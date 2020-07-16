Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:00

На Лондон завжди самі дешеві квитки в світі тому що туди НІХТО не літає - спробуй відкрити візу.

Переліт через Лондон будь куди - самий небезпечний/проблемний.

Без транзитної візи ніколи вас не посадять на літак, транзитна зона є тільки в Хітроу.

Але навіть переліт з пересадкою в Хітроу є можливим, якщо перевізник не ЛОУКОСТ, як у вашого приятеля, а міцна - якщо так в наші часи можна сказати про будь-яку - авіакомпанія.

Тобто переліт у сам Лондон ЗАВЖДИ дешевий, але та дешевизна обманлива - реально Ви не нею НЕ зможете скористатися.

Тепер беремо рахівницю та рухаємо дерев"яні колісчатка:

- на сьогодні українець має доступ у Велику Британію - ДОСТУП ВІДКРИТО (при наявності візи!!!)

- на сьогодні українець має доступ в Туреччину - ДОСТУП ВІДКРИТО (віза не потрібна)

Але: лоукости літають в Лондон-Лутон - наприклад - щоби з Лутону дістатися до Лондона він заплатить більше , ніж вартує квиток на літак з України.

Що Ви будете робити в Лондоні? Дивитися на Букінгемський палац - нема питань. Класна штука.

Але: у приятеля син мешкає не в Лондоні, він має візу, а на північ від Лондона - то він ніколи з України не летить в Лондон - нема дурних - крок ліворуч-праворуч - вартує більше, ніж дорого.

Тому карколомні маршрути: польскими авіалініями в Польшу. звідти - на Манчестер.

І то проблема - поляки відмінили рейси з України, гроші не повертають - хоча відмінили ще в березні.

Тому к.к.д дешевих квитків в Лондон = 0.

"Є квас та не про Вас..." (прислів"я)



Ну і на тему гілки: навіщо Ви або не Ви будете летіти в Лондон?

- маєте нерухомість за 350 000 фунтів стерлінгів та хочете посидіти на балконі і випити пива London Pride - нема питань.

- маєте бізнес - нема питань, укладайте контракти на постачання з Ісландії в Мелітополь полуниці (зараз в Мелітополі - то південь України) - по 80 гривень.



Ну і на тему гілки: навіщо Ви або не Ви будете летіти в Туреччину?

- маєте нерухомість за 35 000 фунтів стерлінгів та хочете посидіти на балконі і випити пива Efes - нема питань.

- маєте бізнес - нема питань, укладайте контракти на постачання з Туреччини в Запоріжжя помідорів (зараз в Запоріжжі - то південь України - по 30 гривень) - нема питань; можете паралельно укласти контакт на постачання в Дніпро яблук - там зараз по 52 гривні - підйом в 5-10 разів забезпечено!

- маєте бажання провести тиждень відпочинку НЕ в бомжатнику "Залізного порту" - нема питань.



І ще на тему економіки: у авіаперевізника є розрахунки собівартосі перевезень одного пасажира - то приблизно 50 ойро година перельоту.

Ось і рахуйте: 59 -70 ойро - то дорого, чи не дорого за переліт в майже 2 години зі Львова в Анталію.

Вас везуть безкоштовно, тобто даром. Ну а в Лондон - субсидія від перевізника. Але й там є економічний сенс.

Знаєте скільки коштував квиток - коли тільки WizzAir зайшов Україну - на рейс Львів-Сімферополь - 9 (дев"ять) гривень, але за такою ціною було 2 (два) квитки на кожний рейс, то була рекламна акція.

Знаєте скільки коштував квиток - коли тільки WizzAir зайшов Україну - на рейс Київ-Дубай - 9 (дев"ять) гривень, але за такою ціною було 8 (вісім) квитків на рейс, то була рекламна акція. І віза в Дубай коштувала не менше 100 доларів. І Ви самі НЕ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ЇЇ ОФОРМИТИ. НІЯК. Тільки через турфірму в Дубаї через бронювання готелю.

То ваш друг ДОРОГО літав: 25 фунтів і 32 назад... Я літав із Сан Францисько в Лас Вегас за 25 доларів в один бік і за 29 доларів в один бік із Лас Вегаса в Лос Анджелес - то дешевше.

Ваш друг - як Ви написали - літав у ЛЮТОМУ (то в минулому житті) - так в лютому авіаквиток Львів/Київ/Запоріжжя/Харків-Стамбул коштував 29 (двадцять дев"ять) доларів - то дешевше.



Бачите, яка хороша штука - рахівниця із дерв"яними колісчатками.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).