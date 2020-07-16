Додано: Суб 18 лип, 2020 07:34

(з калькулятором)Скоро виповнится 2 роки з дня видатної події - три дуже вдалих легіня і один, що примкнув до них вдалий фахівець із роздруковування Договорів на оренду київської комерційної нерухомості, яка йому не належить,заливаючи її дезінформацією та брудом на адресу автора гілки. Тисячі постів... тисячІ!!!!... які тільки дурниці не писали... Головне - ввести в оману і показати, що якщо вони сидять по шию і лайні, то у тому ж лайні повинні сидіти всі...Літо року 2018. Автор гілки липень-серпень 2018 року знаходився в Україні, Франції та в США, а мій приятель знаходився в Анталії, де мешкав із жінкою та дитиною у чудовій зовсім новенькій квартирі "2+1" після продажу своєї квартири та автівки в славетному великому місті (назву видалено) та вивчав оголошення про продаж квартир в Анталії більшої за розмірами і 5 серпня 2018 року мій приятель - колишній мешканець славетного великого міста в Україні (назву видалено) дивиться на новенький чудовий житловий комплекс Tenis resortВін перепитує ріелторку і продавця:- Так яка ціна продажу квартири?- 300 000 турецьких лір, ми ж говорили ще пару тіжнів тому...Колишній мешканець славетного великого міста в Україні (назву видалено) бере смартфон та робить розрахунок, знаючи, що несподіваано для всіх курс долар-ліра стрибнув вверх (ніхто і подумати не міг, що ще вчора долар-ліра бувліри за долар і квартиравартувала 300 000/4=75000 доларів, а сьогодні раптом (про це ще мало хто знав, в тому числі - продавець, який був турком, а турків курс долар-ліра особливо НІЯК не хвилює) став(!!!) ліри за долар... І квартиру можна взяти - чотирикімнтна - за 300 000/6,85=- А дешевше віддасте?Ріелторка: "дешевше не є можливим!"Володар квартири (мещкає в такій же точно квратирі на поверх вище): "Мінімум 270 000 лір!"Покупець: "За 270 000 лір - беру!"(В цей час він ділив 270000 на 6,85 і смартофн показував цифруплюс послуги ріелторки 2300 лір.18 липня 2020.Така квартира в тому комплексі сьогодні висавлена на продаж за 380 000 лір.Беремо рахівницю: 380 000/(!!!!!!!!!!!!!!)=Але я задоволлений і тому вибачайте - мені на море.В Анталії зараз +27. Вода в морі +28.