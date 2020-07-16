Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:54

до введення в експлуатацію

Ну ось: було 56000 доларів - стало 61 000 доларів.

(З калькулятором)Київська гілка розкалилася до червоного кольору - пани деруться - чуби скубуться.А ми про нерухомість...Анталія. Рік 2017. Наша людина купує квартиру "2+1" - по нашому - трикімнатна - у специфічному районі Анталії - мікрорайон Sarisu (в перекладі "жовта вода" - там гірьска річка є) - це самий південь Анталії - на виїзді на знаменитий Кемер.Чудові краєвиди: гори та до моря - до пляжу "Під соснами" пішки 10 хвилин.Є одне "но" - поруч є очисні споруди Анталії і запах там буває не аби який. Це я чесно кажу.Це НЕ стосується всього мікрорайона Сарису, але саме ця його частина - ось така справа.Але: всі будинки новенькі за новими проектами.Наша людина купує квратируза 200 000 лір - на той час це(1 долар=3,50 ліри).Комплекс новий - коли я вперше був, так ще не все завершено було.В 56 000 доларів входить: величезний плавальний басейн (працює цілий рік), територія, на яку не зайдеш - мене не пускали - охорона. Ландшафтний дизайн чудовий,сауна, тренажерний зал і таке інше. Все добре - крім того, що вище.На сьогодні в цьому не самому престижному місці в тому ж комплексі (там всього на одній території 12 5-ти поверхових будинків) така ж квартира виставлена на продаж за 420 000 лір.Беремо рахівницю: 1 долар=6,86 ліри.Тоді: 420000/6,86=доларів США.Квартири "3+1" виставлені на продаж (2 квартири) за ціною в 575 000 лір.Квартири "5+1" - двоповерхові - за 750 000 лір.Реально квартира за 420 000 лір обійдеться:420 000+4%х420000 (податок на купівлю)+800 (послуги Державного реєстраційного центра)+1200 (Акт експертизи квартири)=438 800 лір.Всього:Це про динаміку цін. Ринок - вторинний, будинок здано у вересні 2017.Фото можна подивитися тут: