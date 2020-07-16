По последним сведениям сейчас воздушные шары в Каппадокии не поднимаются - им запретили - не соблюдается "социальная дистанция".
Кроме того, удовольствие стоит очень не дешево: "покататься" - около 150 евро.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:58
По последним сведениям сейчас воздушные шары в Каппадокии не поднимаются - им запретили - не соблюдается "социальная дистанция".
Кроме того, удовольствие стоит очень не дешево: "покататься" - около 150 евро.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:22
А де тут дешевизна?
В лютому друг літав в Лондон зі Львова 25фунтів і 32 назад - це дійсно було дешево!!!
|