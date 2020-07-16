Додано: Чет 16 лип, 2020 18:58

По последним сведениям сейчас воздушные шары в Каппадокии не поднимаются - им запретили - не соблюдается "социальная дистанция".

Кроме того, удовольствие стоит очень не дешево: "покататься" - около 150 евро.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).