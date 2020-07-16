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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:18

Про нерухомість
(З калькулятором)

Сьогодні зранку подивився інтерв"ю Дмитра Гордона з Олексієм Гончаруком.
Хто не дивився - рекомендую.
Відразу дещо згадав та набрав номер Вайбером в Києві.
Людина не проста.
Ну спочатку спитав про життя, про жінку, про новенький Range Rover.... а потім головне питання:
- А куди зараз багаті українці гроші вкладають?
(очікував відповідь: в бони арабських еміратів, чи там акції, чи щось таке... Але відповідь була несподівана та гадаю ВАЖЛИВА для форумчан. Наведені цитати)
- Девелопмент. Дешево строить, дорого продавать. Ну и тема "Ковид"...
- Та ну?
- Много устаревшего фонда в Киеве, люди готовы менять место жительства...
- Круто... турбуватися про людей - то найкраще... А яка там арифметика?
- Все просто: в пересчёте на квадратный метр: себестоимость 600$ плюс взятки 100$...
- Тобто разом вкладання в той девелопмент 700$, з яких хабарі - то 100 долярів на квадрат припадає ?
- А продажа по 1400 квадрат, все как и положено: 100% сверху, стандарт в Украине...
- Та да...
- Еще ОВГЗ были популярны недавно... Но это уже устарело...

х х х
От цікава арифметика... що я й говорив: на будь-чому в Україні людЕ переплачують в два рази...
А потім ще 2 роки бігають в пошуках кахлів, унітазів та слухають як працює відбійний молоток та перфоратор...
Життя кипить... "Бджола мала, а й та працює..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:54

Про нерухомість 2
(З калькулятором)

Київська гілка розкалилася до червоного кольору - пани деруться - чуби скубуться.
А ми про нерухомість...

Анталія. Рік 2017. Наша людина купує квартиру "2+1" - по нашому - трикімнатна - у специфічному районі Анталії - мікрорайон Sarisu (в перекладі "жовта вода" - там гірьска річка є) - це самий південь Анталії - на виїзді на знаменитий Кемер.
Чудові краєвиди: гори та до моря - до пляжу "Під соснами" пішки 10 хвилин.
Є одне "но" - поруч є очисні споруди Анталії і запах там буває не аби який. Це я чесно кажу.
Це НЕ стосується всього мікрорайона Сарису, але саме ця його частина - ось така справа.
Але: всі будинки новенькі за новими проектами.
Наша людина купує квратиру у забудовника до введення в експлуатацію за 200 000 лір - на той час це 56 000 доларів (1 долар=3,50 ліри).
Комплекс новий - коли я вперше був, так ще не все завершено було.
В 56 000 доларів входить: величезний плавальний басейн (працює цілий рік), територія, на яку не зайдеш - мене не пускали - охорона. Ландшафтний дизайн чудовий, підземний паркінг, сауна, тренажерний зал і таке інше. Все добре - крім того, що вище.

На сьогодні в цьому не самому престижному місці в тому ж комплексі (там всього на одній території 12 5-ти поверхових будинків) така ж квартира виставлена на продаж за 420 000 лір.
Беремо рахівницю: 1 долар=6,86 ліри.
Тоді: 420000/6,86=61 225 доларів США.
Ну ось: було 56000 доларів - стало 61 000 доларів.
Квартири "3+1" виставлені на продаж (2 квартири) за ціною в 575 000 лір.
Квартири "5+1" - двоповерхові - за 750 000 лір.
Реально квартира за 420 000 лір обійдеться:
420 000+4%х420000 (податок на купівлю)+800 (послуги Державного реєстраційного центра)+1200 (Акт експертизи квартири)=438 800 лір.
Всього: 64 000 доларів.

Це про динаміку цін. Ринок - вторинний, будинок здано у вересні 2017.
Фото можна подивитися тут:
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 2244/detay
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлень: 4451
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 660 раз.
 
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  #<1 ... 671672673674
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