Про нерухомість
(З калькулятором)
Сьогодні зранку подивився інтерв"ю Дмитра Гордона з Олексієм Гончаруком.
Хто не дивився - рекомендую.
Відразу дещо згадав та набрав номер Вайбером в Києві.
Людина не проста.
Ну спочатку спитав про життя, про жінку, про новенький Range Rover.... а потім головне питання:
- А куди зараз багаті українці гроші вкладають?
(очікував відповідь: в бони арабських еміратів, чи там акції, чи щось таке... Але відповідь була несподівана та гадаю ВАЖЛИВА для форумчан. Наведені цитати)
- Девелопмент. Дешево строить, дорого продавать. Ну и тема "Ковид"...
- Та ну?
- Много устаревшего фонда в Киеве, люди готовы менять место жительства...
- Круто... турбуватися про людей - то найкраще... А яка там арифметика?
- Все просто: в пересчёте на квадратный метр: себестоимость 600$ плюс взятки 100$...
- Тобто разом вкладання в той девелопмент 700$, з яких хабарі - то 100 долярів на квадрат припадає ?
- А продажа по 1400 квадрат, все как и положено: 100% сверху, стандарт в Украине...
- Та да...
- Еще ОВГЗ были популярны недавно... Но это уже устарело...
х х х
От цікава арифметика... що я й говорив: на будь-чому в Україні людЕ переплачують в два рази...
А потім ще 2 роки бігають в пошуках кахлів, унітазів та слухають як працює відбійний молоток та перфоратор...
Життя кипить... "Бджола мала, а й та працює..."