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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:58

По последним сведениям сейчас воздушные шары в Каппадокии не поднимаются - им запретили - не соблюдается "социальная дистанция".
Кроме того, удовольствие стоит очень не дешево: "покататься" - около 150 евро.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:22

  akurt написав:Сегодня - необычный день - калейдоскоп событий!
Появились супердешевые авиабилеты для украинцев не в Нью-Йорк, не в Таиланд, не в Албанию - а именно в Анталию! Чартеры! С багажом! Без пересадок!
Зображення


А де тут дешевизна?
В лютому друг літав в Лондон зі Львова 25фунтів і 32 назад - це дійсно було дешево!!!
Львівський БатяР
 
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