).
Полетела проведать родственников даже наша украинка, которая уже 8 лет не была в Украине.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:57

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Тогда в самом деле надо ждать паром в Румынию. 800 за поездку на пароме туда-обратно - это очень-очень-очень дорого.

Макс, варум паром?

Я розумію, завантажив машину скарбом і поїхав на ПМЖ, але на тиждень на море на паромі на машині?

Літаки в Туречину аж шуршать, літають кожен день!

В Турции есть что посмотреть. Но расстояния огромные. Нужен автомобиль. Плюс в путешествии автомобилем для меня меньше стресса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:06

Доброго дня. Давно читаю Ваші описи про Анталію. Допоможіть з покупкою
Vlad 46
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:18

Это верно!
Есть невероятно интересные маршруты:
- автотрасса - СКОРОСТНАЯ - из Анталии вдоль всего Средиземноморского побережья от Анталии до Олюдениза (с остановками в Олимпусе, Адрасане, Калкане и так далее). На одном из участков вдоль моря есть участок "365 поворотов" - там уникальные бухты, где вы голяком можете быть - и будете один во всей бухте. Я прошел за рулем пару раз по суперзнаменитой "Дороге на Хану" на Гавайях - так она нервно курит в сторонке.
- из Стамбула до Анталии - открыта суперскорстная трасса - Германии и не снилось - на Измир. Нет ограничения по скорости, три полосы в каждом направлении.
- из Измира до Анталии открыта суперскоростная трасса.
- Из Стамбула через Сакарью на Анталию - просто именины сердца - трасса скоростная проходит по ущелью высоких гор - кажется, что вы в Северной Италии и движетесь от Вероны в сторону Австрии.
- из Анталии в сторону Конья - суперскоростная высокогорная (!!!) (перевал 2000 м - скорость 120 км в час) трасса - там огромный салон тропических бабочек, музей истории империи Сельджуков, Музей истории техники. Проводятся фестивали танцоров дервишей (только в декабре) - нигде такого в мире нет.
- Из Анталии в сторону горнолыжного центра Давраз - по дороге два озера дивной красоты. На берегу рестораны со смешными по украинским меркам ценами и местами отдыха.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:26

Сегодня - необычный день - калейдоскоп событий!
Появились супердешевые авиабилеты для украинцев не в Нью-Йорк, не в Таиланд, не в Албанию - а именно в Анталию! Чартеры! С багажом! Без пересадок!
Зображення
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:11

  Vlad 46 написав:Доброго дня. Давно читаю Ваші описи про Анталію. Допоможіть з покупкою

Я не займався і не займаюся ні купівлею/продажем, ні пошуком житла в оренду не тільки в Туреччині, а й в будь-якій точці Земної кулі.
Мені це не цікаво. За останні 3 роки - я про це говорив - допоміг купити квартири своїм приятелям - одну в 2018 році, іншу в 2019 році.
Можу дати і давав тільки свої особисті поради, де б я шукав та що купував би.
На сьогодні - незважаючи на докази/думки відомих та досвідчених фахівців із нерухомості в Анталії, які ніколи в житті не були не тільки в Анталії, а й далі Жмеринки, але які прогнозувалли падіння цін на нерухомість - цього не відбулося, навпаки, ціни ростуть щодня і майже кожного дня з"явлються нові будинки, або починаються будівництвом нові будинки, на які особисто я б звернув увагу.
Наприклад: зовсім новий компекс з двох будинків від якісного забудовника із дуже вдалим розташуванням оь тут:
Зображення
Червоне коло - новий комплекс, синім - комплекс, де купили в 2019 році квартиру мої приятелі.
Там що цікавого: поруч гірська річка Богачай, можна гуляти та насолоджуватися природою, парки та великі помаранчові сади (скажу по секрету: можна заходити та вільно рвати помаранчі).
На березі річки ще й є стадіон.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Есть невероятно интересные маршруты
: дирижабль или воздушный шар из Каппадокии
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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